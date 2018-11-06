«Переналадка привычных подходов»: Путин призвал к созданию новой стратегии ВТС

Президент Владимир Путин оценил успехи военно-технического сотрудничества России с другими странами и призвал к созданию новой комплексной стратегии действий по данному направлению.

Президент Владимир Путин принял участие в заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. В ходе встречи глава российского государства отметил, что наша страна должна развивать и наращивать взаимодействие с другими странами в сфере ВТС.

Подобное сотрудничество, отметил Владимир Путин, будет способствовать усилению отечественной оборонной промышленности и науки. Кроме того, президент подчеркнул, что меняющиеся условия на мировом рынке требуют от России, страны экспортера вооружения, «переналадки» привычных для нее подходов и стратегий.

В любом случае, президент также отметил стабильно высокие доходы, которые Россия получает за счет экспорта военной техники. Сейчас они составляют примерно 15 миллиардов долларов в год.

«Вместе с тем существенно меняющиеся условия, в которых приходится вести торговлю военной техникой, требуют переналадки привычных подходов и разработки новой комплексной стратегии действий на обозримую перспективу. Словом, в сфере ВТС у нас есть и серьезные достижения, и понимание стоящих перед нами масштабных задач», — отметил Владимир Путин.

Слова главы российского государства приводятся на сайте Кремля.