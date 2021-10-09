«Переложить ответственность»: почему в США обвинили Россию в использовании европейского газового кризиса

Американский конгрессмен Майкл Маккол обвинил Москву в манипулировании газовым рынком Европы и использовании острого энергетического кризиса на континенте в своих целях. По его мнению, таким образом РФ якобы пытается вынудить страны ЕС ускорить процесс сертификации российского трубопровода «Северный поток — 2». В связи с этим он призвал администрацию США расширить санкции против проекта. Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что завершение сертификации газопровода охладит текущую ситуацию на газовом рынке. По мнению экспертов, обвинения в адрес Москвы, связанные с европейским газовым кризисом, не выдерживают никакой критики, поскольку РФ выполняет все свои обязательства.

Конгрессмен-республиканец из комитета палаты представителей США по международным отношениям Майкл Маккол обвинил Россию в манипулировании газовым рынком Европы и использовании острого энергетического кризиса на континенте в своих целях. Заявление Маккола размещено на странице комитета.

«Президент Байден и канцлер Меркель обязались принять меры, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия. Однако оба (лидера. — RT) закрывают глаза на целенаправленные попытки путинского режима вынудить Европу ускорить процесс сертификации российского трубопровода «Северный поток — 2», манипулируя европейским газовым рынком и используя в своих целях острый энергетический кризис на континенте», — заявил Маккол.

В связи с этим он призвал администрацию США расширить санкции против «Северного потока — 2».

«Если администрация Байдена немедленно не отменит отказ от критических санкций в отношении «Северного потока — 2» и не остановит трубопровод, он (Байден. — RT) подарит российскому президенту ещё одно оружие вредоносного влияния для использования его против Украины и других наших европейских партнёров», — заявил конгрессмен.

Как поясняет пресс-служба комитета палаты представителей США по международным отношениям, Маккол сделал это заявление в ответ на комментарий заместителя председателя российского правительства Александра Новака о «Северном потоке — 2».

Напомним, 6 октября на совещании по вопросам развития энергетики Новак выразил уверенность, что завершение сертификации газопровода «Северный поток — 2» и рост объёмов торгов газом на электронной торговой платформе «Газпрома» охладят текущую ситуацию на газовом рынке.

«На мой взгляд, есть два фактора, которые могли бы текущую ситуацию несколько охладить. В первую очередь это скорейшее завершение сертификации и получение разрешения на прокачку газа по достроенному «Северному потоку — 2». Это дало бы позитивный сигнал. И второе. Если бы это было возможным и целесообразным — поставить дополнительные объёмы биржевой торговли газа на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге, хотя бы небольшие объёмы, которые могли бы сбить спекулятивный эффект», — сказал он.

Однако в конгрессе США назвали «Северный поток — 2» проектом «вредоносного российского влияния», заявив, что Кремль якобы «придерживает газовые поставки в Европу, результатом чего становятся резкое повышение цен на газ и низкие резервы в преддверии зимы по всему континенту».

Строительство «Северного потока — 2»

AFP

© Odd ANDERSEN

«Несколько неблагоприятных факторов»

Пресс-служба комитета конгресса США обращает внимание на то, что комментарии Новака прозвучали в тот же день, что и заявление российского президента Владимира Путина о потенциальной готовности «Газпрома» увеличить поставки в Европу.

Напомним, на совещании по вопросам развития энергетики глава России сообщил, что «Газпром» в 2021 году может обновить рекорд поставок газа в европейские страны.

По его словам, российская сторона всегда являлась и является надёжным поставщиком газа своим потребителям во всём мире, в том числе в Европе, выполняя все свои обязательства в полном объёме. Российский лидер также привёл конкретные цифры, свидетельствующие о сохраняющихся значительных поставках топлива в Европу.

«2018 год, он был рекордным для нас, для поставок в дальнее зарубежье, прежде всего речь идёт о Европе, конечно, потому что поставки в Азиатский регион, пока они чрезвычайно малы и не оказывают никакого существенного влияния на эти цифры. Итак, 2018 год — 201,7 млрд куб. м, рекорд. 2019-й — чуть было поменьше в связи с запросами наших партнёров, 199,4 млрд куб. м. 2020-й, пандемийный, сокращение производства в Европе — 179,35 млрд куб. 2021 год — это год восстановления экономики. За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 млрд куб. м — это плюс 15% к такому же периоду прошлого года, и, если такой темп сохранится, мы можем выйти и на ещё один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа», — сообщил Путин.

