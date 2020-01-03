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Перепалка в высших эшелонах: "Нафтогаз Украины" язвительно ответил Порошенко на критику контракта с Россией
03 января 2020, 11:24 • 46 • Политика
В "Нафтогазе" ответили на критику из-за газового контракта с Россией. Экс-президенту Украины Петру Порошенко мягко намекнули, что сложившаяся ситуация - это его собственная вина. "Критикуйте тех, кто допустил строительство "Турецкого потока" и "Северного потока - 2", - заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины".
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко обвинил в лицемерии экс-президента Петра Порошенко за его критику газового контракта с Россией. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице топ-менеджера украинской газовой компании в Facebook.
Витренко пояснил, что сама по себе критика - это нормально, но она должна быть конструктивной. Поэтому, прежде чем выражать недовольство теми или иными решениями, следует "спросить у тех, кто разбирается в предмете".
Далее исполнительный директор "Нафтогаза" по пунктам разобрал все критические замечания бывшего украинского лидера. Витренко отмечает, что все претензии по поводу малых объёмов транзита следует переадресовать тем, кто допустил строительство газопроводов - "Турецкого потока" и "Северного потока - 2". А требование "не идти на компромиссы с Россией" стоит озвучить тем, кто не выполнил обещания сделать Украину энергонезависимой от России.
Таким образом, Витренко крайне дипломатично намекает, что в подписании газового контракта с Россией в его нынешнем виде виноват не кто иной, как сам экс-президент Украины.
Напомним, ранее Порошенко заявил, что новый контракт между Киевом и Москвой по транзиту газа в Европу является результатом некомпетентности либо чего-то похуже.
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