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Переоценили на 200 млрд: ЦБ отчитался об убытках банков России из-за ценных бумаг

28 января 2022, 16:40  •  87 • Политика
Убыток банков России от переоценки ценных бумаг в январе превысил 200 млрд рублей. "В реальности банки этих расходов могут и не понести, потому что рынки в какой-то момент восстановятся и цены на бумаги восстановятся", - заверили в ЦБ.
В январе банки России понесли убыток в 200 миллиардов долларов из-за переоценки ценных бумаг, но полученная прибыль и запас капитала это компенсировали. Об этом говорится в обзоре Центробанка "О развитии банковского сектора".
Из документа следует, что до переоценки ценных бумаг прибыль банковского сектора на составляла 207 миллиарда рублей. После переоценки ценных бумаг 26 января 2022 года убыток составил 202 миллиарда рублей. То есть суммы скомпенсировали друг друга.
Этот отрицательный результат – в основном бумажная переоценка, в реальности банки этих расходов могут и не понести, потому что рынки в какой-то момент восстановятся и цены на бумаги восстановятся, и банки получат прибыль обратно,
- говорится в обзоре ЦБ.
Аналитики регулятора считают, что убыток от переоценки ценных бумаг – это всего лишь временное явление.

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