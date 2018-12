Переметнулся: Украинский танцор с лицом Путина на груди признался в любви к Трампу

Посмотреть эту публикацию в Instagram

My support for Donald Trump for making such a great progress for Making this world a safer place my respect to you and thank you for letting people know that the News Are fake!!! They are and they brain wash people. Most news are one sided and support what is comfortable to New World Order Guys!!! I can confirm that The news are Fake and they should be a shamed of themselves. I am happy that Trump is president I was in New York And was supporting him to win. My love goes to this man and I hope he will continue strive towards light and make the right choices. He is a loving father and Person with big heart that can make this world a better place. Моя поддержка президенту Дональду Трампу За то что он делает этот мир более безопасным Моё уважение к вам и Спасибо за то Что говорите правду про Информационные каналы которые говорят неправду. Они действительно такими являются и промывают мозги людям. Большинство новостей однобокие и говорят то что угодно новому мировому порядку. Я могу подтвердить что новости дают ложную информацию Им должно за это быть стыдно. Я счастлив что он президент Я был в Нью-Йорке когда проходили выборы я болел за него. Я посылаю ему свою любовь и Надеюсь что он будет двигаться к свету Принимая верные решения. Он Любящий отец С большим сердцем Который может сделать этот мир лучше.