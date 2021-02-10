Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается

Так называемый проект «Новороссия» по объединению земель юго-востока Украины не заморожен. Власть в Киеве должна держать ухо востро, потому что страна рискует потерять Харьков, Одессу и Херсон.Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль.«Я там работал, причем работал в самых тяжелых – в 14-м, 15-м году. Никто проект «Новороссия»… Россия не закрыла. Значит, мы должны ухо держать востро, а не слушать басни из офиса президента и Ермака, что он там советник какой-то «нормандской четверки». Да никогда уже «Нормандская четверка» не соберется. Ну для чего это.Смотрите, чтоб мы не проспали Одессу, не проспали Харьков, чтобы мы не проспали Запорожье, Николаев, не проспали Херсон и подконтрольные Украине Донецкую и Луганскую область. Поверьте мне, Жириновский никогда не говорит без санкции Кремля и никогда так называемые ОРДЛО. Почему-то они сейчас заявили, что «наша цель – захватить все». Не только укрепиться, а захватить подконтрольные украинской власти территории», – заявил Москаль.