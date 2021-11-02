Перепись найдёт миллионы мёртвых душ и потеряет миллиарды рублей • 107 • Аналитика В России стартовала перепись населения. В прошлом году её не стали проводить, сославшись на пандемию. Теперь, когда заболеваемость выросла в разы, переписчики всё же пойдут по домам. Складывается впечатление, что организаторов переписи вовсе не интересует эпидобстановка. Похоже, что решение о проведении переписи принималось исходя исключительно из меркантильных соображений. Федеральный закон определяет, что всероссийская перепись должна проводиться не реже, чем раз в 10 лет. Помимо этого есть обязательства перед ООН о публикации статданных, однако и здесь из-за пандемии дедлайн был сорван – в срок с переписью не успела не только Россия, но и три четверти стран. Так что упираться и проводить пересчёт населения сейчас, в разгар пандемии, особого резона не было. Там более что, как бы цинично это ни звучало, показатели смертности в России сейчас таковы, что данные по численности населения могут очень быстро устареть. Может быть, россиян стараются сосчитать побыстрее, пока они ещё живы? А то вдруг через год картина станет ещё хуже… Что ж, не исключено, что эта причина тоже учитывалась. Хотя механика процесса становится более понятной, если посмотреть на денежные потоки, связанные с переписью населения. Изначально на проведение переписи в 2020 году из бюджета планировалось выделить около 20 млрд рублей. Но потом сумму увеличили до 32 млрд рублей под предлогом того, что пересчёт населения во время пандемии потребует дополнительных мер безопасности. Неужели 12 млрд ушли на перчатки и маски? Бюджет переписи не публикуется, так что можно только гадать. Хотя можно предположить, что львиная доля дополнительных расходов оказалась направлена на то, чтобы организовать анкетирование граждан онлайн. Заработал на этом, естественно «Ростелеком», который изначально отвечал за цифровизацию переписи. Причём одними анкетами на «Госуслугах» вопрос не исчерпывается. В 2019 году «Ростелеком» провёл конкурс на закупку планшетов для переписчиков. Победили в нём две китайские компании, которые должны были получить заказ общей стоимостью 5,76 млрд рублей на поставку «планшетников» с системой Android. Но не получили – правила конкурса задним числом переиграли, решив, что планшеты должны быть российского производства. При этом понятно, что процессор и основные платы всё равно будут импортные – в России просто нет такого массового производства процессоров. Так что в любом случае гаджет, даже собранный в России, отечественным можно будет считать с большой натяжкой. Исправить этот провал по «железу» решили с помощью программной начинки. Появилось требование, что на ПК должна быть установлена российская операционная система. Существует только одна система, подходящая для мобильного гаджета и формально считающаяся российской. Она называется «Аврора». Изначально эта ОС разрабатывалась финской компанией Jolla, носила название Sailfish и распространялась бесплатно. Затем фирмы, подконтрольные миллиардеру Григорию Берёзкину, проделали красивый трюк. Они немного доработали финскую систему и получили на неё сертификат ФСБ, после чего Берёзкин продал по 75% долей в компаниях, владеющих «Авророй», «Ростелекому» за 3,4 млрд рублей. (Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ) Изначально «Ростелеком» планировал оснастить компьютерами с «Авророй» госслужащих. Учитывая их количество, этот проект мог стать золотым дном. Однако у спецслужб внезапно возникли вопросы к коду «Авроры», отчего планы пошли прахом. Но надо же как-то отбивать затраты? Тут, как нельзя кстати для менеджеров «Ростелекома», и подвернулась перепись населения. Вряд ли им потребовалось много усилий, чтобы продавить вопрос с установкой «Авроры» на планшеты переписчиков, поскольку технологическая сторона проведения переписи уже и так была отдана им на откуп. Понятное дело, что устанавливать программы будет производитель. Зато «Ростелеком», как правообладатель «Авроры», получит