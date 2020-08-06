Переписка с информатором "Досье" подтвердила факт взлома мессенджеров

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По словам "агента" ФАН, получать информацию редакции Ходорковского помогают ЦРУ, медиагиганты и IT-компании

В феврале этого года сотрудник Федерального агентства новостей устроился под прикрытием в Центр "Досье" Михаила Ходорковского. Он стал свидетелем незаконных методов работы организации. Также в качестве доказательства были представлены скриншоты диалога между вербовщиком "Досье" и российским политтехнологом.

Уже известно, что информацию для своих материалов организация Ходорковского добывает, взламывая аккаунты в соцсетях. Это подтвердил и политтехнолог Алексей Максимов, обратившийся в редакцию ФАН сразу после анонса очередного расследования Центра "Досье".

Весной текущего года к Максимову обратился сотрудник Центра с предложением о сотрудничестве. Ему предложили вознаграждение за то, что он соберет дополнительную информацию об украденных сотрудниками Ходорковского внутренних документах касательно выборов 2019 года. О том, что всю информацию работники Ходорковского получают незаконным путем из мессенджеров, они говорят открыто.

В качестве доказательств своих слов политтехнолог поделился с ФАН скриншотами переписки.

О взломе и краже личных данных говорили и другие политтехнологи. Из их аккаунтов достали все: личные фото, все данные, которые были в личных переписках, файлы с хранилищ. При этом аккаунты не были взломаны.

По словам "агента" ФАН, получать информацию редакции Ходорковского помогают ЦРУ, медиагиганты и IT-компании. Стоит запросить у них данные, как они тут же предоставляют работникам "Досье" все необходимое. Но и сотрудник ФАН смог увести у Ходорковского часть документов, которые касались расследования по выборам. Их сформировали в архив и разместили в Сети.

В настоящее время редакция Федерального агентства новостей готовит к выпуску серию расследований о вмешательстве спецслужб в дела России с помощью Центра "Досье".