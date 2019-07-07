Перемен… Мы ждём перемен? • 209 • Аналитика









Время вообще летит очень быстро, и это только кажется, что 2024-й год где-то там, за горизонтом. На самом деле – оглянуться не успеем, а он на пороге. А вместе с ним весьма и весьма непростой выбор: как жить дальше, ибо придется делать выбор.



Причем выбор не того, кто уронит себя в кресло президента. Это очень просто. Нужен будет лидер, который реально сможет повести за собой народ. А вот это – намного сложнее.



Но это необходимо. Особенно тем, кто попал под демократическую раздачу последней четверти века и реально по китайскому проклятию жил в эпоху перемен.



За короткий срок, а исторически срок жизни одного поколения — это ничто, мы успели пожить в советской системе, в эпоху дикого капитализма, в эпоху господства олигархов, в эпоху великого дерибана богатств государства...



Современный россиянин живет в состоянии пользователя управляемыми "американскими горками". Тот, кто впереди, выбирает маршрут движения — прямо, влево, вперед, вниз, вверх. А мы, в зависимости от очередного "поворота", "испытываем незабываемые ощущения".



Можно спорить о вечной проблеме роли личности в истории. Можно спорить о системе управления страной как таковой. Но сегодня эти теоретические диспуты уже неинтересны. Все прекрасно понимают, что теория, какая бы хорошая она ни была, в случае победы приведет к общественному взрыву. К очередной революции. Наша страна в прошлом веке испытала такие потрясения в полной мере. "Весь мир насилья мы разрушим..." исполнить легко. Ломать не строить. А вот "мы свой, мы новый мир построим..." — дело сложное, кровавое, сопряженное со множеством лишений огромного количества людей.



Мы не зря начали статью с рассуждения о быстротечности времени. 2024-й год уже совсем близко. Близко время, когда страна вновь встанет перед выбором президента. Эпоха Путина закончилась. Это факт, ну если только Владимир Владимирович не решил встать в один ряд с советскими генсеками и уйти в мир иной непосредственно с занимаемой должности.



Вроде бы это не модно. Так что уверены, что год 2024-й должен все-таки стать годом новой надежды, поскольку разочарований команда Путина в последние годы принесла столько, что перечислять не хочется.



Даже год 2018-й был таким… обнадеживающим. Последний срок, вот уже можно не оглядываться ни на кого и вести вперед Россию. К собственной конституции, к собственной независимой валюте, к процветанию народа…



Однако почему-то все произошло наоборот. И народ был «слегка» удивлен пенсионной грабиловкой под видом «реформы», пиком наглости и хамства со стороны чиновников по всей России и регулярными подорожаниями всего подряд от российских… ах да, у нас олигархов нет. Ну нет так нет. У нас нет причин сомневаться в словах Путина и Медведева. Пусть будут некие «лица, обладающие большим весом». Ну или «влиятельные бизнесмены».



Которые на самом деле управляют Россией.



Ничем иным не объяснить то, что в кабинете министров сидят фактически одни и те же люди, начиная с времен Ельцина. Да, перестановки происходят, но только тогда, когда некоторые господа откровенно начинают «терять берега». Тогда их, естественно, меняют. Хотя примеры Чубайса и Сердюкова только являются подтверждением того, что «мы своих не бросаем»...





Мы сейчас просто очень аккуратно изменили само такое некрасивое понятие «олигарх» на красивое «влиятельный бизнесмен». Эти «влиятельные лидеры бизнеса» уже не олигархи. Они не занимают государственных должностей. Этакий аналог советской категории «красных директоров», только работают они не в интересах страны, а на собственный карман. Или не собственный, но об этом надо отдельно размышлять.



Но для простых обывателей это уже выглядит достижением. Даже телевизионная картинка очередного мероприятия с участием первых лиц государства простому человеку ничего не говорит. Сидят в первых рядах какие-то люди, и что?



Понятно, что просто так никто случайно не забредет в такие залы.



Кто-то сомневается, что эти люди влияют на решения правительства? Достаточно просто посмотреть вокруг. Кто не знает про наше народное достояние — "Газпром"? А кто в курсе, какой народ является владельцем этого достояния? Так-то понятно, что тот народ, о котором говорится в рекламе и граждане России – это разные общности. И «народное достояние» «Газпрома» не является народным достоянием российского электората.



Или другое достояние — "Роснефть"? Это один из примеров, которых множество.



