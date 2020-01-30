«Перемога настала»: Россия потеряла статус главного экономического партнёра Украины • 75 • Аналитика

Фото: Георгий Чернилевский

2019 год принес новый повод для гордости украинским «патриотам»-русофобам. Наконец-то ненавидимая ими Москва перестала быть главным торговым партнером Киева, уступив это «почетное» первенство Пекину. Отчего так произошло и что на самом деле означает «китайский прорыв» во внешней торговле «нэзалэжной» - тема для отдельного разговора.



Экономические отношения Украины и России пошли на спад после «майданного» переворота 2014 года и последовавшего за ним возвращения Крыма в состав нашей страны. 10 сентября новоизбранный президент Петр Порошенко подписал первый закон «О санкциях» - и пошло-поехало. С помощью торговых ограничений и барьеров Киев собирался «защищать национальную безопасность, независимость, суверенитет» и что-то там еще. Список довольно длинный. Свелось все в итоге к многочисленным запретам на ввоз тех или иных российских товаров и сотрудничество с нашей страной в различных сферах, прежде всего – в военно-технической. Москва, надо отдать ей должное, в долгу не оставалась и начала последовательно проводить политику отказа от всего, что имело украинское происхождение.







Особенно обострилась ситуация начиная с 2016 года, когда Россия отменила действие договора о зоне свободной торговли с «нэзалэжной», ринувшейся в экономические «объятия» Евросоюза, да, вдобавок, распространила на нее действие продовольственного эмбарго, являвшегося ответом на санкции, введенные против нашей страны ЕС. В дальнейшем Киев продолжал активно вести «торговую войну», запрещая ввоз то минеральных удобрений, то автомобилей, то даже бутылок с банками. Были и конфликты в рамках ВТО, которые Украина проиграла, что называется, с треском. Результат ждать себя не заставил: если в 2013 году торговые операции с Россией составляли около 24% украинского экспорта и более 30% импорта, то уже в 2014 году эти цифры упали до 18% и 23% соответственно. К 2018 году Киеву удалось снизить «торговлю с врагом» до 7,72% экспорта и 14,5% импорта. При этом правда, Россия как была, так и оставалась торговым партнером Украины №1.



Мечты о «европейском рынке, открытом для украинских товаров», вполне ожидаемо оказались чистой воды маниловщиной. Да и что могла предложить избалованной Европе страна с начисто разрушенной промышленностью? Разве что сырье и сельскохозяйственную продукцию. Однако, с этим все тоже оказалось далеко не так просто – угодив в мир жесточайшей конкуренции, высочайших требований к качеству и строгого квотирования поставок, украинские экспортеры крепко приуныли. А ввозимая с Запада продукция из-за своей высокой стоимости оказалась «не по зубам» большинству местных потребителей, стремительно нищающих и теряющих покупательную способность. Пришлось, наплевав на «гиднисть», опять разворачиваться на Восток, пытаясь восстановить разорванные сдуру связи. В 2017-2018 годах импорт в «нэзалэжную» из России снова стал расти. Да и к тому же, по целому ряду позиций, как например, закупке топлива для АЭС, Киеву просто некуда деваться.



Все это до крайности раздражало «патриотическую общественность» Украины, а, в особенности тех тамошних олигархов, которые попали под российские санкции или по каким-либо иным причинам были отлучены от экономического сотрудничества с нашей страной. Но в прошлом году все изменилось: по импорту товаров в «нэзалэжную» на первое место вышел Китай. А в структуре тамошнего экспорта Россия и вовсе оказалась третьей, уступив все той же Поднебесной и Польше. Наконец-то «пэрэмога»! На самом деле, никаких поводов для радости у Киева нет. За произошедшие изменения благодарить там должны исключительно торговую войну между Вашингтоном и Пекином, в результате которой китайские товарищи, отказавшись от американской сельхозпродукции, принялись скупать ее чуть ли не по всему свету. Именно усиленный экспорт зерновых по демпинговым ценам и стал основой «прорыва» Украины на китайском направлении.



В остальном гордиться и радоваться совершенно нет причин. Отрицательное сальдо в торговом балансе Киева составляло 8 миллиардов долларов уже в октябре 2019 года. За рубежом согласны покупать украинскую железную руду, подсолнечное масло и семена для его изготовления. В остальном же – сплошной спад, даже в традиционном экспорте черного металла и изделий из него. Относительно сельскохозяйственных «успехов» в свое время мнившей себя «великой аграрной державой» Украины все еще хуже. В прошлом году она импортировала в массовых количествах не бананы и авокадо, а тривиальные лук, помидоры и даже картофель. Засеваемая исключительно предназначенными на экспорт культурами украинская земля истощается и уже сейчас не может кормить собственных жителей.



