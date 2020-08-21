Перемога с вышиванкой оказалась одноразовой: Захарова тонко поддела Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что не хочет "майдана" в Белоруссии. Захарова в свою очередь отметила, что Евросоюз, вероятно, воспринимает украинский сценарий как нечто одноразовое.

"Вот так в глазах есовцев перемога и заправленная в неё вышиванка превратились в нечто одноразовое и более неприменимое", - пишет Захарова в Facebook.

Скриншот: Facebook/Мария Захарова

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян тоже не смогла пройти мимо заявления Макрона. Она выразила удивление, поскольку до сегодняшнего дня страны ЕС горячо поддерживали украинский госпереворот.

"Пропустила, когда именно Евросоюзу разонравился украинский сценарий?" - задаётся Симоньян вопросом.

Скриншот: Telegram/Маргарита Симоньян

Напомним, что протесты в Белоруссии начались после того, как Центризбирком огласил результаты президентских выборов. Несогласные с победой Александра Лукашенко люди начали выходить на улицы, отказываясь признавать результаты голосования. Тем временем соперница Лукашенко Светлана Тихановская объявила себя национальным лидером и инициировала создание Координационного совета по передаче власти.