Перекройка мира у США не получилась

Советника президента Украины Алексея Арестовича называют пророком. Мол, он ещё в 2019 году предсказал то, что сейчас происходит на Украине. Хотя сам Арестович от пророческого дара скромно отказывается – он-де просто всё знал наперёд. В интервью другому хорошо информированному пророку, Дмитрию Гордону, Арестович сказал, что, будь на месте Путина даже самый завзятый либерал, всё произошло бы точно так же. И если задуматься, то не согласиться в данном случае с Арестовичем нельзя.

Сюжет: Украинский кризис

К миру на Украине никто и никогда не стремился. Зеленский, обещавший на выборах договориться хоть с чёртом и встать перед Путиным на колени, если потребуется, стал продолжать политику своего оппонента Петра Порошенко. И даже не в квадрате, а в кубе. На мове стали заставлять говорить даже в быту. А условия Минских соглашений, носящих даже чисто символический характер – такие как отвод тяжёлых вооружений от линии соприкосновения, – выполнять не стали. Более того, в Донбассе были сосредоточены 70 тыс. самых боеспособных военных. Тот же Гордон говорил: «Зайдём и заберём территории. А население пусть едет в Россию».

Чем дальше, тем воинственнее становилась и риторика самого Зеленского. Даже заявил о необходимости обзавестись ядерным оружием. А вскоре после своего избрания на встрече с украинской диаспорой в Канаде он вместо слова «Россия» использовал исключительно слово «враг» – под радостное одобрение канадского министра с украинскими корнями Христи Фрилэнд. Украина накачивалась современным оружием и натовскими инструкторами. Готовилась война. И надо было или ждать её, или предотвратить.

Для дальнейших переговоров достаточно было заверения, что хотя бы в ближайший период Украина не вступит в НАТО. Но представители альянса только разводили руками и говорили очевидную глупость: «Мы ни перед кем не можем захлопывать дверь». Хотя у всех членов организации есть право вето. И любой из них мог сказать: «Мы этого не поддержим». Предупреждение агрессии стало неизбежным, и такой ход событий Арестович и Гордон не просто предвидели. Они вместе с Зеленским его организовывали по команде фактических (заокеанских), а не официальных властей страны. Украина – всего лишь шестёрка, с которой начали большую мировую игру. И тому у меня есть неопровержимые доказательства.

Разделка добычи

Константин Поживилко, аналитик

Во время учёбы за рубежом на мой банковский счёт приходили скромные суммы от родителей из России. Они не зачислялись без сопроводительного письма от российского банка об отправителе и целях платежа. Я удивлялся, как без всякой острастки российские богатеи перекачивают на Запад миллиарды, покупают там дорогую недвижимость, яхты и джеты. Ведь они становились легитимной целью, самостоятельно залезая в мышеловку. Не докажешь легитимность происхождения крошечной суммы – и лишишься всего. Поэтому вопрос конфискации скоротечно и непрозрачно нажитого был просто вопросом времени. И вот момент настал.

Не надо заморачиваться с расследованиями и судами. Британский парламент проголосовал за то, чтобы изымать всё имущество российских «лондонградцев» без всяких юридических заморочек. Абрамовича даже лишили права въезжать в страну, благоденствию которой он, как и другие наши богачи, немало поспособствовал. Так мечтавшие стать частью мировой элиты стали изгоями и посмешищем.

Насквозь лживо утверждение, что пострадали только близкие к российской власти. Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий никогда политикой не занимался. С нуля без всякой властной поддержки создал сеть супермаркетов. Сегодня ему нечем платить футболистам ФК «Краснодар»: счета на Западе опечатаны. О подготовленной заранее мышеловке говорит и украинский опыт. Там мгновенно захлопнулись даже копеечные счета всех вкладчиков, имеющих гражданство России. Включая оппозиционеров, которые туда убежали. Конечно же, были поставлены «на учёт» все русские деньги во всех зарубежных банках, даже если их владельцы отказались от российского гражданства.

