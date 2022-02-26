Переполох в верхах – так реагируют в Вильнюсе на развал киевского режима

Почти 40% жителей Литвы не осуждают российскую спецоперацию на Украине, а 25% прямо симпатизируют политике Кремля

Показателем того, что происходит в литовских верхах в обстановке военной операции, проводимой Вооружёнными силами РФ на Украине, стал ультиматум, выдвинутый 24 февраля художественному руководителю московского театра имена Вахтангова Римасу Туминасу министром культуры Литвы Симонасом Кайрисом: «Жду чёткого недвусмысленного увольнения Туминаса или пускай директор кладёт на стол своё заявление об уходе. Почтенный режиссёр для меня ничем не отличается от пьяного русского солдата, вторгнувшегося на чужую землю».

Комментировать нечего, но для тех, кому любопытен широкий взгляд на положение дел в Литве, дадим развёрнутую картинку.

Президент Литвы Гитанас Науседа 24 февраля подписал декрет о введении в республике чрезвычайного положения. ЧП действует до полуночи 10 марта. Декрет предусматривает усиленную охрану границы, стратегических объектов, госпредприятий, повышенную готовность вооружённых сил и полиции ради предотвращения «провокаций, массовых беспорядков и неподчинений требованиям законных властей, организации гибкого использования госрезерва, а в случае необходимости – мобилизации членов военнизированных организаций».

25 февраля литовское информационное агентство ELTA собщило: пресс-служба президента утверждает: «Лидерам ЕС удалось договориться о перспективах наказания РФ за вторжение».

Премьер-министр Ингрида Шимоните в день начала российской спецоперации на всех углах заявляла: «Агрессор немедленно получит по зубам». На вторые сутки после слов Владимира Зеленского «нас предали, мы остались одни», Шимоните признала: Литва не в состоянии оказать большую помощь, чем оказала, поскольку у партнёров по ЕС и НАТО нет единого мнения по ситуации на Украине».

В штабе ЕС/НАТО в Брюсселе действительно раздрай.

Еврокомиссар от Литвы Виргиниюс Синкявичюс говорит, что Россию ждут невиданные санкции. Они ударят по 70% банкового сектора, госкорпорациям, лицам из ближайшего окружения президента и по самому российскому лидеру. Что касается коллективной помощи Киеву, Украина не член ЕС и НАТО. «Поэтому Брюссель поддержит её морально», – изрёк еврокомиссар.

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис предлагает европейцам, Соединённым Штатам, Канаде и Австралии совершенно изолировать Россию: мол, любые контакты, любая торговля с ней – это финансирование агрессии. Ландсбергис-младший полностью поддержал идею отрезать Кремль от международной платёжной системы SWIFT.

Замминистра иностранных дел Мантас Адоменас 24 февраля признал: в ОБСЕ представитель литовской делегации среди 50 поднявшихся на трибуну оказался единственным, предложившим «считать агрессию России преступлением против человечества и привлечь государство к суду Международного Гаагского трибунала». МИД Литвы прекратил выдачу виз гражданам РФ за исключением оппозиционеров и преследуемых по политическим мотивам.

Витаутас Ландсбергис, престарелый дедушка министра иностранных дел, был как всегда циничен: «Европа наложила в штаны, услышав голос президента Владимира Путина. За слабость своего желудка она заплатит по максимуму».

24 февраля литовские банкиры с удовлетворением фиксировали обвал рынка российских ценных бумаг, а 25-го – с удивлением констатировали его рост на 25% в среднем и укрепление рубля на 2% по отношению к ведущим мировым валютам. «Очевидно, антироссийские санкции оказались не столь убийственными, как несколько месяцев подряд говорили из Вашингтона и Брюсселя. Они не убили экспорт, импорт программного обеспечения, технологий, запасных частей, например к самолётам», – отметил Жигимантас Маурицас, главный экономист работающего в Лвитве американского банка Luminor.

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила: Литва готова принять 8000 украинских беженцев. Ещё Латвия с меньшей территорией и меньшим населением открывает двери для 10 000, крохотная Эстония – для 3000, Польша – для 200 тыс. Билотайте просит сограждан проявить «сознательную солидарность» и разместить беглецов с Украины в своих семьях. В социальных сетях иронизируют: подай пример, призови 141 депутата сейма и 14 членов правительства твоему примеру последовать.

Политологи называют российскую спецоперацию войной и строят прогнозы на песке вроде того, как это сделал Марюс Лауринавичюс: «Владимира Путина сегодня не могут остановить никакие санкции, но его остановит сила украинского оружия».

Никто в литовских верхах не вспоминает, что у «братьев из Киева» было восемь лет для прекращения войны в Донбассе путём выполнения Минских договорённостей. Теперь официальному Вильнюсу больше всего глаз режут глаз предстоящие демилитаризация и денацификация Украины.

Пресса надрывается и призывает обывателя: «Поддержи Киев! Покупай кетчуп, соль, конфеты украинского производства». Официально сообщается, что во время благотворительного концерта в пользу Украины собран 1 млн евро. Выходит, каждый житель пожертвовал на «войну до последнего украинца» по 0,35 евро (по 33,25 руб. по обменому курсу на 25 февраля).

Председатель левой партии «Заря справедливости» Альгирдас Палецкис, указывающий на сходство киевского и вильнюсского режимов, говорит:

«Литовский режим несёт ответственность за украинскую трагедию. Российская военная операция на Украине является прямым следствием майданного переворота. Радикальные украинские националисты из Западной Украины, составляющие абсолютное меньшинство населения, но хорошо организованное, фанатичное и спонсируемое Западом меньшинство, хотели дерусифицировать Украину, превратить в анти-Россию. Владимир Зеленский, ранее работавший «голубем мира» и «слугой народа», после выборов стал ястребом, служащим Америке. США использовали Украину, чтобы остановить развитие России. США использовали нас, Прибалтику, с той же целью. Поэтому ответственность за украинскую трагедию лежит в первую очередь на Америке, а потом на их марионетках».

Среди рядовых литовцев взгляды Палецкиса пользуются поддержкой. Для репортёров коммерческого телекана TV3 откровением стал тот факт, что почти 40% населения Литвы не осуждают действия РФ на Украине, а 25% жителей откровенно симпатизируют политике Кремля. Население приграничного с Белоруссией Шальчининкайского района и вовсе «открыто ждёт Путина-Освободителя».

И раз начали статью рассказом о поведении министра культуры, новостями от него и завершим. «Ни один российский исполнитель никогда больше не появится в Литве. 24 российских телеканала будут выключены 1 марта».

И самая ужасная санкция – предложение литовского министра культуры исключить российского участника из конкурса Евровидения. Генеральный директор национального телерадиовещателя LRT Моника Гарбачаускайте пообещала подготовить соответствующее обращение к европейским партнёрам.

Вот это действительно страшно!