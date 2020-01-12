Перенос накоплений, уровень дохода и наследование: в ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Выплаты в рамках новой пенсионной системы будут начислять через 30 лет после начала взноса или при достижении пенсионного возраста — что наступит раньше. Как рассказал зампред ЦБ Сергей Швецов, система под названием Гарантированный пенсионный план (ГПП) предусматривает ряд новых для россиян решений. В частности, накопления или выплаты будут передаваться по наследству, а управлять своим пенсионным счётом можно будет со смартфона. Разработанный правительством законопроект о новой схеме пенсионных выплат готовят к рассмотрению в Госдуме.

Новая система пенсионных накоплений под названием Гарантированный пенсионный план (ГПП) предполагает ряд инновационных для россиян решений. Подробности о них рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

По его словам, выплаты по ГПП можно передавать по наследству уже после того, как они начались.

«Если человек, кому завещана эта пенсия, находится на стадии выплат, к его выплатам добавляют унаследованные выплаты, а если он находится еще на стадии накопления, он получает выкупную сумму — весь остаток разом. Если один из членов семьи хочет обеспечить другого, просто в завещании указывает своего супруга или детей в качестве наследника накоплений», — рассказал Швецов в интервью «Российской газете».

Кроме того, выплаты в рамках ГПП начнутся или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста — что наступит раньше. Граждане смогут выбрать получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.

Получать информацию о состоянии счёта, чтобы воспользоваться калькулятором расчёта будущей пенсии и другими услугами, можно будет при помощи смартфона.

«Гражданин может принимать решения и транслировать их в систему, не выходя из дома с помощью этого гаджета. Он будет в онлайне видеть состояние счёта, получать информацию, что на этот счет зачислены денежные средства. Это удобная система, дающая осязаемость пенсионных накоплений для человека», — пояснил Швецов.

Механизмы перевода пенсионных накоплений в новую пенсионную систему будут отличаться по срокам в зависимости от выбранной гражданином схемы.

«Если гражданин захочет перевести пенсионные накопления на счёт гарантированного пенсионного плана в рамках одного НПФ — он это сделает в режиме реального времени без каких-либо комиссий или потерь инвестиционного дохода», — рассказал Швецов.

При этом, по его словам, если гражданин захочет перевести накопления в другой фонд, то это произойдёт через пять лет после подачи заявления. Потери инвестиционного дохода и уплаты комиссии в этом случае тоже не будет. Его текущие платежи на пополнение накоплений сразу будут зачисляться по новому месту.

Та же схема предусмотрена для «молчунов», то есть тех, кто оставил свои накопления в ПФР. Деньги перейдут в новый фонд через пять лет после подачи поручения, а текущие взносы — сразу.

По словам Швецова, для перевода накоплений в ГПП достаточно перенести то, что уже собрано — начинать делать отчисления не требуется. Как подчеркнул зампред ЦБ, система не предполагает каких-либо требований или ограничений в этой части.

«Люди будут сами себе формировать пенсионные накопления»

Напомним, Гарантированный пенсионный план — это система пенсионных накоплений, позволяющая россиянам финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. ГПП был представлен в октябре 2019 года Центробанком и Минфином России.

Это решение должно прийти на смену обязательным пенсионным накоплениям, формирование которых заморожено с 2014 года. Законопроект о ГПП разрабатывает правительство, вскоре документ внесут на рассмотрение в Госдуму.

ГПП позволяет гражданину самостоятельно определять сумму взноса и в случае необходимости менять её неограниченное число раз. Уплату пенсионных отчислений можно неоднократно приостанавливать на срок не более пяти лет. Речь идёт о полной добровольности участия с произвольной суммой взноса, которую устанавливает сам гражданин.

Комментируя особенности ГПП, директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов, предположил, что подобные решения должны появляться в России.

«В текущих условиях уже существуют другие программы: негосударственное пенсионное обеспечение. Всё сводится к тому, что люди будут сами себе формировать пенсионные накопления. Для них уже появляются разные всевозможные продукты, возможности», — сказал эксперт в беседе с RT.

С ним соглашается заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он придерживается мнения, что государство помогает избежать ситуаций, когда люди оказываются ограничены в операциях с собственными пенсионными накоплениями.

РИА Новости

«Это небольшой технический момент, связанный с тем, чтобы не культивировать «пенсионное рабство» своего рода, когда люди почему-то в собственных пенсионных накоплениях ограничены в праве делать переводы между различными пенсионными фондами, включая потерю процентного дохода за год, когда переводится и год предыдущий», — сказал эксперт.

По мнению Ордова, гражданам необходимо предоставлять наибольшее количество прав и возможностей оптимального управления собственными пенсионными накоплениями.

Уровень дохода и возможность наследования

Как уточнил Швецов, система в значительной степени рассчитана на людей, доход которых составляет не меньше 45 тыс. рублей в месяц. Запред ЦБ объяснил это обстоятельство тем, что до этой отметки у людей могут быть более насущные потребности и преимущества ГПП для них не так заметны.

«Вряд ли те, у кого доход меньше, будут участвовать в этой схеме, потому что у них, во-первых, не так много возможностей урезать текущее потребление и, во-вторых, благодаря государственной пенсии и относительно низкой базе расчета получается неплохой коэффициент замещения (соотношение средней пенсии и средней заработной платы. — RT)», — сказал запред ЦБ.

Константин Ордов согласился с оценкой порога в 45 тыс. рублей, отметив, что после этого показателя можно говорить о наличии средств, «которые хотя бы теоретически можно рассмотреть как отчисления в свою будущую пенсию». Как считает эксперт, это обстоятельство способно ограничить востребованность ГПП несколькими миллионами россиян.

Говоря о параметрах и особенностях ГПП, Вячеслав Абрамов обратил внимание на то, что люди с опаской относятся к нововведениям. По его словам, с одной стороны, есть гарантии, но с другой присутствует риск «обжечься». Вместе с тем, продолжил эксперт, существуют и другие финансовые инструменты.

«Люди склонны к тому, чтобы самостоятельно что-то делать и инвестировать. Фондовый рынок стал доступным для большинства, программа ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт), которая позволяет получать 13% вычета ежегодно. Все эти новые продукты позволяют людям самостоятельно себя формировать», — заключил эксперт.