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«Переналадка привычных подходов»: Путин призвал к созданию новой стратегии ВТС

06 ноября 2018, 15:24  •  76 • Политика
Президент Владимир Путин оценил успехи военно-технического сотрудничества России с другими странами и призвал к созданию новой комплексной стратегии действий по данному направлению.
Президент Владимир Путин принял участие в заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. В ходе встречи глава российского государства отметил, что наша страна должна развивать и наращивать взаимодействие с другими странами в сфере ВТС.
Подобное сотрудничество, отметил Владимир Путин, будет способствовать усилению отечественной оборонной промышленности и науки. Кроме того, президент подчеркнул, что меняющиеся условия на мировом рынке требуют от России, страны экспортера вооружения, «переналадки» привычных для нее подходов и стратегий.
В любом случае, президент также отметил стабильно высокие доходы, которые Россия получает за счет экспорта военной техники. Сейчас они составляют примерно 15 миллиардов долларов в год.
«Вместе с тем существенно меняющиеся условия, в которых приходится вести торговлю военной техникой, требуют переналадки привычных подходов и разработки новой комплексной стратегии действий на обозримую перспективу. Словом, в сфере ВТС у нас есть и серьезные достижения, и понимание стоящих перед нами масштабных задач», — отметил Владимир Путин.
Слова главы российского государства приводятся на сайте Кремля.

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