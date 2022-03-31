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Переписка сына Байдена. Минобороны сообщило о его роли в создании "биосети" на Украине
31 марта 2022, 18:40 • 97 • В мире
В России сообщили, что есть подтверждения, что Хантер Байден принимал участие в создании условий для работ с патогенами на Украине.
Сын президента США Хантер Байден был задействован в схему по созданию сети биолабораторий на Украине. В Минобороны России сообщили, что обладают перепиской сына Байдена, которой подтверждается его роль в создании условий для работ с патогенами на Украине.
В частности, через Байдена-младшего были привлечены средства для Black and Veach и Metabiota. Компании являются поставщиками оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру.
Из переписки также следует, что цели Пентагона на Украине далеки от научных.
В одном из писем вице-президент Metabiota отмечает, что работа компании будет направлена на обеспечение "культурной и экономической независимости Украины от России", сообщает Минобороны России.
В ведомстве добавили, что у них также имеется список лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины.
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