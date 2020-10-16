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Перенос с января: в 2021 году 31 декабря станет выходным днём

16 октября 2020, 19:55  •  82 • В России
В 2021 году 31 декабря станет выходным днём из-за переноса праздников. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выпадающие на выходные даты 2 и 3 января переносятся на 5 ноября и 31 декабря. Ранее ВЦИОМ провёл опрос среди россиян о возможности установить 31 декабря праздничным днём на постоянной основе. В пользу этого решения высказались почти половина респондентов (48%).
 
РИА Новости © Григорий Сысоев
 

В 2021 году 31 декабря станет выходным днём. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — говорится на сайте кабмина.

Наряду с этим в следующем году россиян ожидает ещё несколько переносов праздничных дней. Так, нерабочую субботу, 20 февраля, переместят на понедельник, 22 февраля. Таким образом у граждан появится три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля (с воскресенья по вторник).

В правительстве напомнили, что в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов. Первый из них приходится на новогодние праздники: с 1 по 10 января (10 дней — с пятницы по воскресенье). Следующие большие выходные приходятся на День защитника отечества — с 21 по 23 февраля (три дня — с воскресенья по вторник).

Далее по календарю следует Международный женский день — с 6 по 8 марта (три дня — с субботы по понедельник), а также майские праздники с 1 по 3 мая (три дня — с субботы по понедельник) и с 8 по 10 мая (три дня — с субботы по понедельник).

С 12 по 14 июня россияне будут отмечать День России (три дня — с субботы по понедельник), а с 4 по 7 ноября — День народного единства (четыре дня — с четверга по воскресенье).

Напомним, что ранее Минтруд подготовил проект переноса выходных дней в 2021 году, согласно которому 31 декабря будет выходным днём, а новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. В ведомстве пояснили, что обновлённый график дней отдыха формировался «с учётом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни».

Впоследствии ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о мнении россиян относительно определения 31 декабря выходным днём на постоянной основе. Почти половина респондентов (48%) высказались в поддержку этого решения.

Исходя из результатов исследования ВЦИОМ, почти каждый второй россиянин (48%) положительно относится к предложению объявить 31 декабря выходным. Против этой идеи выступили 14% опрошенных, более трети (36%) заявили о безразличии к праздничному статусу 31 декабря.

  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Наиболее часто встречающейся в опросе причиной в пользу назначения последнего дня года выходным стали желание спокойно подготовиться к празднику (37%). Четверть респондентов (25%) заявили, что в этот день «никто толком не работает» или отмечает корпоративы. Ещё 12% заявили о желании отдохнуть перед новогодней ночью, 11% выразили намерение отдохнуть с семьёй.

Самыми распространёнными аргументами против стали избыточное количество праздников в России в целом (36%) и достаточная продолжительность стандартных новогодних каникул (15%). Ещё 13% связали возможность нового выходного с ростом числа «пьянок и драк». 12% респондентов заявили, что «нужно работать», ещё 7% заявили об опасениях сокращения зарплаты в случае назначения 31 декабря выходным.

Вместе с тем в результате опроса стало известно, что на полный рабочий день 31 декабря выходит каждый четвёртый россиянин (27%). Ещё 21% респондентов рассказали, что работают неполный день. Более трети (37%) рассказали, что их работа в последний день года зависит от графика. Не работали 31 декабря 14% из числа опрошенных ВЦИОМ россиян.

Ранее по вопросу о назначении 31 декабря нерабочим днём высказался Владимир Путин. Президента спросили об этом в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась в декабре 2019 года.

«Что касается выходного 31-го, в принципе, на мой взгляд, это логично, конечно. С аргументами, которые вы сейчас привели, полностью согласен, это лежит на поверхности», — сказал президент. Вместе с тем он выразил сомнение, что изменения следует вводить в спешке накануне Нового года.

Путин сказал, что надо просто «спокойно всё проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб».

Добавим, что в 2020 году обсуждалась идея сократить новогодние праздники до периода с 1 по 3 января. С соответствующим призывом выступили в Совфеде. В Кремле, в свою очередь, заявили, что имеют позиции на этот счёт.

«Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но тем не менее есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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