А теперь попробуем объединить вышесказанное. Наша президентско-парламентская республика стабильна потому, что влиятельные люди имеют возможность влиять на правительство, Думу и так далее для принятия нужных законов и решений.



Понятно, что это предположение вызовет много критических замечаний со стороны патриотического большинства. Но скажите, кто-то не знает того факта, что депутат "от сохи" в России невозможен? Депутатское место стоит денег. Больших денег! Это не скрывает никто. Даже суммы конкретные называются.



И чем выше, чем больше власти – тем больше ценник.



Конечно, есть и исключение. Это партийная система. Сегодня она у нас состоит из одной-единственной партии, которая принимает ВСЕ решения. Остальные так, для создания видимости, что у нас есть видимость многопартийной системы и демократии.



На самом деле, конечно, ничего этого нет. И быть не может, мы просто не умеем жить в условиях многопартийной системы. А когда суть любой партии, не важно, как ее можно назвать, ЛДПР, СР, ЕР, КПРФ, сводится к тому, чтобы «отбить» потраченные на предвыборную кампанию деньги, а принятием или лоббированием каких законов – не так уж и важно.



Интересно, вы когда-нибудь давали деньги из собственного кошелька на выборы депутату? Там совсем немного надо. Всего несколько миллионов в любой валюте или в рублях по курсу. Не давали? А кто давал? Для кого эти самые миллионы значат столько же, сколько для вас рублевые монеты? А долг отдавать надо или не надо? А как будут отдавать долг депутаты?



Итак, система сложилась.



Внешне она выглядит как вполне работоспособная команда государственников, которые всеми способами пытаются улучшить имидж страны в мире, улучшить социальную защищенность народа, усилить влияние России на международную политику и прочая, прочая, прочая...



А на самом деле система, при которой государство в первую очередь трепетно заботится о "здоровье" богатых и влиятельных бизнесменов, а во вторую…



И вообще, кто сказал, что вторая очередь обязана быть?



Но мы отвлеклись. Мы же о выборах…



Представим на секунду, наступил 2024-й. Кандидаты в президенты представляют собственные программы, ведут дебаты на телевидении, в ящиках избирателей ежедневно появляется куча макулатуры с призывами. Всё как всегда. Избиратели определяются с выбором. Демократия в действии. А что будет дальше?



А дальше могут быть два варианта. Российский и украинский.



Российский мы уже наблюдали. Это когда есть выбор при полном отсутствии такового. Один кандидат и остальные… Короче, как было на прошлых выборах.



Хотелось бы представить такое развитие событий, как на Украине. Когда народ поддержал своего кандидата. Не от партии власти, а своего. Решили, что Зеленский свой, и поддержали. Что из этого получится по факту, в общем, не наше дело совсем. Главное, что произошло то, что произошло.



Интересно, а может такое случиться в России?



Что будет тогда, когда богатые и влиятельные вдруг обнаружат, что неправильный народ хочет выбрать "не того президента"?



Сложно предсказать? Да нет, совсем не надо предсказывать. Надо просто посмотреть на предыдущие избирательные кампании. За месяц, может, чуть меньше, всплывут "неопровержимые доказательства" против неугодного кандидата. В прессе поднимется вой по поводу очередного олигарха (вора, коррупционера, лгуна, агента влияния, тут можно придумать все что угодно), и всё. И совсем не важно, что после выборов все это окажется фейком. Результат будет достигнут. Будет всенародно избран тот, кто понимает политическое устройство страны и реально понимает, кто правит государством. Макрон — новый Наполеон?



Сегодня у нас есть понимание будущего. Остается понять, что делать. Способны ли мы противостоять власти богатых и влиятельных или наш удел довольствоваться сочной травкой и нагуливать вес, чтобы потом быть съеденными на званом обеде элиты? Ответа пока нет.



Но умный человек тем и отличается от копытных, что способен думать и принимать решения. Мы призываем думать. Думать и понимать, что в России действительно наступает пора, когда снова всплывут те самые слова «Перемен, мы ждем перемен».



Просто когда эта пора придет, надо оказаться готовым к тому, что пришло время правильных слов и правильных действий.



