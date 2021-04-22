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Перемирие в Нагорном Карабахе нарушено - армия обороны Арцаха

22 апреля 2021, 12:35  •  277 • Политика
Фото: Armenian Defense Ministry/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
По их данным, Азербайджан начал обстрел населенных пунктов
Армия Карабаха сообщает о нарушениях режима перемирия со стороны Азербайджана.
Об этом пишет Армия обороны Арцаха в "Фэйсбуке".
В сообщении указывается, что ВС Азербайджана использовали стрелковое оружие различного калибра, атаковав как каселенные пункты в регионе, так и боевые позиции карабахской армии. Указывается, что подобное регистрируют последние дни.
Выстрелы были и ранее, однако до этого они были направлены в воздух. Сейчас же, по данным Армии обороны Арцаха, начался направленный обстрел.
Военное руководство региона утверждает, что целью нарушения режима прекращения огня является намерение распространить панику среди мирных граждан и бросить тень на российскую миротворческую миссию в зоне конфликта.
Официальных комментариев пока не поступило ни от азербайджанской, ни от российской стороны.
Напомним, перемирие в Нагорном Карабахе действует с 10 ноября. Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали соглашение о прекращении огня во время встречи с Владимиром Путиным в Москве.
После заключения договора в Армении вспыхнули протесты. Недовольные условиями соглашения обвинили армянского премьер-министра в излишних уступках Азербайджану по Карабаху.

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