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Перепись усиления: на изменения Основного закона отвели несколько месяцев

17 января 2020, 16:39  •  71 • Политика
Следующая встреча рабочей группы, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, пройдет 17 января без Владимира Путина. Накануне президент впервые пообщался с ее участниками в Ново-Огарево, чтобы еще раз назвать главные предложения по изменению Основного закона. Он подчеркнул: корректировки не должны затронуть фундаментальные основы главного документа страны. Присутствовавшие на мероприятии члены группы сообщили «Известиям», что главная цель их работы — «перевести на конституционный язык» предложенные лидером РФ тезисы. Причем в кратчайшие сроки — речь идет о месяцах. А это значит, что ожидать голосования по поправкам можно уже весной.

Не затрагивая основ

Опубликованный 15 января состав рабочей группы был воспринят весьма неоднозначно и даже вызывал легкую тревогу. В новую структуру, созданную президентом, помимо экспертов в юридической сфере вошли музыканты, спортсмены и актеры. Среди 75 ее участников числится даже атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Многие сразу же задались вопросом, какой вклад в улучшение действующей Конституции внесут все эти люди.
Учитывая неоднородность группы, неудивительно, что Владимир Путин в начале встречи решил развеять любые сомнения о компетентности выбранных людей. По его словам, для выполнения столь важной задачи нужны не только профессиональные знания, но также «политический и жизненный опыт».
В целом же первую беседу Владимир Путин решил использовать для уточнения собственных тезисов, которые он перечислил в своем послании. Никакой конкретики по ее итогам не появилось. Как отметили в беседе с «Известиями» участники встречи, пока не определены ни точная дата голосования, ни то, в каком формате оно пройдет. На запрос «Известий» о том, в какую сумму это мероприятие обойдется федеральному бюджету, Министерство финансов ответа не предоставило.
На встрече глава РФ подчеркнул, что все его предложения «не затрагивают фундаментальных основ Конституции», а первая и вторая главы основного закона остаются неизменными.
— Смысл этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства, — пояснил он.
На встрече были обозначены важнейшие направления совершенствования Конституции, начиная с нового механизма назначения председателя правительства и его членов и заканчивая социальными аспектами, рассказал «Известиям» сенатор Алексей Пушков.
— Речь шла о том, каким образом перевести на конституционный язык предложения и тезисы, — пояснил он. — Что касается временных рамок, было отмечено, что речь идет о нескольких месяцах работы, не о годах. Завтра рабочая группа собирается на заседании и на нем будет определен порядок работы и частота встреч, наши ближайшие перспективы.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов добавил, что это было лишь ознакомительное заседание рабочей группы.
— 17 января 12:00 в институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ мы соберемся вновь. Это будет первая встреча, которая будет носить прикладной характер, — сообщил «Известиям» депутат.
От группы ожидают оперативной работы, однако конкретных сроков пока нет, отметил в беседе с «Известиями» председатель правления общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» Богдан Безпалько. По его словам, на встрече обсуждался, например, вопрос приоритета Конституции в правовом пространстве нашей страны и то, каким образом Россия сможет выходить из договоров, которые не будут соответствовать законодательству РФ. Четких деталей по этому вопросу пока нет, отметил он.

Повторение — мать учения

Во время встречи Владимир Путин вернулся и к повышению роли парламента, который должен нести «большую ответственность — не только за назначенных министров, заместителей и самого председателя, но и за ту работу, которую они проводят, за ту политику, которую проводит правительство».
— Такая более тесная связка между парламентом и правительством, мне кажется, уже востребована, — уверен Владимир Путин. — Еще раз хочу сказать: представьте себе, назначается председатель правительства — президент уже не имеет права отклонить эту кандидатуру. А потом председатель правительства идет не к президенту со своими предложениями, а идет в парламент, и парламент фактически в окончательном виде утверждает заместителя председателя правительства и федеральных министров. Президент и в этом случае не имеет права их отклонить.
В то же время речь не идет о трансформации России в государство с парламентской формой правления. По мнению Владимира Путина, РФ должна оставаться президентской республикой. У лидера страны «должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон и тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности», напомнил он.
Затронул Владимир Путин и вопрос закрепления в Конституции роли Государственного совета, который, по его словам, не должен дублировать верхнюю палату Федерального Собрания. Также в основном законе должно появиться положение о минимальном размере труда, которая не может быть меньше прожиточного минимума, и гарантия регулярной индексации пенсий, подчеркнул президент.
— «Денег не хватает, приоритетов много, пенсионеры подождут», — если мы зафиксируем в Конституции необходимость индексации, то так уже никогда в будущем никто не скажет, — подытожил Владимир Путин.
Также на встрече с членами рабочей группы президент согласился с предложением продумать меры о популяризации главного закона страны в школах и СМИ.

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