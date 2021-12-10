Перемога. Госдеп похвалил украинских дипломатов за пряник в виде крымского замка

Госдепартамент США похвалил посольство Украины, которое испекло пряник в виде крымского замка "Ласточкино гнездо". Перемога украинской дипломатии удостоена высшей оценки.

Посольство Украины в США победило на конкурсе пряников, организованном Госдепом. Украинские дипломаты изготовили огромный пряник в виде знаменитого готического замка "Ласточкино гнездо", расположенного в Крыму. Для защиты "территориальной целостности" украинские дипломаты повесили на купола пряничного замка маленькие флажки Украины.

Старания посольских сотрудников не остались незамеченными. Власти США по достоинству оценили кулинарный талант киевских посланников и отдали им первое место.

Поздравляем посольство Украины в США с победой в Конкурсе имбирного хлеба Госдепартамента с их невероятным неоготическим замком "Ласточкино гнездо". Счастливых праздников, и Крым - это Украина,

- пишет посольство США в Киеве в Twitter.

Скриншот: Twitter/@USEmbassyKyiv

Отметим, что победа Украины в госдеповском конкурсе пряников выглядит как постирония со стороны США. Многим запомнилось, как во время украинского госпереворота в 2014 году официальный представитель Госдепартамента Виктория Нуланд (сегодня замглавы ведомства) раздавала участникам майдана печенье. С тех пор "печеньки Госдепа" стали своеобразным синонимом выражения "30 сребреников" - вознаграждением за предательство.

Иронично, что в июле президент США Джо Байден во время встречи с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, которая вот уже второй год пытается свергнуть власть у себя на родине, угостил её печеньем.