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Переплата за доставку газа на Украине подскочила в 20 раз

16 марта 2021, 05:55  •  100 • Украина


НАК «Нефтегаз Украины» необоснованно завышает цены на газ и на его доставку, а регулятор НКРЭКУ ничего не делает чтобы предотвратить грабеж потребителей.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

«На сегодня, после принятия странных законов о рынке газа и о ЖКХ стоимость доставки газа потребителю в Украине примерно в 20 раз выше, чем «Газпром» оплачивает «Нефтегазу» эту самую поставку. Это рыночная цена? 2000% прибыли – охренеть какая «рыночная». Где НКРЭКУ, чем она занимается?!

Чем занимаются эти бездельники и тунеядцы, которые разбираются в энергетике как свинья в апельсинах?
Я уже не говорю о том, что нынешняя цена на газ примерно в три раза превышает экономически обоснованную. Есть разговоры о том, что газ зимой должен стоить дороже, чем летом.

Почему-то я не слышал, что рабочая сила зимой должна стоить дороже, чем летом. На каком основании? Меняется стоимость хранения? Нет. Меняется стоимость транспортировки? Нет. Меняется стоимость добычи? Нет. Ничего не меняется. Но очень хочется денег.

Либо государство этот рынок регулирует, либо нет. На регулируемом рынке устанавливаются фиксированные цены, которые контролирует государство. На нерегулируемом рынке, как только потребитель не может оплатить товар, цена на него снижается до уровня возможностей потребителя. Есть у нас что-то похожее? Нет.

У нас 81 миллиард задолженности потребителей поставщикам. Что, рынок рухнул? Нет. Будет еще 81 миллиард задолженности и он не рухнет. Потому что при рентабельности 200-400% а иногда и 2000% – пожалуйста! При рентабельности 2000% оплачивать услуги может полпроцента потребителей», – заключил Юрий Гаврилечко.

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