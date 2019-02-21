Переобулись в воздухе: Пугавшее "российской угрозой" Reuters теперь сообщает о "безоружной" России

Агентство Reuters, пугавшее Запад новым Карибским кризисом и "ракетами Путина", теперь убеждает, что у России всё плохо с вооружением из-за санкций.

Не успели западные СМИ сообщить, что Россия всех убьёт, как тут же сменили пластинку и начали рассказывать, что Москва, оказывается, "безоружна". Международное агентство новостей Reuters, громче всех кричавшее о "российской угрозе", теперь рапортует о том, что у России всё плохо с вооружением из-за санкций.

В материале агентства утверждается, что Черноморский флот России якобы пал жертвой санкций 2014 года, и без сделанных на Украине моторов производство новых судов полностью остановилось. С воздушными силами России, уверяет Reuters, всё тоже очень плохо.

"Несмотря на чванство Путина, Россия борется за модернизацию своего флота", - гласит громкий заголовок агентства.

Он составляет яркий контраст с тем, что публиковалось буквально сутками ранее. Reuters сообщало, что президент России Владимир Путин готовится к новому Карибскому кризису и уже нацелил ракеты на США. При этом приводились цитаты российского лидера, которых он никогда не говорил.