Перепись населения, в которой приняли участие «более 100% россиян»: в реальности нас на 50 млн меньше? • 148 • Аналитика Вот и гадай теперь, сколько у нас народа на самом деле – то ли 144 млн, то ли всего 90. Итоги завершившейся на днях переписи населения огласят только в январе, но уже сегодня понятно, что собранные Росстатом данные, мягко говоря, очень спорные. А если говорить без экивоков – столь откровенных манипуляций со статистикой в России, пожалуй, ещё не случалось. Сюжет: Коронавирус Вот смотрите, какая петрушка выходит, если толком не знать данных статистики. По замерам Счётной палаты, по состоянию на апрель текущего года в стране проживало 35,4 млн пенсионеров по старости. Именно стольким насчитывалась положенная по возрасту пенсия. При этом принципиально иную статистику публиковал Росстат: по состоянию на апрель – 42,6 миллиона. Разница – 7 млн человек. Идём дальше. Президент подписывает указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, и замглавы Минтруда Ольга Баталина сообщает, что выплаты «коснулись 43 млн человек». То есть выплаты решено было произвести на основе данных Росстата. А если эти данные всё-таки некорректны, а корректна статистика Счётной палаты? Это значит, что миллиардов так 70 бюджетных денег кому-то «пошли на ум». И кто-то, возможно, в итоге стал долларовым миллиардером. Ибо выделенные бюджетные средства освоили в полном объёме. Имеются данные сервиса Superjob – якобы доля россиян, которые не собирались принимать участия в переписи, ближе к её проведению возросла с 19 до 31 процента. С 16 до 11 процентов снизилось и число граждан, готовых принять переписчиков у себя дома. А всё ковид! Доля переписанных россиян составила «более 100%», отрапортовал замглавы Росстата Павел Смелов 14 ноября. Более 100%, понимаете?! Это как же такое возможно? Смелов, впрочем, объяснил сей феномен так: данные собирали «суммарно из четырёх источников» – от переписчиков, из электронных данных портала «Госуслуги», бумажных анкет на режимных объектах (в тюрьмах и войсковых частях) и «из административных данных в сравнении с оценочной численностью населения на август 2021 года». Хотя народ всё равно не понял, и тогда пришлось взять слово главе Росстата Павлу Малкову. Он разъяснил, что данные «пока очень сырые» и «методологически некорректно» было называть цифры, демонстрирующие на самом деле «лишь процент исполнения организационного плана сбора данных». Так и рубанул: «Дублирование переписных листов – явление, распространённое сплошь и рядом». Вообще-то после таких заявлений о переписи можно забыть, ибо уж если сам глава Росстата ставит под вопрос собранную статистику – пиши пропало. Отсмеявшись шуткам про «более 100%», народ попытался разобраться, сколько же народа приняло участие в переписи на самом деле. Тем паче что с мест поступали тревожные сигналы. «Почти ни к кому из моих знакомых не приходили переписчики, – сообщил академик РАН Сергей Глазьев. – Всего к одному из сотни опрошенных!» «Заявление Росстата о 99-процентном охвате населения переписью за неделю до её завершения является либо ложью, либо вместо переписи проводился переучёт населения по старым базам Росстата», – указывает Глазьев. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов провёл свой опрос: из 30 тыс. опрошенных 38% признали, что в переписи они не участвовали. Из статистической выкладки журналиста Павла Пряникова (16 тыс. опрошенных) следовало, что 72% респондентов вообще не участвовали в переписи. Опрос на телеграм-канале Ксении Собчак показал, что 67% респондентов не принимали участия в мероприятиях Росстата. Вот и в редакции «Нашей Версии», как выяснилось, участие в переписи принял лишь один человек! То есть как ни крути, но что-то не верится в заявленные Росстатом 100%. «Причина завышения данных Росстатом, на мой взгляд, кроется не столько в освоении бюджетных средств, сколько в желании продемонстрировать эффективную работу, – размышляет руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. – Впрочем, одно другому не мешает». Но ладно бы если речь шла только об этом. Если перепись проведена некорректно, разъясняет социолог Дмитрий Лобойко, собранные данные по принципу домино повлекут за собой череду неэффективных решений власти. Как именно это произойдёт, растолковал бывший начальник экспертного управления президентской администрации Симон Кордонский. Сегодня в России ликвидируют муниципальные районы, а вместо них вводят муниципальные округа, объединяющие несколько муниципальных районов. В административном учёте всё ещё фигурируют городские и сельские поселения, но в муниципальном учёте, на основе которого проводится бюджетное финансирование, их уже нет. «Некоторые муниципальные округа, – объясняет