«Перелом сросшийся, давний»: врачи изучили травмы клинского предпринимателя, полученные при задержании

В деле клинского предпринимателя Сергея Родионова появились новые подробности. Родионов мог получить травмы задолго до задержания — об этом свидетельствуют результаты независимого исследования медицинской документации. Предприниматель находится в СИЗО с декабря 2018 года. Он обвиняется в организации кражи автогрейдера. Как утверждают сам фигурант дела и его родственники, полицейские несколько часов избивали мужчину в его собственной квартире. В отношении одного из оперативников также возбуждено уголовное дело.

Об истории предпринимателя Сергея Родионова из подмосковного Клина RT подробно рассказывал в большом материале. Родионова обвиняют в организации кражи в особо крупном размере: по версии следствия, подговорив двоих сообщников, он похитил автогрейдер стоимостью более 4 млн рублей «с целью извлечь материальную выгоду».

Жена и защита Родионова утверждают, что полицейские при задержании в декабре 2018 года действовали демонстративно жестоко, избивали мужчину в его собственной квартире на глазах у родственников. Против одного из оперативников Солнечногорского ОМВД было возбуждено уголовное дело — полицейский Глеб Богданов с сентября 2019 года находится под домашним арестом по обвинению в превышении должностных полномочий.

Между тем защита полицейского получила результаты повторного исследования медицинской документации. Из них следует, что травмы у Родионова могли появиться ещё до задержания.

«Проведённые в лечебных учреждениях исследования показали, что перелом лицевой кости (из-за которого и квалифицировали вред средней тяжести) сросшийся, давний. Родионов получил его задолго до задержания. А черепно-мозговой травмы вообще не было», — указывает адвокат полицейского Андрей Громов на выводы врачей-рентгенологов, проводивших два независимых исследования — в государственной больнице и частном медцентре (документы есть в распоряжении RT).

Защитник Богданова утверждает, что применение силы было оправданным — предприниматель угрожал полицейским и их семьям, сопротивлялся при задержании и был пьян. Для задержания Родионова даже вызывали спецподразделение, бойцов долгопрудненского отряда «Гром», — по словам полицейских, для обеспечения их собственной безопасности.

Между тем, по данным дополнительной судебно-медицинской экспертизы, назначенной следствием, Родионову действительно были нанесены телесные повреждения: переломы носа и лицевой кости, черепно-мозговая травма. При этом повреждения возникли у потерпевшего именно в результате действий полицейского, подчёркивают следователи.

Однако в окружении полицейского отмечают, что повторная экспертиза проводилась с нарушением законодательства: оба исследования проводил один и тот же эксперт.

«Дополнительную экспертизу должен был проводить специалист с квалификацией по медико-криминалистическим исследованиям, которой у этого эксперта нет», — объясняет адвокат Громов.

Дело Сергея Родионова поступило в суд ещё 17 декабря прошлого года. Однако заседания постоянно откладываются в связи с неявкой одного из трёх подсудимых — водителя автогрейдера Андрея Сероштана. На последнем заседании он также отсутствовал, поэтому суд, допросив сотрудников МВД, принял решение отложить дальнейшее рассмотрение дела.

На этапе расследования, поясняет источник RT, водитель активно сотрудничал со следствием, давал показания на своего тогдашнего начальника Родионова, в связи с чем, в отличие от других обвиняемых, до суда оставался под подпиской о невыезде, а не в СИЗО.

«Он присутствовал на всех допросах, других следственных действиях. Однако с самого начала суда Сероштан на заседания ни разу не явился. На сегодня его местонахождение неизвестно, — сообщил RT источник, знакомый с материалами дела. — Возможно, с ним просто не могут связаться и вызвать. А может, он и специально не является, чтобы потянуть время».

Если водитель в ближайшее время не объявится, это даст защите Родионова возможность ходатайствовать о возвращении уголовного дела на доследование, чтобы повысить шансы на освобождение Родионова из-под стражи. «На том основании, что следователи якобы плохо поработали, не задержали своевременно третьего фигуранта», — объясняет источник RT.

Если вину Богданова докажут, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Столько же «светит» и Родионову за кражу автогрейдера.