Начинаем готовиться, или, как всегда, сойдет и так? Сразу скажем, что сегодня мы хотим обозначить проблему, которая не сегодня, и даже не завтра, но встанет перед нами во всей своей красе. Это проблема выбора.Время вообще летит очень быстро, и это только кажется, что 2024-й год где-то там, за горизонтом. На самом деле – оглянуться не успеем, а он на пороге. А вместе с ним весьма и весьма непростой выбор: как жить дальше, ибо придется делать выбор.Причем выбор не того, кто уронит себя в кресло президента. Это очень просто. Нужен будет лидер, который реально сможет повести за собой народ. А вот это – намного сложнее.Но это необходимо. Особенно тем, кто попал под демократическую раздачу последней четверти века и реально по китайскому проклятию жил в эпоху перемен.За короткий срок, а исторически срок жизни одного поколения — это ничто, мы успели пожить в советской системе, в эпоху дикого капитализма, в эпоху господства олигархов, в эпоху великого дерибана богатств государства...Современный россиянин живет в состоянии пользователя управляемыми "американскими горками". Тот, кто впереди, выбирает маршрут движения — прямо, влево, вперед, вниз, вверх. А мы, в зависимости от очередного "поворота", "испытываем незабываемые ощущения".Можно спорить о вечной проблеме роли личности в истории. Можно спорить о системе управления страной как таковой. Но сегодня эти теоретические диспуты уже неинтересны. Все прекрасно понимают, что теория, какая бы хорошая она ни была, в случае победы приведет к общественному взрыву. К очередной революции. Наша страна в прошлом веке испытала такие потрясения в полной мере. "Весь мир насилья мы разрушим..." исполнить легко. Ломать не строить. А вот "мы свой, мы новый мир построим..." — дело сложное, кровавое, сопряженное со множеством лишений огромного количества людей.Мы не зря начали статью с рассуждения о быстротечности времени. 2024-й год уже совсем близко. Близко время, когда страна вновь встанет перед выбором президента. Эпоха Путина закончилась. Это факт, ну если только Владимир Владимирович не решил встать в один ряд с советскими генсеками и уйти в мир иной непосредственно с занимаемой должности.Вроде бы это не модно. Так что уверены, что год 2024-й должен все-таки стать годом новой надежды, поскольку разочарований команда Путина в последние годы принесла столько, что перечислять не хочется.Даже год 2018-й был таким… обнадеживающим. Последний срок, вот уже можно не оглядываться ни на кого и вести вперед Россию. К собственной конституции, к собственной независимой валюте, к процветанию народа…Однако почему-то все произошло наоборот. И народ был «слегка» удивлен пенсионной грабиловкой под видом «реформы», пиком наглости и хамства со стороны чиновников по всей России и регулярными подорожаниями всего подряд от российских… ах да, у нас олигархов нет. Ну нет так нет. У нас нет причин сомневаться в словах Путина и Медведева. Пусть будут некие «лица, обладающие большим весом». Ну или «влиятельные бизнесмены».Которые на самом деле управляют Россией.Ничем иным не объяснить то, что в кабинете министров сидят фактически одни и те же люди, начиная с времен Ельцина. Да, перестановки происходят, но только тогда, когда некоторые господа откровенно начинают «терять берега». Тогда их, естественно, меняют. Хотя примеры Чубайса и Сердюкова только являются подтверждением того, что «мы своих не бросаем»...Мы сейчас просто очень аккуратно изменили само такое некрасивое понятие «олигарх» на красивое «влиятельный бизнесмен». Эти «влиятельные лидеры бизнеса» уже не олигархи. Они не занимают государственных должностей. Этакий аналог советской категории «красных директоров», только работают они не в интересах страны, а на собственный карман. Или не собственный, но об этом надо отдельно размышлять.Но для простых обывателей это уже выглядит достижением. Даже телевизионная картинка очередного мероприятия с участием первых лиц государства простому человеку ничего не говорит. Сидят в первых рядах какие-то люди, и что?Понятно, что просто так никто случайно не забредет в такие залы.Кто-то сомневается, что эти люди влияют на решения правительства? Достаточно просто посмотреть вокруг. Кто не знает про наше народное достояние — "Газпром"? А кто в курсе, какой народ является владельцем этого достояния? Так-то понятно, что тот народ, о котором говорится в рекламе и граждане России – это разные общности. И «народное достояние» «Газпрома» не является народным достоянием российского электората.Или другое достояние — "Роснефть"? Это один из примеров, которых множество.