Кордонский, – включают в себя до 300 населённых пунктов. Сверху спускается норматив – скажем, на муниципальный район у нас полагается подразделение полиции в составе девяти человек. Из них шесть человек – аппарат, не выезжающий из райцентра, а трое – участковые. На 300 поселений на территории 40–50 квадратных километров! То же самое происходит с медициной. И то же самое будет происходить с образованием». «Мы живём в стране, которую не знаем», – заключает эксперт. И, если судить по действиям Росстата, даже не стремимся узнать. Пенсионные службы республик Северного Кавказа регулярно завышают статистику своих стариков, вероятно, считая часть умерших заодно с живыми. А в результате получают из бюджета пенсионные отчисления значительно большие, нежели следует. Но остаток при этом всякий раз испаряется без следа Придётся переписать! Начисто! Физически 268 тыс. задействованных переписчиков и 25 тыс. волонтёров вполне хватило бы для того, чтобы за месяц обойти вообще всех – по 500 граждан на брата примерно выходит. Намекают, впрочем, что реально в переписи было задействовано гораздо меньше народа, а остаток средств мог, скажем так, раствориться. Но есть ещё одна объективная причина, помешавшая переписи, – ковид. «В условиях четвёртой волны чиновникам на местах не до статистики, – разъяснила директор экспертного центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова. – Граждане же у нас вообще чужих в дом пускать не любят, тем более без QR-кодов». Но как там было в «Кавказской пленнице»? – «Тот, кто нам мешает, тот нам поможет». Если ковид помешал собирать данные, так, может, следует провести перепись ещё раз, после пандемии, а ту статистику, что собрали сейчас, положить под сукно, от греха подальше? Исторический прецедент имеется – «сталинская» перепись 6 января 1937 года. Всего за один день тогда собрали данные, а предварительные результаты огласили на десятые сутки. Но, видно, и после этого что-то пошло не так. Результаты объявили «вредительскими», организаторов репрессировали, а материалы изъяли и засекретили – обнародовали их только в 1990 году. Выяснилось, что организаторы переписи допустили служебный подлог, намеренно завысив результаты, приписав примерно 10 млн (видимо, опасаясь сталинского нагоняя, в случае если вскроется правда, что население СССР на самом деле довольно-таки стремительно вымирает). В итоге перепись провели заново, два года спустя. Вместо «переписанных» в 1937-м 156 млн насчитали аж 170,6 млн – результатами Сталин, как ни странно, остался доволен, хотя подлог, как считают учёные, был ещё более вопиющим, чем за два года до этого. Различают, как известно, три вида вранья – ложь, наглую ложь и статистику. Примеры последней недавно привёл на «Никитских чтениях» всё тот же Симон Кордонский. «Знаете, как мерят численность населения в столице? По официальной статистике – 12,5 млн человек. По данным связистов и совокупным данным всех сетей, в Москве днём единовременно пребывает примерно 25 млн человек. А если считать по данным канализации, тоннельщиков, то оказывается, что до 30 млн человек пребывает днём ежедневно». Вот и в России может быть так же. Есть такая «формула ЦРУ», по которой американская разведка рассчитывает реальную численность населения той или иной страны, – общее производство хлеба делится на годовое потребление. Так вот, если следовать этой формуле, в России осталось порядка 90 млн человек! И хотя бывший директор НИИ статистики Росстата Василий Симчера считал американскую формулу расчёта по хлебобулочным изделиям «не совсем корректной», потребление хлеба за последние 10 лет, как ни крути, у нас сократилось на четверть. «Когда наши силовики пересчитали данные загсов, – вносит ясность Кордонский, – то вышли на данные о 90 млн населения. Пересчёт вели так: оцифровали в загсах на территории страны все записи о рождении и смерти. А затем из живых вычли мёртвых. Осталось менее 90 млн человек». За что Сергей Аксёнов «слил» министра культуры Крыма Арину Новосельскую Так вот, о ковиде, который Росстату в помощь. Имеются данные сервиса Superjob – якобы доля россиян, которые не собирались принимать участие в переписи, ближе к её проведению возросла с 19 до 31%. С 16 до 11% снизилось и число граждан, готовых принять переписчиков у себя дома. А всё ковид! Так что давайте-ка повторим, как только опасность пандемии немного спадёт! Всего-то и нужно каких-то 32 млрд рублей. Именно столько Росстат потратил на нынешнюю недоперепись. Заодно, кстати, пора решить нерешённый доселе вопрос: а учитывать ли в переписи мигрантов? У нас только 2,5 млн человек с украинскими паспортами стоят в очереди за российским гражданством, фактически безвыездно проживая в России по нескольку лет. А сколько в этой очереди киргизов с узбеками, можно только гадать – говорят, до 6 млн выходцев из Средней Азии. Тех, кто собирается в России жить. Почему неточные данные? Потому, разъясняет Симон Кордонский, что точных данных ни у кого нет. Вообще ни у кого. «Я полтора года назад пытался этот вопрос прояснить, по просьбе руководящих товарищей, и прояснил: после ликвидации миграционной службы вся собранная ею документация была утеряна. Вообще вся! А потом четыре года не вели единый учёт. Несколько организаций проводили альтернативные подсчёты, так скажем. Например, пограничная служба. И сейчас у нас единой системы учёта мигрантов нет в принципе». Перепись могла бы расставить все точки над «ё». А то говорим: «миллионы мигрантов». А сколько их, миллионов? 10? 15? Или больше? Доля переписанных россиян составила «более 100%», отрапортовал замглавы Росстата Павел Смелов 14 ноября. Более 100%, понимаете?! Это как же такое возможно? Смелов, впрочем, объяснил сей феномен так: данные собирали «суммарно из четырёх источников» – от переписчиков, из электронных данных портала «Госуслуги», бумажных анкет на режимных объектах (в тюрьмах и войсковых частях) и «из административных данных в сравнении с оценочной численностью населения на август 2021 года» Нарисуем – будем жить! Вернёмся к тому, почему нарисованные от балды цифры могут стать большой проблемой. Есть такая «засвеченная» не раз схема. Пенсионные службы республик Северного Кавказа регулярно завышают статистику своих стариков, вероятно, считая часть умерших заодно с живыми. А в результате получают из бюджета пенсионные отчисления значительно большие, нежели следует. Но остаток при этом всякий раз испаряется без следа. Перепись могла бы внести ясность, да кому это надо?! А вот ещё пример. В 2014-м двухмиллионный Крым резко прирос миллионом жителей – за счёт украинских беженцев. Население симферопольской и севастопольской агломераций выросло сразу вдвое. Соответственно все последующие бюджетные расчёты производились из этих примерных данных – что в Крыму теперь порядка 3 млн жителей. Между тем за последние пару лет произошёл отток – несколько сотен тысяч украинских граждан выехали из Крыма на малую родину. Но республика тем не менее продолжает демонстрировать трёхмиллионную статистику и строить на ней все финансовые расчёты. Нужна ли чиновникам ясность? Едва ли, ведь часть невостребованных средств можно без особого риска «осваивать». Белоруссия может отключить Польшу Так, быть может, перепись могли сорвать злонамеренно? Как бы там ни было, то, что удалось провести, существенной пользы стране не принесёт, считает бывший советник Росстата Алексей Ракша. «Эта перепись скорее всего окажется бесполезной. Из «более 100%» россиян, якобы принявших в ней участие, за половину могли заполнить данные, воспользовавшись административными источниками информации». Чиновники на местах не могли об этом не знать. Ракша считает, что анкеты на самом деле в Петербурге заполнял каждый третий житель, остальные опросники якобы скопом заполнили сами переписчики. Что в сухом остатке: 32 млрд рублей истрачены (можно написать и так: «вылетели в трубу»), результаты уже сейчас, до их обнародования, представляются сомнительными. Мы по-прежнему точно не знаем, сколько у нас пенсионеров, сколько детей и сколько трудоспособного населения. Кое-что нам, впрочем, известно – из замеров того же Росстата. Что естественная убыль населения увеличилась за год более чем вдвое (если оперировать прошлогодними данными, свежие могут оказаться ещё более нелицеприятными), а на 1 435 800 родившихся пришлось 2 124 000 умерших. Уж это, во всяком случае, точно. Наталья Зубаревич, экономист Наталья Зубаревич, экономист – Адекватная перепись крайне важна для всей системы государственного управления. Раз в 10 лет её положено проводить. Нынешнюю перепись перенесли на год, никто ведь не знал, что за год пандемия не кончится, а станет ещё хуже. Но то, как она проводилась, конечно, расстраивает. Большой процент отказа по квартирам – это очень плохо, это большая недоработка государства и показатель недоверия граждан. Но людям, которые не верят никому, доказать важность переписи невозможно. Так, может, провести её тогда заново, ещё раз, когда пандемия спадёт? Ведь перепись – это не только подушный учёт. Это, например, и отражение миграционного процесса. Мы знаем, что из глубинки народ массово перебирается в большие города, но не слишком представляем себе глубину этой проблемы в численном, так сказать, пересчёте. Между тем реальная статистика может всех нас ужаснуть. «Мы живём в стране, которую не знаем» Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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