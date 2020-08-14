Перемены тока: как России удалось обеспечить граждан доступной электроэнергией

Электроэнергетика сегодня стала опорной отраслью экономики России — капитализация компаний, работающих в этой сфере, как и их инновационная активность, уверенно растет. Об этом «Известиям» заявили эксперты, оценивая встречу Владимира Путина с генеральным директором «Интер РАО» Борисом Ковальчуком, на которой обсуждались показатели деятельности корпорации. Внедрение цифровых решений и интеллектуальных систем управления в последние годы значительно повысили уровень надежности и доступности электроэнергии для потребителей, отмечают специалисты. Как сообщил президенту Борис Ковальчук, сейчас электроэнергия обходится россиянам в четыре раза дешевле, чем европейцам: граждане нашей страны платят в среднем $57 за мегаватт-час, а жители ЕС — $247. Он также отметил, что «Интер РАО ЕЭС» стала одной из крупнейших компаний в стране: сейчас она является единственным оператором экспорта‑импорта электроэнергии. Положительные изменения в отрасли отмечают в Госдуме и Совфеде. По сути, цифровая трансформация отрасли в течение трех лет может снизить издержки участников рынка до 15–20%, сделать электроэнергетику еще привлекательнее для российских и зарубежных инвесторов, считают эксперты.

Единый поставщик

Ознакомившись с отчетом о показателях работы энергетического холдинга, Владимир Путин положительно оценил развитие «Интер РАО», отметив, что сегодня компания стала одной из крупнейших в стране.

— Четвертое место вы занимаете в России по выработке электроэнергии, четвертое место по выработке тепловой энергии, инжинирингом занимаетесь очень активно. С 2018 года по настоящее время ввели в эксплуатацию уже свыше 6 гигаватт мощности — это очень хорошие показатели, — отметил в начале встречи с Борисом Ковальчуком глава государства.

Президент подчеркнул, что сейчас «Интер РАО» — единственный поставщик электроэнергии за границу и, «если нужно, приобретает эту электроэнергию за рубежом». Гендиректор компании в ходе беседы с главой государства сравнил тарифы на электричество для отечественных и европейских потребителей.

— Средняя цена электроэнергии в России составляет для граждан $57 за мегаватт-час, в Германии — $353, то есть в шесть раз больше, в Евросоюзе в целом, где есть страны с различным уровнем развития экономик, — $247. Для малого и среднего бизнеса российская цена — $76, в Германии — $233, Евросоюз — $169, — со ссылкой на данные по итогам 2018 года сообщил Борис Ковальчук.

Таким образом, цены для российского потребителя на электроэнергию в четыре раза ниже, чем для европейского. Глава компании также отметил, что для отечественной крупной промышленности этот показатель меньше на 25%, чем в Европейском союзе.

Справка «Известий» Группа «Интер РАО» — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Его деятельность охватывает производство электрической и тепловой энергии, энергосбыт, международный энерготрейдинг, инжиниринг, экспорт энергооборудования, а также управление распределительными электросетями за пределами РФ. «Интер РАО» — единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии. География поставок включает Финляндию, Белоруссию, Литву, Украину, Грузию, Азербайджан, Южную Осетию, Казахстан, Китай и Монголию.«Интер РАО» управляет энергосбытовыми компаниями — гарантирующими поставщиками в 12 регионах России, а также владеет компаниями — поставщиками электроэнергии крупным промышленным потребителям. История «Интер РАО» началась в 1997 году, когда компания была образована в качестве дочерней структуры РАО «ЕЭС России», отвечающей за экспорт и импорт электроэнергии.

За последние шесть лет капитализация группы увеличилась более чем в восемь раз, подчеркнул Борис Ковальчук. Текущая стоимость компании превышает 600 млрд рублей, а прибыль за 2019 год достигла 82 млрд рублей. При этом еще в 2014-м капитализация составляла 74 млрд рублей.

Сейчас энергетический холдинг работает в 15 государствах мира, отметил гендиректор «Интер РАО». В нашей стране компания является поставщиком более чем в 30 регионах, занимая первое место по объему розничного бизнеса.

— У нас целый ряд новых проектов, — рассказал Борис Ковальчук. — Один из них — мы планируем масштабное строительство генерации в Тульской области, а также реализацию проекта на 200–300 млрд по полному энергообеспечению Пайяхских нефтегазовых месторождений в Красноярском крае. У нас подписано предварительное соглашение, это проект «Восток Ойл» группы «Роснефть».

В начале 2019 года «Интер РАО» завершила строительство Прегольской станции мощностью 455 мегаватт. А уже в конце 2020 года будет завершена последняя из четырех электростанций — Приморская ТЭС мощностью 195 мегаватт, сообщил глава компании российскому лидеру.

— Хотели бы вас пригласить осуществить торжественный пуск, — предложил Борис Ковальчук.

