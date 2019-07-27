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Перемен надо ждать, когда на улицу выходят скучные взрослые
27 июля 2019, 21:39 • 42 • В России
На днях я почему-то начал смотреть запись митинга февраля 1990 года в Москве - нелепого, самоубийственного для тогдашних советских людей, - и все-таки не мог оторваться от этого зрелища, так мне было приятно на них смотреть.
И я подумал: но почему? Ведь все мои симпатии и по отношению к тому времени находятся на другой стороне.
И все-таки я ими любовался.
А потом понял, в чем дело.
Взрослые протестуют.
В Москве 1990 года - как, впрочем, и на коммунистических демонстрациях через два-три года - по улицам шли взрослые люди, обычные, местные инженеры, рабочие, родители, ответственные квартиросъемщики, местами даже бабки и деды, средний возраст - лет сорок пять, а то и пятьдесят.
И такую толпу - прожившую целую жизнь в тех местах, где она идёт протестовать - невозможно не уважать.
Потому что она, эта толпа, мотивирована не гормонами, не возрастными потребностями. Эти потребности, напротив, зовут людей играть в домино во дворе, варить суп и пить усталое пиво. Но они если они вместо этого вышли на площадь - значит, происходит что-то и в самом деле необыкновенное.
А что теперь?
Средний возраст бегающих по Тверской - двадцать с небольшим лет.
Москвичей - меньшинство.
Владельцев квартир - мизерное меньшинство.
В абсолютном большинстве - легко узнаваемый тип: "привет, я учусь на третьем курсе, приехал из Нижневартовска, снимаю комнату, верю в прекрасную Россию будущего".
Тут нужно сделать примечание для идиотов.
Нет ничего плохого в том, что тебе двадцать лет, что ты вчера приехал в Москву из Гаскони, то есть, простите, Нижневартовска, что ты снимаешь комнату и веришь во всякую милую ерунду.
Все мы были такими, ну или примерно такими.
Но только притворяться, что это экстремальное молодёжное тусование и бег с препятствиями в виде полиции имеет ну хоть какое-то отношение к проблемам московского самоуправления - право, не стоит.
Все эти добрые или агрессивные, умные или глупые дети вырастут.
А наша несчастная Москва так и будет всерьёз занимать только взрослых и скучных людей.
Но если в один не самый прекрасный день выйдут на улицу они - ждите больших перемен. Оригинал текста на странице автора в Facebook.
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