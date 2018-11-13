Перемены без перемен: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о Германии после Меркель

Представляется крайне маловероятным, что после расставания с постом лидера партии Ангела Меркель досидит до конца и свой четвёртый канцлерский срок. В своё время, например, Герхард Шрёдер досрочно расставался с властью в этой же самой последовательности.

Скорее всего, новый канцлер появится в Германии уже в следующем году — и, кстати, весьма не факт, что представлять он будет ХДС. При этом, независимо от личности следующего рулевого, а в известном смысле — даже и от партии, которую он будет представлять, никаких резких разворотов во внешней политике Германии ждать не стоит. Просто потому, что задачи и вызовы, стоящие перед страной, останутся теми же.

Если поддаться соблазну объяснить место той или иной страны в мире одной ключевой цифрой, то для Германии это, безусловно, будет доля экспорта в ВВП. В относительных величинах она приближается к 40%, в абсолютных — к €1,3 трлн. Две трети экспорта — страны Европы, около 9% — США, чуть больше — Китай. Что это означает?

Что зависимость немецкой экономики от внешней торговли критична. Что главным национальным интересом страны является сохранение и укрепление своих позиций на европейских рынках. Что поэтому обеспечение как экономической и социальной стабильности в ЕС, так и собственного доминирования в нём для Германии жизненно важны в равной мере.

Из сказанного вытекают следствия второго порядка.

Являясь одним из ключевых бенефициаров существующего миропорядка, Германия крайне чувствительна к любым угрозам ему, будь то риски новой Великой депрессии или социальные и тем более военные потрясения на Европейском континенте или его ближней периферии.

При этом давно и, скорее, осознанно выбранную страной роль «военного карлика» в одночасье не переменить — это задача на многие годы, даже если начать её решать изо всех сил. Поэтому, как бы ни росла глобальная турбулентность, справляться с ней придётся политическими и отчасти экономическими, но отнюдь не силовыми методами.

Обеспечивать стабильность хотя бы в кругу самых ключевых партнёров. Сохранять собственную конкурентоспособность (и именно поэтому, кстати, «Северный поток — 2» будет достроен в срок, даже если бы следующего канцлера назначили непосредственно из Вашингтона).

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© Jörg Carstensen/dpa

Никогда больше не путать ценности с интересами и не ставить первые выше вторых — в основном как раз этим объясняется трагическая ошибка 2015 года, когда Германия настежь раскрыла перед мигрантской волной двери и свои, и всего ЕС.

Активно и осмысленно участвовать в профилактике любых новых возгораний на Балканах, Ближнем Востоке или в Северной Африке. Делать всё от себя зависящее для поддержания на континенте стратегической стабильности — в контексте скорой кончины Договора РСМД задача столь же актуальная, сколь и непростая. И, возможно, самое главное — понимать и помнить, что вне всякой зависимости от того, кто сидит в Белом доме сегодня или завтра, общих интересов у Германии и США со временем будет становиться только меньше, а антагонистических — всё больше. Не союзник и даже не объект защиты, даже за наличный расчёт, а в лучшем случае — сильнейший конкурент за те же самые европейские рынки, в худшем — просто кормовая база.

Отношения с Россией? Инерция прошлого создала в них колею такой глубины, что в среднесрочной перспективе вырулить из неё в любую сторону будет крайне сложно даже при очень большом желании. Существующий уровень и формат этих отношений для Германии, пожалуй, в целом комфортнее, чем любая им альтернатива, и причины их коренной ревизии должны быть предельно вескими. Вероятнее всего, пока сохраняется существующий сегодня общемировой баланс сил, таких причин и не появится.

Практически всё сказанное лежит совсем на поверхности. Очевидное нам не менее очевидно и конкурирующим в Германии политическим силам. Поэтому интрига не в том, какого от страны ждать курса, а в том, кто будет проводить прежний, возможно — с некоторыми косметическими корректировками. Если, конечно, не произойдёт (или не будет организовано) сюрприза — оглушительного настолько, чтобы оправдать принесение собственных интересов в жертву чужим.

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