Переполох в Британии – в отчеты о вакцинации попала крамола

Рождение четвёртого вида лжи

Британские власти гордятся тем, что у них хорошо налажено администрирование вакцинации. Каждую неделю Агентство по обеспечению безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (The UK Health Security Agency – UKHSA) публикует обзор COVID-19 vaccine surveillance report (Отчет о ходе вакцинации против COVID-19).

До 19-й недели результаты этих наблюдений включались в еженедельный документ National flu and COVID-19 surveillance report (Отчет о наблюдении за гриппом и COVID-19). С мая началась публикация отдельного доклада по вопросам вакцинации от коронавируса.

Отчеты, помимо традиционных показателей (количество прививок за период, число полностью и частично привитых и др.), содержат информацию, касающуюся эффективности вакцинации. Доклады UKHSA до поры до времени интересовали достаточно узкий круг людей, в основном специалистов медицинского профиля. Иногда в СМИ появлялись публикации со ссылками на доклады UKHSA, где обращалось внимание на снижающуюся эффективность вакцинации по всем трем параметрам (защита от инфицирования, от госпитализации, от смерти).

А в октябре пробудился интерес к докладам UKHSA со стороны широкой публики. Целый ряд противников всеобщей вакцинации населения Англии обратили внимание на доклад, на обложке которого стояло: «42-я неделя» (14 - 21 октября 2021 года). Критики небезосновательно усмотрели в отчете не просто снижение эффективности прививок, они констатировали, что эффективность стала отрицательной. Проще говоря, вакцинация от коронавируса стала фактором, увеличивающим смертность. На одном из графиков (страница 17, график 2) представлены сравнительные данные по количеству случаев инфицирования коронавирусом среди привитых и непривитых. Показатели относительные – количество случаев в расчете на 100 тысяч человек. Распределены по возрастным группам. Рассмотрены случаи инфицирования за период с 38 по 41 неделю (сентябрь – октябрь 2021 года).

В первых двух возрастных группах (до 18 лет и 18-29 лет) относительное число инфицированных коронавирусом среди привитых ниже, чем среди тех, кто не прививался. А в остальных возрастных группах (30-39; 40-49; 50-59; 60-69;70-79; свыше 80 лет) картина обратная: инфекция поражала больше тех, кто был привит по сравнению с теми, кто не укалывался. Особенно большое превышение было в возрастной группе 40-49 лет: относительное число зараженных среди вакцинированных было примерно в 2,3 раза больше, чем среди невакцинированных. В возрастных группах 50-59; 60-69; 70-79 лет превышение было примерно двухкратным. По всем указанным возрастным группам показатели эффективности вакцин имели отрицательные значения. А по группе 40-49 лет эффективность была… минус 131 процент. Для справки: ВОЗ и медицинские и фармакологические регуляторы многих стран рекомендуют использование препаратов для вакцинации, если их эффективность не ниже плюс 50 процентов.

В конце октября в Англии был настоящий переполох. С одной стороны, в СМИ и социальных сетях стали активно выступать противники вакцинации, демонстрируя данные из доклада UKHSA. С другой стороны, официальные СМИ, на которые возложена миссия пропагандировать вакцинацию, болезненно прореагировали на этот всплеск активности. The Times 25 октября опубликовала статью своего научного редактора Тома Уиппла (Tom Whipple) Coronavirus: Government’s Covid vaccine data providing material for conspiracy theorists (Коронавирус: правительственные данные о вакцине против Covid предоставляют материал для теоретиков заговора).

Статья начиналась так: «Правительство Великобритании предоставляет материал для теоретиков заговора по всему миру, публикуя графики эффективности вакцин, которые, как ему известно, не соответствуют действительности, заявили ведущие ученые». Правда, никого из «ведущих ученых» газета не назвала: она апеллировала к тем, кто отвечает за цензурирование информации. В частности, газета цитировала Дэвида Шпигельхальтера (David Spiegelhalter), директора Центра информации о рисках и доказательствах при университете Кембриджа (Winton Centre for Risk and Evidence Communication at Cambridge). Он заявил, что продолжение публикаций еженедельных отчетов о вакцинации в их нынешнем виде будет наносить большой ущерб.

Разобраться в этой истории власти поручили Управлению статистического регулирования (Office of Statistics Regulation – OSR). 1 ноября генеральный директор OSR Эд Хамферсон (Ed Humpherson) направил письмо руководителю UKHSA Дженни Харрису (Jenny Harries) с перечнем рекомендаций по совершенствованию работы со статистикой в сфере здравоохранения.