лицензионные отчисления. Как раз около 4 миллиардов. В выигрыше останутся и поставщики планшетов. Сейчас ими стали две российские компании – «БайтЭрг» и «Аквариус». В первом конкурсе они тоже участвовали, предлагая те же китайские планшеты, но проиграли по цене. Зато по итогам второго конкурса стоимость контракта составила уже 7,2 млрд рублей, то есть примерно на 1,5 млрд больше первого варианта. Таким образом, каждый планшет обошёлся более чем в 20 тыс. рублей. Аналитики рынка тогда утверждали, что аналогичные устройства на Android оптом можно было купить примерно вдвое дешевле. При этом нет никаких данных о происхождении комплектующих и о том, где можно купить такие планшеты. Похоже, что для переписчиков закупаются гаджеты, в спрос на которые на свободном рынке не верят даже их создатели. А деньги на «цифровизацию» и техническое обеспечение в итоге разошлись по каким-то непрозрачным схемам. Кому на руку приписки Ещё одна крупная статья расходов на перепись – зарплата переписчиков. В целом на это выделено около 9 млрд рублей. За месяц работы каждый переписчик получит около 18 тыс. рублей. Насколько достоверны окажутся полученные ими сведения? Сейчас приходят новости, что в некоторых регионах переписчиков инструктируют не входить даже в подъезды, чтобы не разносить коронавирус, а беседовать с прохожими только на открытом воздухе. То есть жильцов многоквартирного дома нужно «выловить» в час пик, когда они, например, возвращаются с работы. С учётом того, что на заполнение одной анкеты нужно примерно 25 минут, можно смело предположить, что полную информацию собрать не удастся. Впрочем, главная опасность не в том, что показатели из-за слабого участия граждан в переписи окажутся занижены, а в том, что их, наоборот, завысят. У региональных начальников прямой интерес сохранять непрозрачный механизм сбора сведений о населении. Прежде всего речь здесь идёт о кавказских республиках. Так местным руководителям легче получать субсидии из федерального бюджета. Механизм фальсификации выглядит довольно просто. Дело в том, что на финальном этапе переписчики приходят в муниципалитеты, где им дают домовые книги, чтобы переписать данные граждан, которых они не застали дома. В таких случаях указывается только пол и возраст, так что дело идёт быстро. Мало того, что в этих домовых книгах по объективным причинам может быть много мёртвых душ – местному начальству ничего не стоит попросить переписчиков копнуть поглубже в историю. А начальству на Кавказе отказывать не принято. Вот так, по мнению некоторых исследователей, в статистике и закрепляется миф о кавказском долголетии. И в то же время регионы получают повод требовать щедрые финансовые вливания из Москвы. По словам специалистов, Росстат обычно старается выявить и устранить такие нарушения. Но в этот раз приписки, если они будут, вряд ли сильно расстроят федеральное начальство. Ведь они скроют печальные последствия пандемии. Ну и наконец возникает вопрос: а точно ли так необходима перепись? Ведь сегодня о каждом из нас госорганы знают почти всё. Просто информация разбросана по разрозненным базам данных. Почему бы её просто не собрать вместе? Алексей Ракша, демограф Алексей Ракша, демограф – Допустим, официально в Республике Ингушетия 515 тыс. человек, а реально, как я считаю, 330 тыс. человек. В Дагестане тоже большая разница между официальным и реальным населением – никак не меньше полумиллиона. В большинстве регионов численность населения завышена по официальным данным. В Ингушетии, как я уже говорил, на 55–60%, в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, в Калмыкии и Карачаево-Черкесии примерно на 20–25%, в Севастополе – на 12–15%. Следом идут Мордовия, Тамбовская, Саратовская области, но там уже показатели ниже. В основном это те области, из которых идёт миграционный отток, а наша статистика, к сожалению, его не очень хорошо учитывает. То есть люди переезжают, но не снимаются с учёта и продолжают числиться в регионе. Дальний прицел «Ростелекома» Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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