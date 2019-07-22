Перемирие на крови: Донбасс замер в ожидании новых провокаций ВСУ

Сегодня начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил о том, что ополченцами был сбит "ударный БПЛА вооруженных формирований Украины "Фурия", оборудованный приспособлением для сброса боевого заряда".

В "начинке" - металлические поражающие элементы. Такими самодельными бомбами, напомним, обычно пользуются террористы, чтобы увеличить число жертв.

Если бы дрон не был сбит, большой беды было бы не избежать.

случае сброса данного заряда в месте массового скопления людей, радиус поражения составил бы до 300 метров, - цитирует Осадчего ЛуганскИнформЦентр. - А в радиусе да 100 метров шансов спастись не было бы ни у кого".

Украине крови мало?

Напомним, это не единственная попытка провокации с целью вынудить ополченцев применить ответный огонь и тем самым нарушить бессрочное перемирие. Оно, напомним, наступило в это воскресенье 21 июля. Предыдущие, к слову, всегда оканчивались на крови мирных жителей.

20 июля, всего за несколько часов до "бессрочного перемирия" военные Украины открыли из минометов 120 мм огонь по мирным жителям Первомайска. Пострадали семь человек, в том числе двое детей - девочка-подросток и трехлетняя малышка. За жизнь последней боролись врачи реаниматологи. Убита одна женщина.

В Сети произошедшее вызвало мощной резонанс. В связи с трагедией вспомнили пост врача Нацгвардии Натальи Николаевой, которая в 2016 году призвала "спокойно и хладнокровно" убивать жителей Донбасса, подписав, что у нее "нет жалости". Спустя некоторое время пост был удален, но сканы его до сих пор ходят по социальным сетям.

"Крови и жизни этой девочки и других раненых украинскому врачу Наталье Николаевой достаточно или надо еще?", - написал сегодня в своем Telegram-канале Сергей Колясников.

Сами себя обстреляли?

Украинская сторона поспешила "перевести стрелки" с ВСУ на ополчение Луганской Народной Республики и, конечно, Россию. В частности, журналист Юрия Бутусов утверждает, что "гибридная армия России" обстреляла Первомайск некими ракетами-трансформерами для того, чтобы якобы "скрыть свое преступление", а удар наносился Шестым мотострелковым полком ЛНР.

Бутусов утверждает, что "одна из ракет не разорвалась", поэтому появилась "возможность тщательно ее изучить": боевая часть была от 220-мм РСЗО "Ураган", двигатель - от БМ-21 "Град".

"Мощным ударом военные практически полностью уничтожили позицию оккупанта. Он понес огромные потери в живой силе и боевой технике", - пишет журналист.

Не убийствами, так диверсиями?

Тем временем, пока Донбасс замер в ожидании новых провокаций с украинской стороны, силовики Незалежной тут же дали о себе знать. На этот раз умышленной диверсией - подрывом электроподстанции у линии соприкосновения в районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской. Об этой ситуации сообщили в ЛНР.

В том, что инцидент с подстанцией не случаен, говорит тот факт, что речь идет о подрыве. И цель, как отмечает Осадчий, обвинить ополченцев в нарушении режима перемирия.

Однако, защитникам Донбасса известны даже исполнители диверсии. По их словам, подрыв осуществили силы спецопераций украинской стороны.

Дни, когда по Донбассу обязательно стреляют

Александр Сладков, корреспондент ВГТРК, прокомментировал в своем Telegram-канале произошедшее.

"Да-да, такие дни есть. Ну, во-первых, перед ротацией на передовой частей ВСУ. Перед заменой в тыл украинские военные "списывают", "утилизируют" боеприпасы, чтоб не везти их домой, не заморачиваться с транспортировкой и сдачей на склад", - пишет он.

Сладков отмечает, что также стреляют вновь прибывшие на линию фронта части ВСУ, "для адаптации своих солдат к войне, для самоутверждения перед противником".

Кроме того, ВСУ, по его словам, обязательно стреляют перед различными крупными саммитами, на которых ожидается обсуждение вопросов Донбасса.

"В этом случае стреляют для провокации ответного огня (чтоб потом пожаловаться международному сообществу на "буйство Донбасса")", - отмечает журналист.

И, конечно, по его словам, стреляют перед самым перемирием.