Зато сегодня «патриоты» радуются: начиная с 2014 года доля российских товаров на украинском рынке сократилась втрое, а украинский экспорт в Россию снизился в 3,6 раза! Ну, что ж, быть сырьевым придатком даже не Европы, а Китая и рынком сбыта для самого низкокачественного ширпортеба, произведенного там, это, конечно, лучше... 2019 год принес новый повод для гордости украинским «патриотам»-русофобам. Наконец-то ненавидимая ими Москва перестала быть главным торговым партнером Киева, уступив это «почетное» первенство Пекину. Отчего так произошло и что на самом деле означает «китайский прорыв» во внешней торговле «нэзалэжной» - тема для отдельного разговора.Экономические отношения Украины и России пошли на спад после «майданного» переворота 2014 года и последовавшего за ним возвращения Крыма в состав нашей страны. 10 сентября новоизбранный президент Петр Порошенко подписал первый закон «О санкциях» - и пошло-поехало. С помощью торговых ограничений и барьеров Киев собирался «защищать национальную безопасность, независимость, суверенитет» и что-то там еще. Список довольно длинный. Свелось все в итоге к многочисленным запретам на ввоз тех или иных российских товаров и сотрудничество с нашей страной в различных сферах, прежде всего – в военно-технической. Москва, надо отдать ей должное, в долгу не оставалась и начала последовательно проводить политику отказа от всего, что имело украинское происхождение.Особенно обострилась ситуация начиная с 2016 года, когда Россия отменила действие договора о зоне свободной торговли с «нэзалэжной», ринувшейся в экономические «объятия» Евросоюза, да, вдобавок, распространила на нее действие продовольственного эмбарго, являвшегося ответом на санкции, введенные против нашей страны ЕС. В дальнейшем Киев продолжал активно вести «торговую войну», запрещая ввоз то минеральных удобрений, то автомобилей, то даже бутылок с банками. Были и конфликты в рамках ВТО, которые Украина проиграла, что называется, с треском. Результат ждать себя не заставил: если в 2013 году торговые операции с Россией составляли около 24% украинского экспорта и более 30% импорта, то уже в 2014 году эти цифры упали до 18% и 23% соответственно. К 2018 году Киеву удалось снизить «торговлю с врагом» до 7,72% экспорта и 14,5% импорта. При этом правда, Россия как была, так и оставалась торговым партнером Украины №1.Мечты о «европейском рынке, открытом для украинских товаров», вполне ожидаемо оказались чистой воды маниловщиной. Да и что могла предложить избалованной Европе страна с начисто разрушенной промышленностью? Разве что сырье и сельскохозяйственную продукцию. Однако, с этим все тоже оказалось далеко не так просто – угодив в мир жесточайшей конкуренции, высочайших требований к качеству и строгого квотирования поставок, украинские экспортеры крепко приуныли. А ввозимая с Запада продукция из-за своей высокой стоимости оказалась «не по зубам» большинству местных потребителей, стремительно нищающих и теряющих покупательную способность. Пришлось, наплевав на «гиднисть», опять разворачиваться на Восток, пытаясь восстановить разорванные сдуру связи. В 2017-2018 годах импорт в «нэзалэжную» из России снова стал расти. Да и к тому же, по целому ряду позиций, как например, закупке топлива для АЭС, Киеву просто некуда деваться.Все это до крайности раздражало «патриотическую общественность» Украины, а, в особенности тех тамошних олигархов, которые попали под российские санкции или по каким-либо иным причинам были отлучены от экономического сотрудничества с нашей страной. Но в прошлом году все изменилось: по импорту товаров в «нэзалэжную» на первое место вышел Китай. А в структуре тамошнего экспорта Россия и вовсе оказалась третьей, уступив все той же Поднебесной и Польше. Наконец-то «пэрэмога»! На самом деле, никаких поводов для радости у Киева нет. За произошедшие изменения благодарить там должны исключительно торговую войну между Вашингтоном и Пекином, в результате которой китайские товарищи, отказавшись от американской сельхозпродукции, принялись скупать ее чуть ли не по всему свету. Именно усиленный экспорт зерновых по демпинговым ценам и стал основой «прорыва» Украины на китайском направлении.В остальном гордиться и радоваться совершенно нет причин. Отрицательное сальдо в торговом балансе Киева составляло 8 миллиардов долларов уже в октябре 2019 года. За рубежом согласны покупать украинскую железную руду, подсолнечное масло и семена для его изготовления. В остальном же – сплошной спад, даже в традиционном экспорте черного металла и изделий из него. Относительно сельскохозяйственных «успехов» в свое время мнившей себя «великой аграрной державой» Украины все еще хуже. В прошлом году она импортировала в массовых количествах не бананы и авокадо, а тривиальные лук, помидоры и даже картофель. Засеваемая исключительно предназначенными на экспорт культурами украинская земля истощается и уже сейчас не может кормить собственных жителей.Зато сегодня «патриоты» радуются: начиная с 2014 года доля российских товаров на украинском рынке сократилась втрое, а украинский экспорт в Россию снизился в 3,6 раза! Ну, что ж, быть сырьевым придатком даже не Европы, а Китая и рынком сбыта для самого низкокачественного ширпортеба, произведенного там, это, конечно, лучше... Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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