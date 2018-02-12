Перемирие в Сирии: Вашингтон пытается спасти своих «союзников» • 157 • Аналитика



Генеральный секретарь Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал немедленно объявить в Сирии перемирие сроком на один месяц. Как сообщает пресс-служба ООН, с таким заявлением Гутерреш выступил после того, как на израильско-сирийской границе началась активная эскалация конфликта между ВС Израиля и Сирийской арабской армии.



Самое время удивится. С чего это вдруг генеральный секретарь ООН стал переживать за мирное население Сирии? Нет, я понимаю, что это его работа. Но ранее такой заботы у него и у его предшественника Пан Ги Муна замечено не было. Наоборот, ранее именно по линии ООН делалось все, чтобы на территории Сирии началась кровавая гражданская война.









Так что же произошло? А произошло вот что. Сирийская армия нанесла боевикам в провинции Идлиб решительное поражение и поставила их перед угрозой окончательного разгрома. Одновременно с этим турецкие вооруженные силы полны решимости сокрушить проамериканский курдский анклав Африн, и уже положили глаз на город Манбидж.



Еще немного и последняя надежда американцев закрепиться в Сирии и не позволить Москве перекроить Ближний Восток по своему усмотрению провалится и Вашингтону придется эвакуировать из региона своих «парней».



Причем, очень многих и из многих стран Ближнего Востока.



Как ему этого не допустить, как сделать так, чтобы усилия, которые американцы прилагали на протяжении последних десятилетий, не пропали зря?



Проигранная «террористическая» война



Вначале давайте разберемся, а что собственно привело США к такой ситуации, что ее надо спасать. Последний раз нечто подобное случилось в 2012 году, когда тогда еще сильной правительственной сирийской армии не позволили добить пока еще неокрепшие боевые отряды зарождающихся «оппозиционеров», то есть тех, кого мы сегодня называем террористами. Именно тогда генсек ООН Пан Ги Мун впервые озаботился о сирийских гражданах и призвал Башара Асада отступить.







И это стало для того роковой ошибкой.



Уже через год в Сирию были переброшены десятки тысяч боевиков и создана настоящая армия из местных бандитов, которые к концу 2015 года готовились нанести правительству последний и решительный удар.



Но в самый последний день сентября 2015 года в Сирию вошли русские. Прошло всего два с небольшим года и проамериканские сирийские бандиты вновь очутились перед угрозой полного разгрома и спасти их от этого может только чудо или Совет Безопасности ООН.



Надо спасать союзников



Да именно чудо или СБ ООН могут спасти тех, на кого Вашингтон делает свою главную ставку в регионе. И это не столько банды «аннусровцев» в Идлибе и не прочие недобитые отряды сирийской «оппозиции», а созданная за последние пару лет армия так называемого Союза Демократических Сил, которая на сегодня насчитывает уже не менее 50 000 подготовленных бойцов.







Но даже такая их внушительная сила не способна устоять против объединенных сил обновленной сирийской армии, и турецких вооруженных сил.



Как показали октябрьские события в Ираке и нынешняя эскалация конфликта в Африне, Анкара и Тегеран очень серьезно настроены на уничтожение зарождающегося Курдистана, а правительственные силы Сирии и Ирака готовы им в этом помогать. Более того, последние события показывают решимость Москвы не останавливаться в этом вопросе даже если при этом ее военные на поле боя вынуждены будут столкнуться со своими самыми «закадычными партнерами» американцами.



В этой ситуации Вашингтон вынужден искать нестандартные шаги, чтобы спасти тех немногих оставшихся у них в регионе союзников, которых еще можно спасти. И он их ищет.



Провокации



Что можно противопоставить концентрированным и успешным атакам противника, который кроме подавляющего численного и технического военного преимущества обладает еще и легитимностью?



США и Израиль разрушают мост к миру



Да, главной проблемой США на Ближнем Востоке сегодня является не численность и техническая мощь армии Асада и турецкий ВС, а то, что все американские так называемые союзники в регионе («оппозиция», СДС, Израиль, Саудовская Аравия) на территории Сирии и Ирака действуют вопреки нормам международного права.



Вашингтон не может их далее открыто поддерживать. Война с ИГИЛ закончена и у американцев нет формального повода вмешиваться в дальнейшие события. А значит, далее он вынужден будет пусть и мелкими шажками, но отступать из региона. Это мы уже видели ранее в Киркуке, а сегодня то же самое наблюдаем и в Африне. Месяц за месяцем проамериканские силы будут отступать, проигрывая при этом сражение за сражением.



В этой ситуации единственным вариантом остается легитимизация присутствия американской армии, а получить ее можно только через СБ ООН. А тот в свою очередь может действовать только при условии резкой эскалации ситуации. А значит, ее надо создать.







Собственно вот мы и получили сегодняшнюю ситуацию. Вашингтон и его союзники при помощи проведения серии провокаций добились как по мне незначительной, но по мнению генсека ООН Антониу Гутерреша очень опасной эскалации противостояния в районе сирийско-израильской границы, требующей срочного вмешательства ООН.