UKHSA моментально отреагировало. Глава отдела иммунизации UKHSA доктор Мэри Рамзи (Dr Mary Ramsay) выразила благодарность статистическому регулятору: «Имели место некоторое недопонимание, а иногда и преднамеренная манипуляция данными, представленными в отчете UKHSA по эпидемиологическому надзору за вакцинами, теми, кто хочет подорвать программу вакцинации, и мы благодарны Статистическому управлению Великобритании за сотрудничество с нами, чтобы помочь сделать отчет менее уязвимым для манипуляций».

Если какие-то публикуемые цифры могут вызывать вопросы или сильную эмоциональную реакцию, то, согласно рекомендациям OSR, такие цифры необходимо сопровождать разъяснениями. Да, действительно относительный уровень заболеваемости среди вакцинированных в возрастных группах старше 30 лет примерно в два раза выше, чем среди не вакцинированных, признают чиновники OSR. Но ведь специалисты UKHSA должны не просто публиковать голые цифры, а объяснять их. И чиновники статистического регулятора разъясняют чиновникам медицинского регулятора: такое превышение следует объяснять «поведенческими факторами». Мол, привитые перестают носить маски, дистанцироваться, активизируют свое общение и т. п. Таким образом, безответственный человек сам подставляется под вирус.

Рекомендовано также всячески акцентировать внимание на таких показателях, которые доказывают преимущества вакцинации. Так, по относительным показателям госпитализации и смертности преимущество остается в данное время за вакцинированными (эти показатели ниже в группе вакцинированных, чем в группе невакцинированных).

В итоге было согласовано с премьер-министром решение о проведении регулятором OSR курсов повышения статистической грамотности среди министров кабинета и других высших чиновников.

UKHSA уже внесло ряд поправок в свой еженедельный отчет после критики со стороны OSR. В частности, в следующем отчете (43-я неделя), появившемся в конце октября, исчез привычный график сопоставлений привитых и непривитых по уровню заболеваемости ковидом. Впрочем, при необходимости можно на основе представленной статистики провести сравнения по двум группам. По данным доклада «43-я неделя», независимые эксперты, сделали расчет, который показал, что в возрастной группе «40-49 лет» эффективность вакцины как средства защиты от инфекции коронавирусом составила минус 128%. Можно сказать успех: ведь в докладе «42-я неделя» этот показатель был равен минус 131%.

Некоторые цифры, которые регулярно появляются в отчетах UKHSA по вакцинации, скептически настроенные эксперты подвергают сомнению. Так, в последних отчетах говорится, что вакцинированный человек, живущий с родными под одной крышей, может заразить членов семьи, и вероятность этого оценивается в 25%. А если это просто инфицированный вирусом человек, то вероятность того, что он заразит членов семьи, составляет 38%. А вот доктор Роберт Мэлоун (Robert Malone), врач и ученый, который помогал изобрести технологию мРНК, используемую в вакцинах, сомневается в данном преимуществе вакцинированных. По его сведениям, те, кто сделал прививки, обладают большим потенциалом в деле распространения вируса, чем непривитые.

Пока еженедельные отчеты UKHSA претерпели лишь некоторые изменения, которые затрудняют понимание тенденций в сфере вакцинации. Затрудняют, но не делают невозможным. Просто некоторые проблемы камуфлируются, требуются дополнительные расчеты. Например, я провел расчеты смертности на основе отчета «44-й недели». Там приведены статистические данные по смертности людей, инфицированных коронавирусом (положительные ПЦР-тесты). Взяты цифры смертности за период с 40 по 43-ю неделю в разбивке по возрастным группам и по двум основным категориям (привитые, непривитые). Суммарное количество всех смертей за период составило 3.085. Распределение смертей следующее: смерти полностью или частично привитых – 2534; смерти непривитых – 526; смерти людей, по которым не смогли определить статус (привит или не привит) – 15. Получается, что в общей численности умерших от ковида доля привитых составила 82,1%.

Иногда в английских СМИ, поддерживающих вакцинацию, признается факт столь высокой доли смертей, приходящихся на привитых, но обращается внимание на то, что большая часть населения Великобритании уже прошло полную или частичную вакцинацию. Поэтому высокий процент оправдан. Это верно лишь отчасти. На конец октября полностью или частично привитых в Великобритании было 73% населения. А доля этой части населения в ковид-смертности – 82,1%. То есть относительный уровень смертности среди вакцинированных выше, чем среди непривитых. Я не исключаю, что со временем UKHSA под влиянием рекомендаций OSR очистит свои отчеты от такой «неудобной» статистики.

P.S. Джордж Оруэлл в романе-антиутопии «1984» предвидел наступление времен, когда 2 Х 2 будет не обязательно 4. Может быть, 3, 5 или столько, сколько пожелает Старший Брат. Кажется, эти времена уже наступили. А Марку Твену ещё приписывают фразу: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Преобразования, начатые в сфере медицинской статистики Великобритании, свидетельствуют о рождении четвёртого вида лжи – статистики вакцинации от коронавируса.