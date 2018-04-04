Перепады давления: почему в Берлине и Вашингтоне заговорили о возвращении российских дипломатов

Россия может прислать в США новых дипломатов на замену высланным ранее сотрудникам. С таким заявлением выступил представитель американского Госдепа. В ведомстве предположили, что численность дипломатического корпуса Соединённых Штатов в России также может вернуться к прежнему уровню. С аналогичной идеей ранее выступил Берлин. Эксперты считают, что эти инициативы связаны с провалом попыток Лондона доказать причастность Москвы к покушению на Сергея Скрипаля. Однако российская сторона реагирует на подобные высказывания сдержанно. В мотивах примирительного тона двух западных стран разбирался RT.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что Москва может заменить высланных ранее из США российских дипломатов на новых сотрудников. Как заявил накануне представитель Госдепартамента, российское правительство вправе запросить аккредитацию для «восполнения вакантных позиций в её дипломатической миссии» — как и в других подобных случаях. Со своей стороны Госдеп рассчитывает на то, что власти России также примут новых дипломатических сотрудников США в обмен на ранее высланных.

«Российская Федерация не информировала нас о своём намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии», — цитирует ТАСС сотрудников Госдепа.

Напомним, 26 марта власти США объявили персонами нон грата сразу 60 российских дипломатов — 46 сотрудников посольства в Вашингтоне, двоих сотрудников генконсульства в Нью-Йорке, а также 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН. Кроме того, Белый дом заявил о закрытии российского генконсульства в Сиэтле.

Поводом к массовой высылке российских дипломатов стало покушение на британского шпиона, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, произошедшее в начале марта в британском городе Солсбери. Официальный Лондон, не дожидаясь результатов расследования, обвинил в покушении российские власти. В знак солидарности с Великобританией о высылке российских дипломатов 26—29 марта объявили правительства 27 стран, включая США, Францию, Германию, Чехию и страны Прибалтики: всего из-за рубежа в Россию вернулся 171 дипломатический сотрудник. При этом формальным поводом к высылке стали обвинения в адрес дипломатов в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Москва дала симметричный ответ, объявив персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге. Кроме того, была прекращена работа американского генконсульства в Санкт-Петербурге. Также ответные меры были приняты в отношении других стран, выславших российских дипломатов.

Сотрудники Генерального Консульства США снимают флаг в Санкт-Петербурге

Reuters

© Anton Vaganov/File Photo

Следует отметить, что о восполнении численности российского дипломатического корпуса заговорили не только в Вашингтоне, но и в Берлине. 28 марта германский МИД сообщил, что Москва может направить в ФРГ на замену высланным новых дипломатических сотрудников. Как пояснила германская сторона, высылка четырёх дипломатов была осуществлена из-за их работы на российские спецслужбы. Но у Москвы при этом есть возможность заменить высланных дипломатов теми сотрудниками, к которым у властей ФРГ нет претензий, пояснили в МИД Германии.

Дипломатическое рейдерство

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961 год), государство пребывания может предложить, чтобы численность сотрудников представительства сохранялась в «разумных и нормальных» пределах с учётом потребностей представительства. Также государство пребывания имеет право, не мотивируя своё решение, объявить кого-либо из членов дипломатического персонала персоной нон грата, что влечёт отзыв данного лица.

В истории отношений Москвы и Вашингтона, а также Москвы и Лондона уже были случаи массовой и взаимной высылки дипломатов. Например, в 1971 году Великобритания объявила нежелательными персонами 105 сотрудников советского посольства. Виновником скандала стал агент КГБ и перебежчик Олег Лялин. Всего с 1971 года по 1989 год между СССР и Великобританией крупные дипломатические скандалы разгорались три раза, а между Москвой и Вашингтоном — один, в 1986 году. Тогда советские власти выдворили из страны 30 американских дипломатов, заподозрив их шпионаже.

При этом в целом высылка дипломатов из-за подозрений в связях с разведкой — распространённая в мире практика, отмечают эксперты. Как объяснил в интервью RT доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России Пётр Цветов, в ряде случаев для этого бывают основания.

«Работа в посольствах сотрудников, связанных со спецслужбами, — практика, распространённая по всему миру. Наши посольства работают точно так же, как и любые посольства других стран — хоть американское, хоть британское, хоть китайское, — отметил эксперт. — В странах пребывания всегда знают о том, кто в посольстве относится к спецслужбам, а кто нет. Поэтому в случае политической необходимости высылку дипломатов производят как раз под этим предлогом».

Первый после холодной войны раунд дипломатического противостояния с Россией начала предыдущая администрация Белого дома: уже уходя с поста президента США, Барак Обама распорядился объявить персонами нон грата 35 российских дипломатов. Американская сторона связала эти меры с попытками, которые якобы предпринимала Россия для вмешательства в американские выборы. Впрочем, новое руководство Соединённых Штатов поддержало эту риторику: в августе 2017 года Госдеп потребовал от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско. При этом уточнялось, что о лишении российской стороной занимаемых зданий речи не идёт. Но уже в сентябре в здание миссии вторглись представители силовых структур США, которых в МИД РФ сравнили с рейдерами. По мнению экспертов, обыски в здании иностранного консульства противоречат международным нормам.

