В России сообщили, что есть подтверждения, что Хантер Байден принимал участие в создании условий для работ с патогенами на Украине.

Сын президента США Хантер Байден был задействован в схему по созданию сети биолабораторий на Украине. В Минобороны России сообщили, что обладают перепиской сына Байдена, которой подтверждается его роль в создании условий для работ с патогенами на Украине.

В частности, через Байдена-младшего были привлечены средства для Black and Veach и Metabiota. Компании являются поставщиками оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру.

Из переписки также следует, что цели Пентагона на Украине далеки от научных.

В одном из писем вице-президент Metabiota отмечает, что работа компании будет направлена на обеспечение "культурной и экономической независимости Украины от России", сообщает Минобороны России.

В ведомстве добавили, что у них также имеется список лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины.