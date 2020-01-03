Перепалка в высших эшелонах: "Нафтогаз Украины" язвительно ответил Порошенко на критику контракта с Россией

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко обвинил в лицемерии экс-президента Петра Порошенко за его критику газового контракта с Россией. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице топ-менеджера украинской газовой компании в Facebook.

Витренко пояснил, что сама по себе критика - это нормально, но она должна быть конструктивной. Поэтому, прежде чем выражать недовольство теми или иными решениями, следует "спросить у тех, кто разбирается в предмете".

Далее исполнительный директор "Нафтогаза" по пунктам разобрал все критические замечания бывшего украинского лидера. Витренко отмечает, что все претензии по поводу малых объёмов транзита следует переадресовать тем, кто допустил строительство газопроводов - "Турецкого потока" и "Северного потока - 2". А требование "не идти на компромиссы с Россией" стоит озвучить тем, кто не выполнил обещания сделать Украину энергонезависимой от России.

Таким образом, Витренко крайне дипломатично намекает, что в подписании газового контракта с Россией в его нынешнем виде виноват не кто иной, как сам экс-президент Украины.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что новый контракт между Киевом и Москвой по транзиту газа в Европу является результатом некомпетентности либо чего-то похуже.