«Признание неправоты»

Международная кампания по высылке российских дипломатов началась в марте 2018 года с подачи Великобритании. 22 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о намерении британского кабмина убедить власти других стран Евросоюза поддержать Лондон и выслать российских дипломатов в знак протеста против покушения на перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь.

Изначально речь шла о поддержке позиции Великобритании по делу о покушении на Скрипаля, но высылка российских дипломатов осуществлялась под предлогом их связи с разведкой. Ряд стран отказались присоединиться к кампании, призвав провести объективное расследование инцидента в Солсбери. В частности, такую позицию заняли власти Австрии и Словакии.

Несмотря на громкие обвинения в адрес России, доказательств причастности российской стороны к атаке на Скрипаля так и не было представлено. Изначально заявление о том, что экс-разведчик был отравлен разработанным в СССР боевым отравляющим веществом А-234, сделали сотрудники военного исследовательского центра «Портон-Даун», расположенного в окрестностях города Солсбери, где жил и был отравлен Сергей Скрипаль. Однако, по словам экспертов, так как формула вещества была обнародована много лет назад, синтезировать его возможно в любой стране.

3 апреля руководство «Портон-Дауна» сообщило, что лаборатория не может определить происхождение отравляющего вещества.

«Мы смогли установить, что это был «Новичок» (А-234. — RT), определить, что это боевое нервно-паралитическое вещество», — цитирует Sky News слова главы центра Гэри Эйткенхеда.

Он добавил, что «обобщающие» выводы о российском происхождении газа были сделаны уже в Лондоне, при использовании «ряда других источников». Как пояснили в британском МИД, речь шла о разведданных.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь российского посольства в Лондоне отметил, что с самого начала обвинения британского правительства в адрес Москвы выглядели как «очевидный блеф». Теперь ложность обвинений подтверждена руководителем старейшей военной химлаборатории Соединённого Королевства.

Не исключено, что к похожим выводам приходят постепенно и власти третьих стран, вовлечённых усилиями Лондона в дипломатическую конфронтацию с Россией.

Как заявил 4 апреля ближайший соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель, глава федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, Лондон должен был представить доказательства вины России, прежде чем призывать другие государства к ответным мерам.

«Каждый может относиться к России так, как ему хочется, но, изучая международное право, я усвоил совсем иной подход к другим государствам», — подчеркнул политик.

По мнению Цветова, действия Лондона могли вызвать некоторое недоумение даже в Вашингтоне.

«Так быстро выводы о виновных в покушении не делаются, даже когда есть более широкая доказательная база, чем в этом случае. Чем больше специалисты обращаются к этой теме, тем чаще звучат сомнения в версии, выдвинутой британским руководством», — отметил Цветов.

По мнению эксперта, первыми о возможной замене высланных российских дипломатов заговорили в США и Германии по очень простой причине — эти государства наиболее активны и самостоятельны в своей внешней политике.

«Предлагая заменить дипломатов, они, с одной стороны, не отказываются от уже сделанного шага, но в то же время делают шаг в сторону восстановления прежнего уровня отношений. Скорее всего, более независимые страны, вроде Франции, могут последовать примеру США и ФРГ, а страны, руководство которых страдает русофобией, такие как Украина или Литва, воздержатся. Великобритания же, если и захочет восстановить численность дипломатов, то в последнюю очередь: для Лондона это станет признанием собственной неправоты», — добавил Цветов.

«Решают проблему изолированно»

Впрочем, предложение восстановить численность дипломатов хотя и является конструктивным шагом, не отменит той напряжённости, которая накопилась с подачи Вашингтона в российско-американских отношениях, считают аналитики. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Вашингтон осознанно варьирует давление, оказываемое на Москву, чтобы не портить отношения окончательно, а постепенно добиваться своих целей.

«Возвращение российских дипломатов не снимает вопроса о закрытии консульства, не снимает вопроса о происхождении кампании, которая началась после отравления Скрипалей. Когда нам предлагают решать проблему изолированно, они пытаются оказывать давление и подвешивать ситуацию», — пояснил Владимир Брутер в интервью RT.

Похожей точки зрения придерживается и доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Иван Цветков.

По мнению эксперта, Запад явно хочет преподать России «урок», но в то же время опасается поставить Москву в условия полной изоляции — это пугающая перспектива. Поэтому реализуется амбивалентный курс: сначала против России делается выпад, а затем ситуацию пытаются сгладить, например, сейчас начались разговоры о возможной встрече Путина и Трампа.

«В дипломатии не бывает однозначных обвалов, если дело не идёт уже к открытой войне. Проблема заключается в том, что, если Россия в этой ситуации будет идти навстречу каждому примирительному шагу США, она окажется в ведомом положении. И пока российский МИД проявляет сдержанность, не отвечая на предложения Берлина и Вашингтона. В противном случае ситуация может быть выставлена в негативном для нас свете — будто Россия вернула «плохих» дипломатов и прислала на замену «хороших». Нужно искать дипломатические пути разрешения напряжённости, и поиск приемлемой для обеих сторон формулы — процесс небыстрый», — подвёл итог Цветков.