Перемирие нарушено: детский сад в Горловке попал под обстрел

Во время обстрела украинские силовики повредили детский сад в Горловке, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

«В результате обстрела поселка шахты «Глубокая» [административно подчинен Горловке], повреждения получил детский сад №51. Осколок пробил стекло и застрял в стене», — приводит Донецкое агентство новостей (ДАН) его слова.

При этом пока неизвестно, были ли в здании дети и ранен ли кто-либо. Тем временем на место происшествия для уточнения обстоятельств произошедшего выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее республиканское агентство сообщало, что вооруженные формирования Украины с утра ведут обстрел прифронтовой Горловки. Так, рано утром украинские военные, по данным издания, провели массированный минометный удар.

«Сегодня с 05:45 до 06:35 украинские силовики вели обстрел из минометов калибром 120 мм по горловскому поселку Шахты 6/7. Было выпущено десять снарядов», — говорится в сообщении республиканского представительства в СЦКК.

Как рассказал мэр Горловки Иван Приходько, украинские военные повредили в этом поселке гараж, были выбиты окна в одном из домов. «В результате обстрела в поселке Шахты 6/7 в Никитовском районе повреждены линия электропередачи, дом и хозяйственная постройка по улицам Смирнова, 6 и Фомина, 10 и 12», — добавил городской глава.

Там также отметили, что спустя 10 минут силовики открыли огонь по одному из поселков на западе города. Обстрел велся в течение 45 минут, за которые бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили 11 мин калибром 82 мм, передает ДАН. Кроме того, под огонь попал поселок Зайцево.

Тем временем в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР сообщили, что в среду, 4 сентября, во время обстрела окраин Горловки боевиками украинского националистического формирования «Азов» погибли двое ополченцев.

«С прискорбием сообщаем, что в результате нарушения перемирия погибли двое наших защитников. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказано в сообщении ведомства. Там также призвали мировое сообщество и международных наблюдателей вмешаться в ситуацию на юго-востоке страны, чтобы прекратить обстрелы со стороны Украины.

В целом, отмечается, что за сутки вооруженные украинские формирования десять раз нарушили недавно установленный режим перемирия, выпустив по территориям ДНР порядка 45 боеприпасов. «За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило десять раз. Общее количество примененных боеприпасов — 45 единиц», — сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

По его словам, под обстрел попали горловский поселок Зайцево, поселок шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка, Докучаевск, а также села Ленинское и Коминтерново на юге ДНР, передает ДАН. По данным Якубова, при нападении на поселки применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Украинские военные, в свою очередь, также сообщают о пострадавших со своей стороны. Так, 2 сентября, пресс-центр Штаба Операции объединенных сил в Донбассе (ООС) сообщил в фейсбуке о том, что погиб один военный.

По данным ООС, в течение суток бойцы противника нарушили семь раз режим прекращения огня. При этом они якобы использовали для обстрела запрещенное минскими соглашения оружие. В частности, указывается на применение артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сообщении отмечается, что позиции Объединенных сил были обстреляны в районе Водяного, вблизи Тельманово, недалеко от Лебединского, вблизи Новомихайловки по направлению Луганска и недалеко от Новотошковского.

В то же время, как отметили в тот же день власти ДНР, украинские силовики выпустили по территориям самопровозглашенной республики более 190 боеприпасов, нарушив 17 раз за сутки режим перемирия, который вступил в свою силу 21 июля. Об этом сообщили в СЦКК, передает ДАН.

Бессрочный режим перемирия был установлен 17 июля в ходе встречи участников контактной группы. Так, впервые были установлены дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня. В частности, необходимо было оповестить о его начале всех бойцов армий. Однако перемирие продлилось недолго. Спустя 13 часов, по данным СЦКК, начались обстрелы территории ДНР. Между тем в ЛНР режим полного прекращения огня продлился десять дней.