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Перемещения танков внутри России озадачили США

12 ноября 2021, 22:05  •  165 • Политика
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Глава Госдепартамента предупреждает Москву не совершать "ошибки 2014 года"
Вашингтон не обладает информацией о намерениях Москвы у границы Украины, однако американские власти озабочены перемещениями российской военной техники вблизи Незалежной. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в пятницу, 12 ноября, выступая на брифинге по итогам переговоров с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.
"Мы серьезно озабочены нерегулярными перемещениями, которые мы наблюдаем вблизи украинской границы. Я не могу говорить о намерениях со стороны России – мы не знаем их. Однако мы знаем, что в прошлом российские войска совершали провокации на границе с Украиной – и тогда они совершили вторжение", – сказал Блинкен, не уточнив, когда именно были эти "провокации" и "вторжение".
По мнению американца, повторение событий 2014 года стало бы "большой ошибкой" со стороны Москвы.
Он заметил, что не обладает данными, что такого "замыслил" президент РФ Владимир Путин, но выразил опасения по поводу сложившейся сейчас ситуации, опять же не указав, что имеет в виду.
Судя по всему, господин Блинкен продвигает в мировое медиа-пространство новую вашингтонскую мантру. Дело в том, что ровно накануне глава дипведомства Штатов на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой уже предостерегал Россию от "повторения ошибки 2014 года".
Добавим, что за последнюю неделю в Незалежной и у ее кураторов на Западе усилилась военная риторика. Украинцев все чаще из СМИ стали готовить к войне, а между тем в самих ВСУ фиксируется массовое бегство из армии контрактников.

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