«Перенести обсуждение из публично-развлекательной сферы»: в МИД прокомментировали заявления о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления о возможном возвращении России в G8. Ранее президент США Дональд Трамп назвал «приемлемым» участие РФ в форуме. Позднее американские СМИ сообщили, что Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США. По словам Захаровой, «если «семёрка» хочет позиционировать себя как серьёзный формат», обсуждение нужно «перенести из публично-развлекательной в профессиональную сферу».

Диалог о возвращении России в G8 необходимо перевести в профессиональную сферу. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова радиостанции «Говорит Москва».

«Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чём идёт речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если «семёрка» хочет позиционировать себя как серьёзный формат», — сказала Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение лидера Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на следующий саммит G7. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в администрации президента США.

По данным телеканала, Трамп и Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили своё желание видеть Россию на следующем саммите объединения, который должен пройти в США в 2020 году.

«В ходе телефонного разговора предполагалось обсудить общие моменты предстоящих встреч в рамках саммита G7 во Франции, который начнётся в субботу. Источник сообщил, что именно Макрон предложил пригласить Россию на саммит следующего года и что Трамп согласился», — написала журналист CNN Кайли Атвуд в своём Twitter.

The call was planned to generally discuss the upcoming G7 mtgs in France which begin on Saturday. It was Macron that suggested inviting Russia to the gathering next year, and Trump agreed, the source said. Note: The US will host the G7 in 2020. https://t.co/rtamIQoYM5 — Kylie Atwood (@kylieatwood) August 21, 2019

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник, Франция «приняла к сведению» желание США вернуть Россию в G8.

Ранее Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в состав объединения, назвав её участие в формате «уместным». Он обосновал это тем, что многие вещи, обсуждающиеся на полях саммитов G7, касаются непосредственно России.

«Я, конечно же, допускаю возвращение к формату «восьмёрки», и, если такая инициатива поступит, я буду склоняться к тому, чтобы её поддержать», — заявил президент США.

Трамп также выразил мнение, что США в своё время настояли на отстранении России от участия в G7 по причине того, что Владимир Путин «обыграл» предыдущего американского президента Барака Обаму.

«Наверное, президент Обама, из-за того что Путин его обыграл, решил, что так не пойдёт, и захотел, чтобы Россию исключили, но я считаю во многом более приемлемым её участие», — заключил Трамп.

В свою очередь, в Берлине заявили, что «приняли к сведению» последние заявления о возможном возвращении России в G8.

«Вы знаете о сегодняшнем положении, обе ситуации (в Крыму и Донбассе. — RT) сохраняются. Таким образом, решение партнёров по G7 остаётся в силе. Если устранение этих причин будет возможным, можно будет говорить об изменении формата встречи», — передаёт РИА Новости слова официального представителя кабмина ФРГ Штефана Зайберта.

О возможности восстановления формата G8 с участием России говорил и Эммануэль Макрон. Французский лидер, выступая перед журналистами перед запланированной встречей с Путиным в Форте Брегансон, увязал этот процесс с урегулированием кризиса на Украине. Напомним, Москва была исключена из объединения после воссоединения Крыма с Россией.

«Ясно, что возвращение к G8, а также возвращение к абсолютно нормализованным отношениям (России. — RT) с Евросоюзом предполагает урегулирование украинского вопроса. Это обязательное условие», — сказал он.

В свою очередь, перед переговорами с Макроном президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда готова сотрудничать со странами «семёрки».

«Что касается возможного формата в рамках восьми государств, мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести «восьмёрку» в своё время — и наши партнёры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждём в гости наших партнёров уже в рамках «семёрки», — рассказал российский президент журналистам.

«Личные интересы»

Говоря о восстановлении G8, лидеры Франции и США преследуют свои интересы, пояснил RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«У Трампа на носу очередная предвыборная кампания, где нужны какие-то аргументы: показать себя крупным международным деятелем, и налаживание отношений с Россией могло бы, видимо, этому служить... Европейцы понимают, что надо с участием России решать все проблемы», — добавил он.

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

AFP

© Brendan Smialowski

В свою очередь, Макрон намерен показать себя лидером европейской политики на фоне «естественного ухода в тень» канцлера Германии Ангелы Меркель, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

«Далеко не факт, что их дальнейшее поведение, особенно поведение французского президента, будет соответствовать намерениям. Если даже и состоится участие России в саммите в следующем году, не факт, что это улучшение отношений приобретёт устойчивый характер», — рассказал RT специалист.

Другие площадки

При этом возрождение G8 не является для России самоцелью, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«На сегодняшний день такого формата уже не существует. За время ухода России с этой площадки активное развитие получили другие многосторонние формы взаимодействия, такие как БРИКС и G20, где Москва играет далеко не последнюю роль», — приводит слова депутата РИА Новости.

«Группа семи» была создана рядом «ведущих государств мира для защиты своих интересов за закрытыми дверями», поэтому для России более благоприятен формат G20, считает Юрий Почта.

«Более эффективно мы принимали участие в «двадцатке», где действительно больше представлено стран, больший элемент демократичности, равноправия, и там мы эффективно решаем свои проблемы со многими государствами», — заметил эксперт.

Ранее Владимир Путин отмечал, что помимо G8 есть и другие организации, играющие важную роль в мировых процессах.

«Например, «двадцатка». И там такие крупные на сегодняшний день экономические игроки представлены, как КНР, Индия, многие другие. 20 стран, вы их все хорошо знаете. Это почти 90% мировой экономики. В этой связи, конечно, такие более полноформатные площадки, они сегодня — это очевидно объективная вещь — играют заметную, существенную роль, и мы там работаем активно», — подчеркнул Путин.