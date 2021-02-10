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Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается

10 февраля 2021, 03:30  •  157 • Украина

Так называемый проект «Новороссия» по объединению земель юго-востока Украины не заморожен. Власть в Киеве должна держать ухо востро, потому что страна рискует потерять Харьков, Одессу и Херсон.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль.

«Я там работал, причем работал в самых тяжелых – в 14-м, 15-м году. Никто проект «Новороссия»… Россия не закрыла. Значит, мы должны ухо держать востро, а не слушать басни из офиса президента и Ермака, что он там советник какой-то «нормандской четверки». Да никогда уже «Нормандская четверка» не соберется. Ну для чего это.

Смотрите, чтоб мы не проспали Одессу, не проспали Харьков, чтобы мы не проспали Запорожье, Николаев, не проспали Херсон и подконтрольные Украине Донецкую и Луганскую область. Поверьте мне, Жириновский никогда не говорит без санкции Кремля и никогда так называемые ОРДЛО. Почему-то они сейчас заявили, что «наша цель – захватить все». Не только укрепиться, а захватить подконтрольные украинской власти территории», – заявил Москаль.

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