А теперь попробуем объединить вышесказанное. Наша президентско-парламентская республика стабильна потому, что влиятельные люди имеют возможность влиять на правительство, Думу и так далее для принятия нужных законов и решений.Понятно, что это предположение вызовет много критических замечаний со стороны патриотического большинства. Но скажите, кто-то не знает того факта, что депутат "от сохи" в России невозможен? Депутатское место стоит денег. Больших денег! Это не скрывает никто. Даже суммы конкретные называются.И чем выше, чем больше власти – тем больше ценник.Конечно, есть и исключение. Это партийная система. Сегодня она у нас состоит из одной-единственной партии, которая принимает ВСЕ решения. Остальные так, для создания видимости, что у нас есть видимость многопартийной системы и демократии.На самом деле, конечно, ничего этого нет. И быть не может, мы просто не умеем жить в условиях многопартийной системы. А когда суть любой партии, не важно, как ее можно назвать, ЛДПР, СР, ЕР, КПРФ, сводится к тому, чтобы «отбить» потраченные на предвыборную кампанию деньги, а принятием или лоббированием каких законов – не так уж и важно.Интересно, вы когда-нибудь давали деньги из собственного кошелька на выборы депутату? Там совсем немного надо. Всего несколько миллионов в любой валюте или в рублях по курсу. Не давали? А кто давал? Для кого эти самые миллионы значат столько же, сколько для вас рублевые монеты? А долг отдавать надо или не надо? А как будут отдавать долг депутаты?Итак, система сложилась.Внешне она выглядит как вполне работоспособная команда государственников, которые всеми способами пытаются улучшить имидж страны в мире, улучшить социальную защищенность народа, усилить влияние России на международную политику и прочая, прочая, прочая...А на самом деле система, при которой государство в первую очередь трепетно заботится о "здоровье" богатых и влиятельных бизнесменов, а во вторую…И вообще, кто сказал, что вторая очередь обязана быть?Но мы отвлеклись. Мы же о выборах…Представим на секунду, наступил 2024-й. Кандидаты в президенты представляют собственные программы, ведут дебаты на телевидении, в ящиках избирателей ежедневно появляется куча макулатуры с призывами. Всё как всегда. Избиратели определяются с выбором. Демократия в действии. А что будет дальше?А дальше могут быть два варианта. Российский и украинский.Российский мы уже наблюдали. Это когда есть выбор при полном отсутствии такового. Один кандидат и остальные… Короче, как было на прошлых выборах.Хотелось бы представить такое развитие событий, как на Украине. Когда народ поддержал своего кандидата. Не от партии власти, а своего. Решили, что Зеленский свой, и поддержали. Что из этого получится по факту, в общем, не наше дело совсем. Главное, что произошло то, что произошло.Интересно, а может такое случиться в России?Что будет тогда, когда богатые и влиятельные вдруг обнаружат, что неправильный народ хочет выбрать "не того президента"?Сложно предсказать? Да нет, совсем не надо предсказывать. Надо просто посмотреть на предыдущие избирательные кампании. За месяц, может, чуть меньше, всплывут "неопровержимые доказательства" против неугодного кандидата. В прессе поднимется вой по поводу очередного олигарха (вора, коррупционера, лгуна, агента влияния, тут можно придумать все что угодно), и всё. И совсем не важно, что после выборов все это окажется фейком. Результат будет достигнут. Будет всенародно избран тот, кто понимает политическое устройство страны и реально понимает, кто правит государством.Сегодня у нас есть понимание будущего. Остается понять, что делать. Способны ли мы противостоять власти богатых и влиятельных или наш удел довольствоваться сочной травкой и нагуливать вес, чтобы потом быть съеденными на званом обеде элиты? Ответа пока нет.Но умный человек тем и отличается от копытных, что способен думать и принимать решения. Мы призываем думать. Думать и понимать, что в России действительно наступает пора, когда снова всплывут те самые слова «Перемен, мы ждем перемен».Просто когда эта пора придет, надо оказаться готовым к тому, что пришло время правильных слов и правильных действий.Начинаем готовиться, или, как всегда, сойдет и так? Роман Скоморохов, Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





209 Источник Похожие новости Пентагон в Арктике. Заявления, планы и сложности ЖКХ. Помни тарифы, про услуги забудь Кто и как смотрит на трагедию «Лошарика» Холодная китайская угроза Америке и окно возможностей для России Набор «преступлений». В чём Грузия обвиняет Россию? Макрон — новый Наполеон? Новости партнеров