— Хорошо, — ответил президент, после чего обратил внимание на активное участие компании не только в строительстве, но и в инженерном и научном сопровождении проектов.

Глава сообщил о международной деятельности «Интер РАО» — в частности, о возведении энергообъектов на Кубе, в Венесуэле, Эквадоре и Бангладеш.

— С точки зрения развития технологий у нас есть два проекта: совместно с «Роснано» и «Ростехом» мы реализуем проект доработки отечественной турбины ГТД-110 и второй проект — это наше совместное предприятие, — рассказал он.

— Какой мощностью? — поинтересовался Владимир Путин.

— 110 мегаватт. Мы ее дорабатываем, тестируем на нашем стенде. Там неплохие результаты, она 3 тыс. часов уже накрутила, — похвалился собеседник президента.

— Нам нужны турбины такой мощности, — заметил глава государства.

— Владимир Владимирович, мы работаем, — ответил Борис Ковальчук и продолжил рассказ о проекте. — Это наше совместное предприятие с General Electric, находящееся в Ярославской области. С него турбины шли в Калининградскую область. Реализуем проект по полной локализации [производства] турбин мощностью 77 и 190 мегаватт, мы взяли два таких типоразмера. Поэтому инжиниринговые направления группы «Интер РАО» развиваются.

Потребитель важнее

Сегодня «Интер РАО» — один из наиболее успешных холдингов на отечественном рынке электроэнергетики, считают и в российском парламенте.

— Это современная компания, понимающая, что такое устойчивое развитие. Она занимается модернизацией, новой энергетикой, включая солнечную. У этой компании хороший потенциал и большое будущее, — рассказал «Известиям» глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.

Он добавил, что между ведущими энергетическими компаниями складывается здоровая конкуренция, она приводит к снижению стоимости продукта для потребителя.

Российское государство заботится о гражданах и находит более комфортные модели оплаты электричества, чем в Европе, отметил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

— У нас социальное государство. Перед нами стоит задача, чтобы была меньше нагрузка на граждан. В Европе такой задачи не стоит, там чисто рыночные отношения, которые не делят плательщиков на граждан и компании. На Украине, например, счетчики за электричество и газ съедают ползарплаты, — отметил парламентарий.

При этом российская система тоже требует изменений. Депутат подчеркнул, что цены для жителей России ниже из-за того, что дотируются компаниями, и добавил, что сейчас обсуждается несколько вариантов снижения нагрузки для бизнеса.

«Интер РАО» вкладывает большие средства в развитие и реконструкцию генерирующих мощностей, отметил в разговоре с «Известиями» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

— Инвестиционная программа «Интер РАО» качественно укрепилась. Большое количество средств вложено, и это напрямую влияет на обеспечение потребителя, — рассказал сенатор.

Он также добавил, что в последние годы перестраивается и вся система электросетей.

— Идет процесс цифровизации. С одной стороны, мы получаем гораздо более эффективный и безопасный доступ к электроэнергии. С другой стороны, это максимально упрощает систему расчетов с потребителями. Это очень важно, поскольку касается и граждан, и промышленных предприятий, — пояснил Долгов.

Сенатор обратил внимание и на проблемы в этой сфере. По его словам, одна из самых серьезных состоит в том, что тарифы могут очень сильно отличаться буквально в соседних субъектах.

В целом в электроэнергетике дела обстоят намного лучше, чем в других отраслях, сообщила «Известиям» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

— У них лучшее состояние фондов, высокая оприборенность для населения. Сейчас начинают реализовывать установку интеллектуальных систем снятия показаний счетчиков, — рассказала эксперт.

При этом, считает она, всем на рынке необходимо стремиться к большей прозрачности формирования тарифов.

Эксперты также признают, что электроэнергитка сегодня является опорной и динамично развивающейся отраслью экономики России.

— Капитализация ведущих компаний отрасли демонстрирует уверенную растущую динамику. Сегодня растет инновационная активность компаний отрасли и в целом ТЭКа, — рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. — Внедрение передовых цифровых решений, интеллектуальных систем управления энергосистем уже значительно повысили уровень надежности и доступности электроэнергии для потребителей. Это особенно важно для присутствия на новых рынках, в рамках инвестиционных проектов повышается эффективность и безопасность работы электростанций, сроки службы активов.

По ее словам, цифровая трансформация отрасли в течение трех лет может снизить операционные издержки участников рынка до 15–20%.

При этом стоит учитывать, что мощь электроэнергетической отрасли России обусловлена большими объемами сетей и парком по генерации.

— Инфраструктурные мощности нашей страны позволяют обеспечить стабильный доступ к большим объемам электроэнергии, — сказал «Известиям» независимый финансовый эксперт Антон Шабанов.

Что же касается цен на электричество, то по мнению заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, жители РФ действительно платят за электроэнергию значительно меньше большинства стран — соседей по региону. При этом, если учитывать уровень доходов, то Россия окажется в наиболее благоприятной трети государств по доступности электричества.