На Западе обычно очень долго согласовывается принятие всех решений из-за сложной системы институтов, в том числе и международных. И то, с какой скоростью полетели пакеты санкций, говорит о том, что готовились они заблаговременно. Совершенно очевидно и кто их затеял. Самые большие неприятности с рейтингами у Байдена и Джонсона. Они и сильнее всех активничают, переключая внимание с внутренних проблем на организованную ими внешнюю. Для «спящего Джо», как его называл Трамп, чрезвычайно важно укрепиться в роли мирового шерифа. Перекроить в свою пользу рынок углеводородов и заставить союзников-вассалов в огромных количествах закупать американское оружие. В общем, бенефициар и организатор конфликта очевиден.

Почему не получается

Зеленский сейчас неоднократно заявляет, что готов признать нейтральный статус Украины, потому что в НАТО её всё равно никогда не возьмут. Но кто, как не он, так же неоднократно заявлял, что страна уже фактически в альянсе. Ещё более категоричен был Арестович, который сегодня обвиняет Порошенко в том, что тот добился включения пункта о членстве в НАТО в конституцию страны. Госсекретарь США Блинкен обещает сразу же снять большую часть наложенных на Россию санкций, как только спецоперация прекратится. Почему вдруг такой отказ от совсем недавней категоричности?

Санкции оказались непродуманными. Российские углеводороды в Европе не удастся заменить как минимум в течение нескольких лет. Разрыв экономических связей привёл к резкому росту цен и инфляции. И если богатый Запад переживёт падение жизненного уровня, то как быть с 800 млн человек, которые и так буквально выживают? Малейшее повышение цен на зерно заставит их голодать. В 100-миллионном Египте уже подмешивают в хлеб муку из зерна, предназначенного для корма скоту. А это далеко не самая неблагополучная страна. Каково Европе будет переварить миллионы голодных беженцев?

Большие проблемы и у мирового шерифа. Не успел он отряхнуться от афганского пинка, а уже получает новые пощёчины. Казалось бы, его самые давние и надёжные партнёры ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Израиль не подписали письмо с осуждением России. Причём символическим шагом некоторые не ограничились. ОАЭ и Саудовская Аравия отказались увеличивать поставки нефти по просьбе Америки, чтобы сбить катастрофически летящие вверх цены. США вынуждены пообещать Ирану снятие санкций на его условиях для получения нефти. Но это никак не устраивает Израиль, по которому Иран грозится нанести удар, – недавний обстрел Ирака, целью которого был и израильский объект, свидетельствует о серьёзности намерений. Но США проглотили и смолчали. Вынуждены они заискивать и перед Саудовской Аравией, которую Байден во время выборов называл «презренным государством». Более того, США оперативно признали йеменских хуситов террористами, хотя до этого говорили о невозможности это сделать. Кстати, в Йемене хуситы ведут войну, которая унесла в сотни раз больше жизней, чем нынешние события на Украине. И мир её просто не замечает.

Но эти знаки внимания никак не влияют на поведение союзников. Они расширяют сотрудничество с Россией, в том числе военно-техническое. Становятся безопасной гаванью для обхода антироссийских санкций. По данным «Нью-Йорк Таймс», в Абу-Даби проживают не менее 38 российских миллионеров, в том числе 6 попавших под санкции. Их частные самолёты уже приземлились, а шикарные яхты пришвартовались в ОАЭ. Страна дала понять, что не будет вводить санкции ни против них, ни против России, кроме как в рамках резолюции ООН. Но такая резолюция невозможна из-за права вето России в Совете Безопасности. Введение же западных санкций против банков Персидского залива чревато нефтегазовой войной, вроде той, которая потрясла мир в 1973 году.

Не исключено, что в Вашингтоне уже начинают прислушиваться к тем аналитикам, кто говорит о невозможности превращения России в Северную Корею. У той весьма расплывчатая атомная бомба и точность ракет «в сторону моря». А что, если вдруг у неё и у Ирана без всяких мучительных разработок появятся компактные ядерные заряды со сверхзвуковыми носителями? Вы же сами предложили игру без правил заморозкой государственных активов и передачей российского оружия из третьих стран вопреки соглашениям на Украину. Не ровён час, начнут взрываться танкеры с углеводородами, замещающими российские. Вон уже несколько мин, поставленных украинскими военными у побережья Одессы, унесло течением.

Есть над чем задуматься. Как бы ни развивалась военно-политическая ситуация на Украине, она уже значения не имеет. Шестёрка ушла в отбой. Пора делать очередной ход.