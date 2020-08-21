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Перемога с вышиванкой оказалась одноразовой: Захарова тонко поддела Макрона
21 августа 2020, 14:35 • 142 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддела Макрона, который заявил о нежелании повторять украинский сценарий в Белоруссии: "Перемога с вышиванкой оказалась одноразовой".
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что не хочет "майдана" в Белоруссии. Захарова в свою очередь отметила, что Евросоюз, вероятно, воспринимает украинский сценарий как нечто одноразовое.
Скриншот: Facebook/Мария Захарова
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян тоже не смогла пройти мимо заявления Макрона. Она выразила удивление, поскольку до сегодняшнего дня страны ЕС горячо поддерживали украинский госпереворот.
Скриншот: Telegram/Маргарита Симоньян
Напомним, что протесты в Белоруссии начались после того, как Центризбирком огласил результаты президентских выборов. Несогласные с победой Александра Лукашенко люди начали выходить на улицы, отказываясь признавать результаты голосования. Тем временем соперница Лукашенко Светлана Тихановская объявила себя национальным лидером и инициировала создание Координационного совета по передаче власти.
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