Странно все это слышать и читать, памятуя многократные провокации со стороны Израиля и те ракетные удары, которые проводили израильские ВВС на протяжении всей сирийской войны. Были при этом и сбитые израильские самолеты. Очень странно, что в сентябре 2015 года все это казалось ООН мелочью, а сегодня вдруг потребовало срочного вмешательства и объявления перемирия. Хотя почему странно, ведь два с половиной года назад били не «американцев», а их противника Башара Асада. Генеральный секретарь Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал немедленно объявить в Сирии перемирие сроком на один месяц. Как сообщает пресс-служба ООН, с таким заявлением Гутерреш выступил после того, как на израильско-сирийской границе началась активная эскалация конфликта между ВС Израиля и Сирийской арабской армии.Самое время удивится. С чего это вдруг генеральный секретарь ООН стал переживать за мирное население Сирии? Нет, я понимаю, что это его работа. Но ранее такой заботы у него и у его предшественника Пан Ги Муна замечено не было. Наоборот, ранее именно по линии ООН делалось все, чтобы на территории Сирии началась кровавая гражданская война.Так что же произошло? А произошло вот что. Сирийская армия нанесла боевикам в провинции Идлиб решительное поражение и поставила их перед угрозой окончательного разгрома. Одновременно с этим турецкие вооруженные силы полны решимости сокрушить проамериканский курдский анклав Африн, и уже положили глаз на город Манбидж.Еще немного и последняя надежда американцев закрепиться в Сирии и не позволить Москве перекроить Ближний Восток по своему усмотрению провалится и Вашингтону придется эвакуировать из региона своих «парней».Как ему этого не допустить, как сделать так, чтобы усилия, которые американцы прилагали на протяжении последних десятилетий, не пропали зря?Вначале давайте разберемся, а что собственно привело США к такой ситуации, что ее надо спасать. Последний раз нечто подобное случилось в 2012 году, когда тогда еще сильной правительственной сирийской армии не позволили добить пока еще неокрепшие боевые отряды зарождающихся «оппозиционеров», то есть тех, кого мы сегодня называем террористами. Именно тогда генсек ООН Пан Ги Мун впервые озаботился о сирийских гражданах и призвал Башара Асада отступить.Уже через год в Сирию были переброшены десятки тысяч боевиков и создана настоящая армия из местных бандитов, которые к концу 2015 года готовились нанести правительству последний и решительный удар.Но в самый последний день сентября 2015 года в Сирию вошли русские. Прошло всего два с небольшим года и проамериканские сирийские бандиты вновь очутились перед угрозой полного разгрома и спасти их от этого может только чудо или Совет Безопасности ООН.Да именно чудо или СБ ООН могут спасти тех, на кого Вашингтон делает свою главную ставку в регионе. И это не столько банды «аннусровцев» в Идлибе и не прочие недобитые отряды сирийской «оппозиции», а созданная за последние пару лет армия так называемого Союза Демократических Сил, которая на сегодня насчитывает уже не менее 50 000 подготовленных бойцов.Но даже такая их внушительная сила не способна устоять против объединенных сил обновленной сирийской армии, и турецких вооруженных сил.Как показали октябрьские события в Ираке и нынешняя эскалация конфликта в Африне, Анкара и Тегеран очень серьезно настроены на уничтожение зарождающегося Курдистана, а правительственные силы Сирии и Ирака готовы им в этом помогать. Более того, последние события показывают решимость Москвы не останавливаться в этом вопросе даже если при этом ее военные на поле боя вынуждены будут столкнуться со своими самыми «закадычными партнерами» американцами.В этой ситуации Вашингтон вынужден искать нестандартные шаги, чтобы спасти тех немногих оставшихся у них в регионе союзников, которых еще можно спасти. И он их ищет.Что можно противопоставить концентрированным и успешным атакам противника, который кроме подавляющего численного и технического военного преимущества обладает еще и легитимностью?Да, главной проблемой США на Ближнем Востоке сегодня является не численность и техническая мощь армии Асада и турецкий ВС, а то, что все американские так называемые союзники в регионе («оппозиция», СДС, Израиль, Саудовская Аравия) на территории Сирии и Ирака действуют вопреки нормам международного права.Вашингтон не может их далее открыто поддерживать. Война с ИГИЛ закончена и у американцев нет формального повода вмешиваться в дальнейшие события. А значит, далее он вынужден будет пусть и мелкими шажками, но отступать из региона. Это мы уже видели ранее в Киркуке, а сегодня то же самое наблюдаем и в Африне. Месяц за месяцем проамериканские силы будут отступать, проигрывая при этом сражение за сражением.В этой ситуации единственным вариантом остается легитимизация присутствия американской армии, а получить ее можно только через СБ ООН. А тот в свою очередь может действовать только при условии резкой эскалации ситуации. А значит, ее надо создать.Собственно вот мы и получили сегодняшнюю ситуацию. Вашингтон и его союзники при помощи проведения серии провокаций добились как по мне незначительной, но по мнению генсека ООН Антониу Гутерреша очень опасной эскалации противостояния в районе сирийско-израильской границы, требующей срочного вмешательства ООН.Странно все это слышать и читать, памятуя многократные провокации со стороны Израиля и те ракетные удары, которые проводили израильские ВВС на протяжении всей сирийской войны. Были при этом и сбитые израильские самолеты. Очень странно, что в сентябре 2015 года все это казалось ООН мелочью, а сегодня вдруг потребовало срочного вмешательства и объявления перемирия. Хотя почему странно, ведь два с половиной года назад били не «американцев», а их противника Башара Асада. Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy) Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 157 Источник Похожие новости Ничтожные гости Владимира Соловьёва «Каждая стратегия как душа — она индивидуальна» Проект «ЗЗ». Путин — супергерой с бластером, за которого проголосует Россия

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