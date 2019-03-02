Переносом офиса PDVSA в Москву Каракас защищает свои нефтяные доходы от американцев - эксперт

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что Каракас не мог больше держать штаб-квартиру PDVSA в Лиссабоне из-за слишком высокой вероятности подключения Португалии к санкционному режиму США. Для защиты своих нефтяных доходов республика вынуждена была перенести иностранный офис компании в Москву.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал решение Венесуэлы перенести иностранный офис PDVSA из Лиссабона в Москву и отметил основные проблемы нефтяной отрасли республики.

Напомним, в рамках прошедших 1 марта в Москве переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и вице-президента Венесуэлы Делси Родригеса решено перенести штаб-квартиру PDVSA из Португалии в Россию. Португалия является участником НАТО, поэтому не исключено, что она может присоединиться к санкционному режиму США против венесуэльской нефтяной компании.

Помимо санкций США, из-за которых значительно сократился объём добываемой Венесуэлой нефти, одной из основных проблем нефтяной отрасли республики являются труднодоступные запасы, заявил Александр Фролов в беседе с корреспондентом информагентства "Экономика Сегодня". Больше половины нефтяных запасов Венесуэлы составляют так называемые нетрадиционные запасы.

"Даже при современных относительно высоких ценах на нефть большинство данных запасов являются или слабо окупаемыми, или вообще не окупаемыми", - пояснил эксперт, отметив, что из-за этого добыча нефти в стране сократилась в три раза.

Проблема труднодоступности запасов и накладывающиеся на неё западные санкции, ограничивающие доступ Венесуэлы к капиталам, по мнению собеседника издания, делают невозможным реализацию новых проектов Каракаса в нефтяной отрасли, "из-за чего получается непреодолимый замкнутый круг".

Вашингтон заблокировал валютные активы PDVSA в размере 7 млрд долларов, размещённые в банках США, при этом продолжает покупать нефть у Венесуэлы. В итоге сложилась ситуация, при которой Каракас вынужден продавать нефть Штатам бесплатно.

Перенос Венесуэлой штаб-квартиры PDVSA в Москву свидетельствует и о желании защитить свои доходы, которые могут быть перехвачены американской стороной, уверен собеседник издания.