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Перекрёстный доступ: примут ли США предложение России совместно расследовать резонансные политические дела

18 июля 2018, 04:09  •  49 • В мире
Генпрокуратура России заинтересована в получении показаний бывшего посла США в РФ Майкла Макфола. Кроме него представители ведомства считают важным допросить нескольких агентов спецслужб, чиновников и предпринимателей из Соединённых Штатов. Все они подозреваются в незаконной деятельности на территории РФ. Такое заявление в Генпрокуратуре сделали на следующий день после саммита Россия — США в Хельсинки. Тогда Владимир Путин предложил американским специалистам обратиться к российским коллегам для проведения следственных действий по делу о выборах. В ответ Москва рассчитывает на содействие Вашингтона, в частности по делу Уильяма Браудера, подчеркнул президент. Между тем эксперты считают, что Соединённые Штаты не будут следовать этим договорённостям, так как «хотят назначить виновных и судить их у себя».
 
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве © Алексей Куденко РИА Новости
 

В Генпрокуратуре России заявили, что готовы отправить запрос американской стороне на проведение допроса бывшего посла США в России Майкла Макфола в рамках дела основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Кроме того, Москва намерена направить повторное обращение к американским органам с просьбой допросить других сотрудников спецслужб, государственных служащих и предпринимателей, которые могли быть связаны с Браудером.

«Назову некоторых из них… Майкл Макфол, бывший посол США в России, под его руководством в 2009—2010 годах компилировались докладные записки в Госдепартамент США из Москвы о ходе следствия по делу Магнитского», — заявил начальник управления Генпрокуратуры Александр Куренной.

Кроме Макфола ведомство называет сотрудника АНБ США Тодда Хаймана, агента ЦРУ Джима Роута и Роберта Отто, бывшего заместителя начальника разведуправления Госдепа.

Напомним, на прошедшем 16 июля саммите Россия — США президент Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу сотрудничать в сфере ведения расследований. Российский лидер, в частности, посоветовал коллегам Трампа, основываясь на двустороннем договоре о правовой помощи по уголовным делам, запросить разрешение на допрос 12 россиян, обвинённых Минюстом США по делу о вмешательстве в выборы. Москва готова рассмотреть такой запрос, однако в случае содействия ожидает такой же открытости от Вашингтона, отметил российский лидер. 

«Главное тут — элемент взаимности»

Соглашение, о котором говорит Владимир Путин, предполагает обмен информацией и ведение совместного расследования, в беседе с RT пояснил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Президент России упомянул соглашение 1999 года, которое предполагает обмен информацией и совместное расследование. Предложение Москвы состоит в том, чтобы расследовать ситуацию вокруг Hermitage Capital, а американская сторона в обмен может попытаться расследовать и получить поддержку в расследовании дела о вмешательстве в выборы. Сложность расследования дела заключается в том, что Браудер путешествует по всему миру и так и не был допрошен», — сказал он.

Абзалов указывает, что дело не в том, что экс-глава Hermitage Capital «вложил $400 тыс. в избирательную кампанию Клинтон», а в том, что он их вывел из России незаконно. При этом в «США это одна из самых жёстких статей — мошенничество, вывод особо крупных средств», — напоминает эксперт.

Роль же Майкла Макфола в финансовых махинациях Браудера заключается в использовании полномочий посла США в России, которым он являлся при «администрации Обамы, при демократах», на момент разворачивания истории со смертью Магнитского.

  • Майкл Макфол © Maxim Shemetov
  • Reuters
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В целом Абзалов считает, что со стороны Вашингтона было бы разумным шагом дать разрешение на проведение допросов.

«Было бы достаточно разумно с точки зрения США дать доступ к показаниям высокопоставленных чиновников. Тем более если нечего скрывать в принципе. Если Демократическая партия сама публикует такие сведения, то и «разоблачить» российскую позицию путём прямого доступа к фигурантам ничего не будет стоить. Тем более Вашингтон настаивал, что эта позиция юридически выверена», — считает эксперт.

«В рамах такой же позиции возможно сотрудничество и с американскими органами. Главное тут — элемент взаимности, чтобы не оказалось, что Российская Федерация выполняет все требования американского законодательства, в то время как американские партнёры отказывают РФ в тех запросах, которые Москва осуществляет. Кстати, в отличие от американских коллег Россия официально запросила у правоохранительных служб США доступ к фигурантам дела Браудера. В то время как Вашингтон ни разу не спросил РФ», — заключил Абзалов.

Ситуация в этом плане не изменится, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, — Вашингтон не позволит проводить официальный допрос на территории своей страны и со своими гражданами.

«США будут тщательно защищать всё это пространство. И никто из них (списка Генпрокуратуры. — RT) не явится на допрос в Генпрокуратуру в Россию, и никто из них не будет доступен для российских официальных лиц для допросов в Соединённых Штатах или в другой стране. Мне кажется, такого рода сотрудничество в Вашингтоне и в целом на Западе будет расценено как большая политическая уступка России и проявление слабости», — выразил мнение эксперт.

9 лет за 1,5 миллиарда

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Финансист и предприниматель Уильям Браудер, бывший работодатель Сергея Магнитского, чья смерть вызвала большой резонанс, обвиняется в России в неуплате налогов. Согласно решению суда он приговорён к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 4,2 млрд рублей. Генпрокуратура России сообщает, что экс-глава Hermitage Capital незаконно вывел из страны $1,5 млрд, из которых порядка $400 тыс. перечислил в фонд избирательного штаба Хиллари Клинтон. В конце октября 2017 года генпрокурор России Юрий Чайка попросил коллегу из США возбудить уголовное дело против Уильяма Браудера. По его словам, российская Генпрокуратура направляла в США более 1000 листов документов о преступлениях Браудера в России.

«Преступная группа Браудера с помощью офшорных схем смогла вывести из России деньги и акции на общую сумму более $1,5 млрд. Из этих средств на счета Демпартии США было переведено как минимум $400 тыс.», — сказал журналистам на брифинге 17 июля в Москве начальник Управления Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Майкл Макфол, бывший посол США в России в 2009—2010 годах, обвиняется в помощи Браудеру для вывода этих средств. Генпрокуратура также указывает, что под руководством Макфола «компилировались докладные записки в Госдепартамент США из Москвы по ходу следствия в деле Магнитского». 

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