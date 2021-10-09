Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
Владимир Путин. Послание Табаки
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне ...
Главная / В мире

«Переложить ответственность»: почему в США обвинили Россию в использовании европейского газового кризиса

09 октября 2021, 02:00  •  62 • В мире
Американский конгрессмен Майкл Маккол обвинил Москву в манипулировании газовым рынком Европы и использовании острого энергетического кризиса на континенте в своих целях. По его мнению, таким образом РФ якобы пытается вынудить страны ЕС ускорить процесс сертификации российского трубопровода «Северный поток — 2». В связи с этим он призвал администрацию США расширить санкции против проекта. Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что завершение сертификации газопровода охладит текущую ситуацию на газовом рынке. По мнению экспертов, обвинения в адрес Москвы, связанные с европейским газовым кризисом, не выдерживают никакой критики, поскольку РФ выполняет все свои обязательства.
 
Здание конгресса США / Строительство «Северного потока — 2» © Reuters / AFP
 

Конгрессмен-республиканец из комитета палаты представителей США по международным отношениям Майкл Маккол обвинил Россию в манипулировании газовым рынком Европы и использовании острого энергетического кризиса на континенте в своих целях. Заявление Маккола размещено на странице комитета. 

«Президент Байден и канцлер Меркель обязались принять меры, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия. Однако оба (лидера. — RT) закрывают глаза на целенаправленные попытки путинского режима вынудить Европу ускорить процесс сертификации российского трубопровода «Северный поток — 2», манипулируя европейским газовым рынком и используя в своих целях острый энергетический кризис на континенте», — заявил Маккол.

В связи с этим он призвал администрацию США расширить санкции против «Северного потока — 2».

«Если администрация Байдена немедленно не отменит отказ от критических санкций в отношении «Северного потока — 2» и не остановит трубопровод, он (Байден. — RT) подарит российскому президенту ещё одно оружие вредоносного влияния для использования его против Украины и других наших европейских партнёров», — заявил конгрессмен.

Как поясняет пресс-служба комитета палаты представителей США по международным отношениям, Маккол сделал это заявление в ответ на комментарий заместителя председателя российского правительства Александра Новака о «Северном потоке — 2».

Напомним, 6 октября на совещании по вопросам развития энергетики Новак выразил уверенность, что завершение сертификации газопровода «Северный поток — 2» и рост объёмов торгов газом на электронной торговой платформе «Газпрома» охладят текущую ситуацию на газовом рынке.

«На мой взгляд, есть два фактора, которые могли бы текущую ситуацию несколько охладить. В первую очередь это скорейшее завершение сертификации и получение разрешения на прокачку газа по достроенному «Северному потоку — 2». Это дало бы позитивный сигнал. И второе. Если бы это было возможным и целесообразным — поставить дополнительные объёмы биржевой торговли газа на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге, хотя бы небольшие объёмы, которые могли бы сбить спекулятивный эффект», — сказал он.

Однако в конгрессе США назвали «Северный поток — 2» проектом «вредоносного российского влияния», заявив, что Кремль якобы «придерживает газовые поставки в Европу, результатом чего становятся резкое повышение цен на газ и низкие резервы в преддверии зимы по всему континенту».

  • Строительство «Северного потока — 2»
  • AFP
  • © Odd ANDERSEN

«Несколько неблагоприятных факторов»

Пресс-служба комитета конгресса США обращает внимание на то, что комментарии Новака прозвучали в тот же день, что и заявление российского президента Владимира Путина о потенциальной готовности «Газпрома» увеличить поставки в Европу.

Напомним, на совещании по вопросам развития энергетики глава России сообщил, что «Газпром» в 2021 году может обновить рекорд поставок газа в европейские страны.

По его словам, российская сторона всегда являлась и является надёжным поставщиком газа своим потребителям во всём мире, в том числе в Европе, выполняя все свои обязательства в полном объёме. Российский лидер также привёл конкретные цифры, свидетельствующие о сохраняющихся значительных поставках топлива в Европу.

«2018 год, он был рекордным для нас, для поставок в дальнее зарубежье, прежде всего речь идёт о Европе, конечно, потому что поставки в Азиатский регион, пока они чрезвычайно малы и не оказывают никакого существенного влияния на эти цифры. Итак, 2018 год — 201,7 млрд куб. м, рекорд. 2019-й — чуть было поменьше в связи с запросами наших партнёров, 199,4 млрд куб. м. 2020-й, пандемийный, сокращение производства в Европе — 179,35 млрд куб. 2021 год — это год восстановления экономики. За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 млрд куб. м — это плюс 15% к такому же периоду прошлого года, и, если такой темп сохранится, мы можем выйти и на ещё один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа», — сообщил Путин.

Президент России также рассказал о причинах газового кризиса в Европе. По его словам, на европейском энергетическом рынке в текущем году «одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов». Первый из них — это быстрое посткризисное восстановление экономики, которое «разогрело» спрос на энергию.

«Во-вторых, в начале 2021 года во многих европейских государствах холодная зима привела к серьёзному снижению запасов природного газа в подземных хранилищах (европейских партнёров. — RT), — отметил президент России. — В-третьих, позднее, летом, из-за жары и безветренной погоды заметно сократилась выработка ветряной энергии».

При этом Путин обратил внимание на то, что за последнее десятилетие в Европе резко изменился энергобаланс, поскольку многие государства региона отказались от работы угольных и атомных электростанций в пользу зависящей от погодных условий ветряной энергетики.

«Ну и, наконец, в-четвёртых, практика наших европейских партнёров. Эта практика ещё раз подтвердила, что, собственно говоря, они допустили ошибки. Мы говорили ещё с Еврокомиссией прошлого состава, и вся её деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов, была направлена на переход к биржевой торговле газом. Оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной — ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределённости», — заявил президент России.