Президент России также рассказал о причинах газового кризиса в Европе. По его словам, на европейском энергетическом рынке в текущем году «одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов». Первый из них — это быстрое посткризисное восстановление экономики, которое «разогрело» спрос на энергию.

«Во-вторых, в начале 2021 года во многих европейских государствах холодная зима привела к серьёзному снижению запасов природного газа в подземных хранилищах (европейских партнёров. — RT), — отметил президент России. — В-третьих, позднее, летом, из-за жары и безветренной погоды заметно сократилась выработка ветряной энергии».

При этом Путин обратил внимание на то, что за последнее десятилетие в Европе резко изменился энергобаланс, поскольку многие государства региона отказались от работы угольных и атомных электростанций в пользу зависящей от погодных условий ветряной энергетики.

«Ну и, наконец, в-четвёртых, практика наших европейских партнёров. Эта практика ещё раз подтвердила, что, собственно говоря, они допустили ошибки. Мы говорили ещё с Еврокомиссией прошлого состава, и вся её деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов, была направлена на переход к биржевой торговле газом. Оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной — ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределённости», — заявил президент России.

По словам Путина, все эти факторы привели к сбоям и дисбалансу, в результате цена на газ в Европе побила все исторические рекорды.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Однако, несмотря на подробные объяснения российским президентом причин газового кризиса в Европе и намерений России продолжать наращивать поставки голубого топлива в европейские страны, посол ЕС в России Маркус Эдерер в интервью РБК сделал парадоксальное заявление, что якобы отсутствие реакции на растущий газовый спрос в европейских странах «может быть расценено как попытка оказать давление с целью ускорения ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

«На мой взгляд, может пострадать репутация России как надёжного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос», — заявил он.

О том, что Россия якобы специально сократила поставки газа в Европу с целью заставить Евросоюз одобрить работу «Северного потока — 2», заявили и в правительстве премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на пресс-секретаря Джонсона.

Необоснованные обвинения

Как отметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, все обвинения в адрес России, связанные с европейским газовым кризисом, не выдерживают никакой критики: РФ выполняла и выполняет свои обязательства в полном объёме.

«Если исходить из логики, например, американского конгрессмена Маккола, то выходит, что в Европе цены на газ растут, потому что ими якобы манипулирует РФ. Но почему тогда они повышаются и в других частях мира? Этот вопрос остаётся открытым. Ответ же будет крайне неприятен для всех действующих руководителей западных стран: всё дело в их ошибочной энергетической политике, в которой изначально были заложены предпосылки к возникновению той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем на газовом рынке», — рассказал эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк также заявил, что обвинения американского сенатора в адрес России и тезисы посла ЕС абсурдны и не соответствуют действительности.

«На самом деле газовый кризис в Европе был вызван целым комплексом причин, в частности решениями Еврокомиссии по энергетическим проблемам, ставкой Брюсселя на зелёную энергетику, а также отказом от долгосрочных контрактов по газу. На газовый рынок Европы также повлияло ограничение американских поставок сжиженного газа в страны ЕС, поскольку Вашингтон предпочёл увеличить экспорт СПГ в Азию, где цена на него выше, чем в Европе», — отметил аналитик в разговоре с RT.

Как пояснил Фролов, европейские страны не являются слишком привлекательным рынком для Соединённых Штатов.

«Там традиционно за газ платят меньше и потребляют также меньшие объёмы, чем в Азии, например. Поэтому основная часть поставок США идёт именно в азиатские страны, а не в Европу. При этом напомню, что именно тезисами об увеличении поставок СПГ в государства ЕС американские власти оперировали как политическим козырем, когда вели переговоры с европейскими руководителями, рассказывая об отсутствии всякой необходимости строить «Северный поток — 2». Однако сейчас, когда Европа так нуждается в большом количестве голубого топлива, США об этом не вспоминают. Ведь текущие рыночные условия для Вашингтона важнее, чем та пропаганда, которую они ранее транслировали», — сказал эксперт.

Теперь, чтобы как-то нивелировать свой негативный вклад в газовый кризис в Европе, США пытаются «переложить ответственность за происходящее на Россию», добавил Фролов.

При этом эксперты сходятся во мнении, что администрация США в краткосрочной перспективе не станет принимать никаких ограничительных мер в отношении «Северного потока — 2».

«Байден и его окружение прекрасно понимают, что если сейчас Вашингтон будет вводить какие-то санкции против российского газопровода, это крайне неоднозначно может быть воспринято в Европе, которая с ужасом ожидает наступления холодов. Большинство европейских стран совершенно не готовы жертвовать здоровьем и благосостоянием своих соотечественников ради каких-то американских политических игр», — заключил Батюк.