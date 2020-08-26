Переобувание в воздухе как есть: Алексиевич после допроса в СК попросила помощи у Путина

Писательница Светлана Алексиевич побывала в Следственном комитете Белоруссии на допросе и осталась в статусе свидетеля. Допрос не продлился и часа. А в беседе с журналистами Алексиевич заявила, что воспользовалась своим правом хранить молчание. Вызвали Алексиевич по делу о создании оппозиционного Координационного совета. Кстати, членом совета является и сама писательница.

Интересно, что последовательный критик российских властей Светлана Алексиевич на этот раз через журналистов заявила, что Координационному совету нужна помощь Москвы. Говоря о том, как будет развиваться политическая ситуация в Белоруссии, она отметила:

"Это будут долгие политические рокировки. Может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо как-то, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить".

Более того, буквально день назад испанское издание El País приводило слова Алексиевич, где она говорила, что международное сообщество должно "повлиять на Путина", а также добавляла, что ей с Владимиром Путиным говорить не о чем, поскольку он на стороне действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Кстати, также Алексиевич добавила, что у белорусского общества "нет сил для достижения демократии".