По словам Путина, все эти факторы привели к сбоям и дисбалансу, в результате цена на газ в Европе побила все исторические рекорды.

  • Президент России Владимир Путин
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

Однако, несмотря на подробные объяснения российским президентом причин газового кризиса в Европе и намерений России продолжать наращивать поставки голубого топлива в европейские страны, посол ЕС в России Маркус Эдерер в интервью РБК сделал парадоксальное заявление, что якобы отсутствие реакции на растущий газовый спрос в европейских странах «может быть расценено как попытка оказать давление с целью ускорения ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Американская субмарина попала в "аварию" в Южно-Китайском море

«На мой взгляд, может пострадать репутация России как надёжного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос», — заявил он.

О том, что Россия якобы специально сократила поставки газа в Европу с целью заставить Евросоюз одобрить работу «Северного потока — 2», заявили и в правительстве премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на пресс-секретаря Джонсона. 

Необоснованные обвинения

Как отметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, все обвинения в адрес России, связанные с европейским газовым кризисом, не выдерживают никакой критики: РФ выполняла и выполняет свои обязательства в полном объёме.

«Если исходить из логики, например, американского конгрессмена Маккола, то выходит, что в Европе цены на газ растут, потому что ими якобы манипулирует РФ. Но почему тогда они повышаются и в других частях мира? Этот вопрос остаётся открытым. Ответ же будет крайне неприятен для всех действующих руководителей западных стран: всё дело в их ошибочной энергетической политике, в которой изначально были заложены предпосылки к возникновению той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем на газовом рынке», — рассказал эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк также заявил, что обвинения американского сенатора в адрес России и тезисы посла ЕС абсурдны и не соответствуют действительности.

«На самом деле газовый кризис в Европе был вызван целым комплексом причин, в частности решениями Еврокомиссии по энергетическим проблемам, ставкой Брюсселя на зелёную энергетику, а также отказом от долгосрочных контрактов по газу. На газовый рынок Европы также повлияло ограничение американских поставок сжиженного газа в страны ЕС, поскольку Вашингтон предпочёл увеличить экспорт СПГ в Азию, где цена на него выше, чем в Европе», — отметил аналитик в разговоре с RT.

Как пояснил Фролов, европейские страны не являются слишком привлекательным рынком для Соединённых Штатов.

«Там традиционно за газ платят меньше и потребляют также меньшие объёмы, чем в Азии, например. Поэтому основная часть поставок США идёт именно в азиатские страны, а не в Европу. При этом напомню, что именно тезисами об увеличении поставок СПГ в государства ЕС американские власти оперировали как политическим козырем, когда вели переговоры с европейскими руководителями, рассказывая об отсутствии всякой необходимости строить «Северный поток — 2». Однако сейчас, когда Европа так нуждается в большом количестве голубого топлива, США об этом не вспоминают. Ведь текущие рыночные условия для Вашингтона важнее, чем та пропаганда, которую они ранее транслировали», — сказал эксперт.

Теперь, чтобы как-то нивелировать свой негативный вклад в газовый кризис в Европе, США пытаются «переложить ответственность за происходящее на Россию», добавил Фролов.

При этом эксперты сходятся во мнении, что администрация США в краткосрочной перспективе не станет принимать никаких ограничительных мер в отношении «Северного потока — 2».

«Байден и его окружение прекрасно понимают, что если сейчас Вашингтон будет вводить какие-то санкции против российского газопровода, это крайне неоднозначно может быть воспринято в Европе, которая с ужасом ожидает наступления холодов. Большинство европейских стран совершенно не готовы жертвовать здоровьем и благосостоянием своих соотечественников ради каких-то американских политических игр», — заключил Батюк.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





62
Источник
Похожие новости
08 октября 2021, 01:00
Католической Италии приходит конец
08 октября 2021, 02:45
Президент Латвии возмущён – работодатели требуют знание русского языка
08 октября 2021, 01:00
Слова генсека НАТО в Турции восприняли в штыки: "Попахивает подготовкой к большой войне"
08 октября 2021, 01:00
Американская субмарина попала в "аварию" в Южно-Китайском море
08 октября 2021, 11:25
«Инцидент будет расследован»: что известно о столкновении атомной подлодки США с неизвестным объектом
08 октября 2021, 20:15
СБУ заподозрила Медведчука в сговоре с высшими чиновниками Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 октября 2021, 23:45
"Вы замерзнете!": Британские СМИ услышали "угрожающее послание" Р...
08 октября 2021, 23:45
Порошенко отреагировал на обвинения в связи с Медведчуком
08 октября 2021, 23:45
Рыбаки Норвегии пожаловались на военные учения ВМФ России: "Приходится бросать л...
08 октября 2021, 23:45
Швеция нашла новый повод для санкций против России: В кризисе с мигрантами увидели &q...
09 октября 2021, 01:30
Высылка дипломатов заставила Захарову иронизировать: "США сами себе аплодируют&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2021, 09:20
Эксперт назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной
08 октября 2021, 16:10
Кто подбил американскую подлодку? Инцидент в Южно-Китайском море напомнил о русском "Курске"
05 октября 2021, 00:40
Еврокомиссар намекнул на новую инициативу по газу
03 октября 2021, 01:25
Зеленский ограничил срок своего президентства: Определён момент, когда пора уходить
05 октября 2021, 04:45
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
05 октября 2021, 19:55
Русские в космосе. Провал США подтверждён историей
06 октября 2021, 18:40
В Кремле ответили на просьбу Вучича о помощи по газу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.