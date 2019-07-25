Переписать историю Крыма: У Зеленского заявили о "веками независимом государстве"

Сегодня, 25 июля, советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев рассказал, что у нового правительства в планах включение в конституционный текст пункта о национальной независимости Крымского полуострова. Вместо того, чтобы пояснить, в чем обоснование такого шага, Потураев переходит на голословные обвинения.

"Россия проглотила Крым — независимое государство, - цитирует его телеканал ATR. - Оно же было веками независимое".

Он тут же выдал новую украинскую историю, записав Крымское ханство в "союзники Украины".

Ранее сообщалось, что Киев предлагает расширить санкции в отношении российских предприятий. Соответствующая инициатива от украинского кабмина будет внесена на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, говорится в сообщении пресс-службы украинского Министерства по вопросам неподконтрольных Киеву территорий.

Уточняется, что речь идёт о более чем 20 компаниях, которые были задействованы в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край - Крым" и добыче углеводородов.

По мнению украинских властей, якобы работа российских компаний "создаёт реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины".

Впрочем, подобные заявления не новы, поскольку Киев по-прежнему считает полуостров своей территорией, хотя Крым является российским регионом.

Зеленский нашел себе несуществующего "постпреда" в Крыму

Ранее, напомним, украинский президент Владимир Зеленский назначил своим так называемым "постоянным представителем в Автономной Республике Крым" Антона Кориневича.

Такой указ теперь размещен на сайте правительства. В документе также отмечается, что сам Кориневич до своего назначения работал заместителем директора по научно-педагогической работе в киевском вузе.

Примечательно то, что фактически человек не сможет работать там, поскольку должность, по сути, несуществующая. Напомним, Крым законно был присоединен к России в ходе референдума, на котором жители выразили свою волю.

Екатерина II еще не угодила в "Миротворец"?

В Сети вспомнили о подписанном 8 апреля 1783 года указе о присоединении Крыма, который подписала Императрица Всероссийская Екатерина II по итогам войны с Оттоманской Портой. Как оказалось, для многих пользователей Twitter, не особо вдававшихся в историю украинского вопроса, российская принадлежность полуострова стала потрясением.

"В этот день в 1783 году Екатерина Вторая с особым цинизмом провозгласила аннексию Крыма. С чем я всех нас и поздравляю", - обратилась к своим подписчикам журналистка Юлия Витязева.

Она обратила внимание на тот факт, что украинский твиттер-проект History Ukraine объявил решение Екатерины Великой "верхом цинизма", однако не стал уточнять, у кого именно был "аннексирован" Крым.

"Выходит и, правда, Крым российский, сдавали в аренду ненадолго", - откликнулся один из пользователей Сети.

"1783 год - до появления "украинцев" было ещё почти 100 лет", - продолжает урок истории ещё один участник обсуждения.

Теперь, полагают острословы, Екатерину II внесут в базу сайта "Миротворец".

"Маленькое ханство получило успокоение под покровительством могучей власти"

15 июля 1774 года между Российской империй и Портой был подписан Кучук-Кайнарджийский мир, по которому османское господство над Крымом закончилось, а сам полуостров и татарские области признавались независимыми.

Итак, Крымское ханство было объявлено независимым, а Турции и России было запрещено вмешиваться в его внутренние дела. Однако не в традициях турок соблюдать договоры, они отказывались покидать Крым. В ответ русские войска заняли Перекоп. Крымский хан Девлет-Гирей решил выбить их оттуда. Отрядом командовал генерал-поручик Александр Васильевич Суворов. Он разделил Крым на четыре территориальных округа, протянул по побережью линию постов. Русские гарнизоны размещались в крепостях и сорока укреплениях, вооружённых 90 орудиями.

По указанию светлейшего князя Г.А. Потемкина Суворов активно содействовал переезду в Крым христиан — армян и греков, а также широко покровительствовал переходу в православие крымских татар. 14 декабря 1782 года императрица направила Потёмкину "секретнейший" рескрипт, в котором объявила ему свою волю "на присвоение полуострова": 8 (19) апреля 1783 года Императрица подписала манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу".

Нынешний глава Республики Крым Сергей Аксенов в разговоре с Царьградом напомнил, что именно усилиями Екатерины Великой полуостров превратился из зоны нестабильности в процветающий регион:

"Императрица и ее соратники определили судьбу нашего полуострова на века вперед. Благодаря манифесту 19 апреля 1783 года в Крыму наступил мир. Полуостров перестал быть вечной угрозой, точкой нестабильности, "бородавкой на носу", как выражался князь Потемкин. Он стал родным домом для многих народов. Новые подданные Российской Империи обрели спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, получили право на личную безопасность, защиту имущества, свободу вероисповедания. Все это гарантировал Манифест. На полуострове началось развитие промышленности, сельского хозяйства. По словам нашего выдающегося земляка, крымского татарина, просветителя тюркских народов России Исмаила Гаспринского, "маленькое ханство, измученное беспорядками и кровопролитиями… получило успокоение под покровительством могучей власти и охраной справедливых законов"".