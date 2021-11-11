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Перекрытием транзита газа Лукашенко подставит Россию
11 ноября 2021, 21:00 • 188 • Политика
В Москве напомнили Минску, кому принадлежит труба "Ямал-Европа", идущая по территории Белоруссии
Сегодняшний намек президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить транзит российского газа европейским потребителям в ответ на санкции ЕС и угрозы Варшавы закрыть границу Польши с соседней Республикой из-за миграционного кризиса вызвали тревогу в бизнес-кругах РФ. Отечественные аналитики усмотрели в заявлении бацьки опасность для России в блокировке трубопровода "Ямал – Европа". Тревожные мнения экспертов собрало издание "Секрет фирмы".
Так, глава Союза нефтегазопромышленников России (СНП) Геннадий Шмаль заметил, что в случае остановки работы газопровода, Москва не сможет выполнять свои обязательства перед покупателями Старого Света. Он напомнил, что труба идет из РФ, а ее белорусская часть принадлежит "Газпрому".
"Даже разговоров ни о каком перекрытии транзита быть не должно. Это дает повод европейцам думать: "Ага, вы несостоятельные поставщики, используете экспорт газа в политических целях". Разве нам это надо? Конечно, нет", – подчеркнул Шмаль.
По его словам, подобные заявления Александра Григорьевича в корне неправильные, и их нельзя поддерживать.
Между тем, как считает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков, что отечественный монополист вряд ли позволит Минску заблокировать транзит.
"Чтобы перекрыть газопровод, Белоруссия должна будет отнять у России этот объект", – пояснил аналитик.
Юшков напомнил, что ранее Минск уже отбирал активы "Газпрома".
"В 2020 году, когда белорусские власти забрали "дочку" Газпромбанка – Белгазпромбанк. Эту организацию возглавлял ранее оппозиционер Виктор Бабарико", – указал он.
Он отметил, что за проходящий по белорусской территории участок "Ямал – Европа" российский концерн заплатил порядка $5 млрд. В договоре прописано, что Минск не имеет права отнять трубу. Власти Белоруссии смогут это сделать лишь при одном сценарии – вернуть деньги "Газпрому". Причем в эту сумму входят как уже потраченные $5 млрд и плюс к ним еще два миллиарда, вложенные в актив за время использования магистрального отрезка.
"Если Белоруссия все же решится отобрать у "Газпрома" газопровод, ей придется вернуть $7 млрд. Но эти действия приведут к ухудшению ее отношений как с Европой, так и с Россией", – сказал Юшков.
Он назвал угрозу бацьки блефом.
Ранее эксперт Алексей Коренев сравнил заявление Лукашенко о возможности перекрыть Европе поставки газа из России с политикой лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Тот такжерегулярно угрожает нанести ядерный удар по США, однако не делает этого.
В свою очередь, в Брюсселе призвали страны-члены Евросоюза не пугаться из-за заявлений Лукашенко по прокачке голубого топлива из РФ.
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