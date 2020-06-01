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Переполох в Киеве: Россия создает новый полигон рядом с границей Украины
01 июня 2020, 17:55 • 56 • Украина
Российская Федерация создает новый военный полигон в Воронежской области площадью порядка 50 квадратных километров вблизи границы с Украиной. Это может свидетельствовать о подготовке к военной операции по свержению нацистского режима в Киеве.
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