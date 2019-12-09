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Переоценка еврооблигаций: в Лондоне начались новые слушания по долгу Украины перед Россией

09 декабря 2019, 22:54  •  114 • Украина
В Верховном суде Великобритании начинается новый этап рассмотрения спора между Россией и Украиной о непогашенных еврооблигациях на сумму более $3 млрд. Российский Минфин указал, что с учётом процентов сумма задолженности составляет уже $4,5 млрд. Противостояние по этому вопросу идёт с 2015 года, когда Киев отказался обслуживать долг. Впоследствии доверительный управляющий еврооблигациями — компания The Law Debenture Trust Corporation — обратился в британский суд, который встал на сторону Москвы. Однако Киев подал апелляцию. Эксперты полагают, что вопрос выплаты долга Украиной важен для отношений новой власти страны с Россией.
 
© Reuters / РИА Новости
 

Верховный суд Великобритании приступил к слушаниям по спору о невыплате Украиной России еврооблигаций на сумму $3,075 млрд.

Согласно информации на сайте организации, процесс продлится с 9 по 12 декабря. В рамках слушаний рассмотрят технические вопросы, выдвинутые Москвой и Киевом.

Российский Минфин заявил, что с учётом процентов сумма требований Москвы составляет $4,5 млрд. В сообщении ведомства, приуроченном к началу слушаний в Лондоне, говорится, что РФ сохраняет уверенность в том, что суд вынесет решение в пользу Москвы.

Напомним, в конце 2013 года Украина выпустила еврооблигации по британскому законодательству на $3 млрд, которые выкупила Россия.

Процентная ставка оказалась льготной и составила 5%. Для сравнения, по другим ценным бумагам государство платило 8—9% годовых. Вплоть до конца 2015 года Украина обслуживала долг. Как указали в Минфине России, впоследствии Киев перестал направлять платежи.

Ведомство отмечает, что после многочисленных попыток урегулировать спор во внесудебном порядке Россия в феврале 2016 года решила инициировать разбирательство в британском суде. Интересы Москвы представляет The Law Debenture Trust Corporation, выступающая в качестве доверителя (трасти) по еврооблигациям.

В марте 2017 года в Высшем суде Лондона в ускоренном режиме состоялось рассмотрение иска России к Украине по поводу задолженности. Инстанция фактически обязала Киев погасить еврооблигации на сумму $3 млрд и проценты.

Минфин России выпустил по этому поводу информационное сообщение, в котором указал, что британский суд признал отсутствие у Украины аргументов против доводов России.

«В вынесенном решении суд указал, что, учитывая, что речь идет о требовании исполнить обязательства по долговому инструменту, у ответчика отсутствуют какие-либо подлежащие рассмотрению в суде аргументы в пользу непризнания обоснованности этого требования», — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Минфина РФ 29 марта 2017 года.

Вместе с тем решение суда позволило Украине подать апелляцию, что и сделал впоследствии Киев. Как рассказал в сентябре 2018 года глава российского Минфина Антон Силуанов, в итоге апелляционный суд Англии не поддержал три из четырёх доводов украинской стороны в споре с Россией по долгу.

Вместе с тем он указал, что по одному из доводов суд принял решение о проведении более детального изучения вопроса. Министр уточнил, что речь идёт о предоставлении Киеву кредита якобы «под воздействием» Москвы.

Силуанов добавил, что это обстоятельство на некоторое время откладывает окончательное постановление по урегулированию спора между Россией и Украиной.

В ноябре 2018 года Россия подала апелляцию по делу о долге Украины, чтобы обжаловать решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину для получения российского кредита.

На фоне начала нового рассмотрения спора украинская сторона объявила о готовности к защите своих интересов.

«Юридическая команда Минфина в полной готовности к представлению интересов Украины в Лондоне, где очень скоро сегодня начнутся слушания в Верховном суде», — написала в Facebook министр финансов Украины Оксана Маркарова.

В беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко указал, что прежняя власть в Киеве пыталась придать займу особый смысл.

«Предыдущая политическая власть Украины, которую олицетворял президент Порошенко, всячески хотела уклониться от погашения долга и его обслуживания, пытались придать этому толк и некий политический характер, что это было не экономическое заимствование, а якобы какое-то иное», — сказал эксперт.

Оленченко призвал проследить за реакцией нынешнего руководства Украины в сложившейся ситуации. По мнению эксперта, спор о еврооблигациях может стать важным вопросом в отношениях между Москвой и Киевом.

«Посмотрим, какую позицию будут занимать политические власти Украины, которые теперь олицетворяет Зеленский. Посмотрим, какую они займут позицию, как они будут формулировать свои отношения, как они будут формулировать свои подходы к этому. Этот долг — один из элементов возможной нормализации российско-украинских отношений», — считает эксперт.

В свою очередь, украинский политолог и экономист Александр Дудчак придерживается точки зрения, согласно которой у Москвы больше шансов стать победителем в споре.

«Думаю, с учётом прошлых разбирательств между Россией и Украиной у Москвы большие шансы получить решение в свою пользу. $3 млрд — некий суверенный долг, и попытки Украины представить всё в другом свете уже не пройдут. Британский суд уже фактически это признал. Думаю, он просто подтвердит своё решение», — сказал он в беседе с RT.

По словам Дудчака, будет сложно найти какой-то повод для изменения решения Верховного суда Великобритании.

«В данном случае у Украины очень мало шансов», — считает эксперт.

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