"Что касается обстрела Первомайска... Это поступок. Это обстрел тылового города, причем специально спланированный обстрел. Потому что снаряды, прилетевшие в Первомайск, так же поразили население, как если бы они прилетели в Люберцы-Мытищи, или, скажем, в Белую Церковь или Ужгород", - подчеркнул Сладков.

"Спровоцировать нас не удастся"

В заявлении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) подчеркнули, как "особенно цинично" поступил Киев:

"Предприняли обстрел после публикации сообщения командования Народной милиции ЛНР об изданном и доведённом до личного состава приказе, направленном на всеобъемлющее, устойчивое и бессрочное прекращение огня".

Здесь отметили, что высшее командование украинской стороны ничего подобного не продемонстрировало.

"Этот обстрел явно предпринят в целях спровоцировать Народную милицию ЛНР", - уверены ополченцы, указывая на то, что результатом этой атаки должен был быть срыв Минских соглашений. И тут же дали весьма четкий посыл ВСУ.

"Луганская Народная Республика всегда была привержена достижению перемирия, - подчеркнули в ЛНР. - Спровоцировать нас не удастся".

Кроме того, здесь же обратились с призывом к международным наблюдателям от ОБСЕ, указав на необходимость отразить этот минометный обстрел в отчетах организации.

"А гарантов Минска - образумить Киев, - указывается в сообщении "ЛуганскИнформЦентр". - Чтобы он соблюдал взятые на себя обязательства".

Немедленно вмешаться

Тем временем активизировались ВСУ и в ДНР. Разведка Донецкой Народной Республики зафиксировала переброс украинскими военными к линии соприкосновения в районе Горловки и на южном направлении самоходной артиллерии, в частности, установок "Мста-С". В Донецке предполагают, что атака на Первомайск является провокацией - украинцы надеются вызвать тем самым ответный огонь и заявить о срыве перемирия.

В Донецкой Народной Республике прокомментировали происходящее, отметив, что разведка ранее получила данные о выдвижении ВСУ на позиции трех огневых взводов 152-мм самоходных артиллерийских установок "Мста-С" (2С19).

Украинцы, по данным ДНР, развернули артиллерию на нескольких направлениях - на подступах к Горловке, у западной окраины поселка Валентиновка и на Мариупольском направлении - рядом с Первомайском. В 20:00 артрасчеты выдвинулись на огневые позиции.

Как полагают в военном командовании ДНР, ВСУ намерены нанести удары в момент объявления бессрочного перемирия - атака на Первомайск, таким образом, это только начало.

"Украинцы должны нанести артиллерийские удары по жилым кварталам н.п. Зайцево, Горловка и Безыменное, тем самым спровоцировать нас на ответный огонь и впоследствии, с привлечением средств массовой информации, обвинить в срыве перемирия. Кроме того, в случае нашего симметричного ответа они развяжут себе руки на применение артиллерии без ограничения", - подчеркивается в сообщении управления Народной милиции ДНР.

Донецк призвал международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее, чтобы попытки украинской стороны сорвать достигнутые договоренности прекратились, в противном случае продолжат гибнуть мирные жители.

Остановить войну может только Россия?

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с Царьградом ранее оценил шансы на прекращение войны в Донбассе и назвал условия, при которых возможен мирный сценарий. По мнению политика, ключевую роль должен сыграть Кремль.

"Нужно подумать, а достаточно ли Минских соглашений. Какова роль США, Великобритании и Европы? Если это не будет учтено, а будут заявлять, как я сейчас слышу от пресс-секретаря Путина: "Мы, дескать, ждем, что покажут действия Зеленского", прогресса ожидать не стоит", - уверен Кравчук.

На Украине, по его мнению, "дружеские шаги" России не должны восприниматься как ирония. Для этого нужны конкретные действия. К примеру, обмен пленных "всех на всех".

"Надо решить пошаговые вопросы, которые засвидетельствуют для народов Украины и России и для политических сил, что сделаны первые шаги. Если их нет, даже не идёт разговора о том, чтобы начать какие-то диалоги. Если Зеленский в этих условиях встанет и скажет: "Я хочу вот это…", ему скажут: "Ты что? Белены объелся, что ли?" - подчеркивает Кравчук.

Он отметил, что сторонам необходимо договариваться на нормальных условиях, без предварительных условий. Поэтому Зеленский должен получить сигналы из Кремля о возможности решения вопроса.