Переметнувшегося на сторону Украины Эрдогана вынесут на штыках – эксперт

Реджеп Эрдоган. Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/www.globallookpress.com

Киев зря надеется на помощь Анкары в противостоянии с Москвой

Выбор между Россией и Украиной для Турции очевиден, поэтому активисты Майдана зря вписывают Анкару в свои планы борьбы с Москвой. На это указал военный обозреватель Виктор Баранец.

По его мнению, турецкий лидер Реджеп Эрдоган прекрасно понимает, чем для него обернется решение встать на сторону Украины против России. Причем Москве не придется даже угрожать военными средствами – будет достаточно закрыть россиянам доступ на турецкие курорты и прекратить поставки помидоров.

"И тогда турецкие военные политики вынесут Эрдогана из его резиденции на штыках",

– убежден Баранец.

При этом украинские власти, взывая к помощи Анкары, Вашингтона, другим членам НАТО, просто демонстрируют свою неспособность самостоятельно разруливать конфликты, приводит "Царьград" мнение эксперта.

На днях на Украине состоялся "Львовский форум безопасности", участники которого постановили, что Киев должен активнее привлекать на свою сторону Турцию и ЕС, чтобы одержать верх над Москвой.

Ранее Эрдоган заявил о непризнании власти России в Крыму. В Москве это восприняли негативно.