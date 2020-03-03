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Перекроют проливы? Обнулим экономику Турции: Москва заставит Анкару считаться с реальностью - Коротченко

03 марта 2020, 18:35  •  59 • Политика
Москва заставит Анкару считаться с объективной реальностью, сложившейся в Идлибе. По мнению эксперта Игоря Коротченко, если турки решат перекрыть проливы, мы обнулим экономику Турции.
Москва заставит официальную Анкару считаться со сложившейся в Идлибе ситуацией, в частности с линией фронта, образовавшейся при наступлении армии САР на позиции боевиков. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, передаёт "Политнавигатор".
Прогнозируя предстоящую встречу лидеров России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, эксперт отметил, что линия боевых действий в Идлибе "как есть, такой статус-кво и будет вынесен на переговоры, никаких откатов назад, сдачи территорий не будет".
Он отметил, что Анкаре придётся либо согласиться, либо думать о том, что делать дальше. По мнению эксперта, Россия заставит Турцию считаться со сложившейся в Идлибе данностью.
Коротченко подчеркнул, что, если Турция решится на дальнейшее обострение и попробует перекрыть судоходные каналы из Чёрного в Средиземное море, её экономика будет обрушена.
"Мне бы хотелось, чтобы Эрдоган думал в первую очередь об экономических преференциях, которые Турция получает от партнёрства с Россией", - отметил эксперт.
"Военные провокации, нагнетание, перекрытие Босфора приведут к тому, что мы обнулим турецкую экономику в качестве ответных мер", - обратил он внимание и добавил, что "если Турция хочет такого результата, она его получит".
Подводя итог, Коротченко ещё раз подчеркнул, что вышеизложенного итога не хочет ни Турция, ни Россия, "поэтому надо рассчитывать на здравомыслие и на то, что воинственность сменится прагматизмом со стороны Анкары".
Напомним, переговоры президентов России и Турции запланированы ориентировочно на 5 марта в Москве. Причиной встречи двух лидеров стало резкое обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб, где дело дошло до прямых столкновений армий Сирии и Турции.

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