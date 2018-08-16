«Переоценивают свою значимость»: как в России отнеслись к идее Киева попросить НАТО сопровождать суда в Азовском море

Заявления Киева о возможном обращении в Совбез ООН и НАТО с просьбой сопровождать украинские суда в Азовском море свидетельствуют о некомпетентности украинских властей. Об этом заявили в Совете Федерации. В Госдуме уверены, что западные страны даже в случае официальной просьбы со стороны Киева не прислушаются к ней, поскольку Азовская акватория контролируется российскими пограничниками. Ранее украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил о том, что Киев может попросить помощи в сопровождении украинских судов у Организации Объединённых Наций или Североатлантического альянса.

Заявления Киева о возможном обращении в Совбез ООН и НАТО с просьбой сопровождать украинские суда в Азовском море свидетельствуют о некомпетентности украинских властей. Так считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«С точки зрения международного права, с точки зрения договорённостей, которые имеются между Украиной и Россией, вообще суда НАТО и американские в том числе не могут заходить в Азовское море — только с согласия РФ. Мы должны понимать, что Азовское море мелководное, туда — если говорить о крупных судах американских — они не смогут зайти. Поэтому это очередное некомпетентное заявление должностного лица на Украине», — отметил он.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука допустил возможность обращения в Совет Безопасности ООН или Североатлантический альянс с просьбой сопровождать суда в Азовском море.

Украинские обращения едва ли повлияют на желание НАТО сотрудничать, уверен депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«На Украине мощно переоценивают свою значимость для окружающего мира. И даже если из украинских обращений можно будет выстроить небоскрёб возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, променада иностранных военных кораблей в российских территориальных водах не будет. Ну а Совбез ООН в принципе не та организация, которая читает «записки сумасшедшего», — заявил депутат.

В том, что НАТО ни при каких условиях не пойдёт на сопровождение судов Украины в территориальных водах России, уверен и политолог Александр Асафов.

«НАТО не сможет этого сделать, поскольку Азовская акватория контролируется российскими пограничниками, что может привести к военному конфликту в теории. Воодушевлённые учениями Sea Breeze украинцы пытаются этот успешный опыт транслировать на свои болевые точки. Конвой нужен гражданским судам от погранслужбы Украины, которая занимается государственным пиратством. Ни один, даже самый смелый ястреб внутри НАТО на такое не пойдёт, ведь это требует не только согласия всех стран альянса, но и несёт существенные риски», — отметил эксперт.

«Русофобия пользуется спросом»

Появление заявлений украинских властей о возможном обращении за помощью в ООН или НАТО связано с приближающимися выборами, уверен военный эксперт, директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

«За несколько лет на Украине «накачали» русофобию, и она пользуется спросом. Значит, её будут скармливать избирателю», — отметил он.

Кроме того, эксперт сомневается в том, что Североатлантический альянс пойдёт навстречу Украине в вопросе конвоирования украинских кораблей.

«Что значит в Азовском море сопровождать корабли Украины? Давайте разберёмся, сколько кораблей на Украине. Для того чтобы войти в Азовское море, нужно решать вопрос с Россией. Неужели из-за одного ржавого украинского корабля НАТО поставит под угрозу мир с Россией? Весь этот бред рассчитан на внутреннего потребителя», — заключил Жилин.

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Эксперты отмечают, что подобные заявления Георгий Тука делает на фоне незаконных задержаний и арестов украинскими пограничниками российских моряков. Напомним, в марте 2018 года в Азовском море было задержано крымское судно «Норд» с десятью членами экипажа, которых киевские власти считают гражданами Украины. Девять членов экипажа получили штраф, а капитану грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. В настоящее время лишь два моряка смогли вернуться в Крым, остальные остаются на Украине. 10 августа стало известно, что украинские правоохранительные органы планируют арестовать танкер «Механик Погодин», зашедший в торговый порт в Херсоне. Экипаж российского судна опасается возможного силового захвата в порту Украины.

В МИД России сравнили действия Киева с «пиратскими захватами». По мнению ведомства, действия властей Украины в отношении российских судов и граждан являются провокационными.

«Украинские власти действуют беззаконно. Поэтому они начинают придумывать подобные варианты действий со стороны Украины, которые якобы поддерживает международное сообщество. Правда отметим, что международное сообщество и Евросоюз всё меньше и меньше поддерживают Украину — от неё просто устали уже, и от подобных заявлений в том числе», — резюмировал член Совета Федерации Сергей Цеков.