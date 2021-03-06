«Перекроить политическую систему»: как в США ищут доказательства «сговора» команды Трампа с участниками штурма Капитолия

Власти Соединённых Штатов задержали бывшего сотрудника Госдепа Федерико Кляйна по делу о штурме Капитолия. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на ФБР, его подозревают в столкновениях с полицией во время беспорядков в Вашингтоне 6 января. Также отмечается, что Кляйн — первое должностное лицо администрации Дональда Трампа, ставшее фигурантом резонансного расследования. Как считают эксперты, инцидент с Кляйном будет активно использоваться демократами для доказательства «связей» бывших сотрудников Белого дома, Республиканской партии и самого экс-президента с участниками беспорядков. (edited)

В рамках дела о штурме Капитолия правоохранители Соединённых Штатов арестовали бывшего сотрудника Госдепа, 42-летнего Федерико Кляйна. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на заявление пресс-секретаря Вашингтонского отделения ФБР Саманты Шеро.

Известно, что в 2016 году Кляйн работал на избирательную кампанию Дональда Трампа. С приходом к власти 45-го президента США он начал карьеру в Госдепе, где до начала текущего года сменил несколько невысоких должностей. Накануне инаугурации Джо Байдена, 19 января 2021 года, Кляйн подал в отставку.

На данный момент власти США официально не раскрывают суть обвинений в отношении бывшего работника Госдепа. Со ссылкой на документы ФБР телеканал NBC утверждает, что сотрудники бюро идентифицировали Кляйна на одной из видеозаписей нападения на полицейских, охранявших Капитолий 6 января.

Сообщается, что против сторонника Трампа выдвинуты шесть обвинений, включая воспрепятствование работе конгресса, насильственное вторжение и хулиганство на территории Капитолия. При этом мать Кляйна Сесилия не уверена, что её сын не участвовал в беспорядках во время событий 6 января.

«Политические взгляды у Фреда слегка радикальные, но, насколько мне известно, он никогда не нарушал закон... Мне кажется, в тот день он, как и говорил, был на Национальной аллее (в Вашингтоне. — RT). Но доказательств у меня нет, и я никогда его об этом не спрошу, если только он сам мне не расскажет, где находился после посещения аллеи», — цитирует Politico Сесилию Кляйн.

«Классический случай охоты на ведьм»

Напомним, 6 января 2021 года в Вашингтоне митингующие в поддержку Трампа граждане прорвали полицейские кордоны и захватили здание конгресса США. Жертвами столкновений стали пять человек, в том числе один полицейский.

Столкновения митингующих с полицией 6 января в Вашингтоне

Reuters

© Shannon Stapleton

Выяснением обстоятельств событий 6 января занимаются сотрудники Федерального бюро расследований, Минюста США и члены независимой комиссии, о создании которой в середине февраля объявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Одна из задач, поставленных перед следствием, заключается в том, чтобы установить наличие или отсутствие сговора между Трампом и членами его администрации с участниками беспорядков.

В начале февраля члены палаты представителей конгресса обвинили экс-президента Соединённых Штатов в сознательном подстрекательстве своих сторонников к мятежу. Подозрения в попытке насильственного госпереворота легли в основу процедуры импичмента Трампа.

Тем не менее 13 февраля сенат оправдал бывшего президента. Избранный президент Джо Байден и демократы остались недовольны этим вердиктом, отметив, что он не отменяет сути обвинений. Сам Трамп назвал этот процесс «охотой на ведьм».

Сейчас под следствием находятся около 300 предполагаемых погромщиков Капитолия. Как отмечают американские СМИ, особенность уголовного дела против задержанного Кляйна состоит в том, что оно является первым в отношении должностного лица администрации Трампа в рамках расследования событий 6 января.

Эксперты полагают, что в ситуации острого политического противостояния в США демократы и следователи попытаются представить обвинения против Кляйна как убедительное доказательство ответственности прежней администрации Белого дома за гибель пяти человек.

«Дело Кляйна необходимо демократам, чтобы усилить риторику относительно «доказательств» связи прежней администрации Белого дома с погромщиками. Но дело Кляйна очень слабое. По факту он был клерком, никакой роли в принятии решений не играл и от фигуры Трампа был бесконечно далёк», — сказал в беседе с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По словам эксперта, на протяжении почти двух месяцев демократы и следователи безуспешно пытаются найти приближённых к Трампу бывших должностных лиц, которые могли бы иметь отношение к действиям погромщиков. Но дело Кляйна, по мнению аналитика, не будет иметь серьёзных правовых последствий.

«Здесь уместно говорить о том, что демократы попытаются медийно обставить данный процесс, чтобы подкрепить свой тезис о «сговоре» членов бывшей администрации с бунтовщиками. То есть мы получаем классический случай «охоты на ведьм», — рассуждает Дробницкий.

«Нет прямых доказательств»

По информации телеканала CNN, в настоящее время федеральные следователи изучают вероятность того, что кто-то из членов конгресса мог — сознательно или неосознанно — помогать митингующим.

По словам журналистов, на текущий момент в руках следователей якобы уже есть данные, указывающие на общение законодателей с лицами, которые захватили 6 января здание конгресса. Также стражи порядка якобы имеют записи, свидетельствующие о том, что участники беспорядков обсуждали свои связи с членами американского парламента.

Флешмоб в Вашингтоне в поддержку импичмента Трампа

Reuters

© Michael A. McCo

Первоначально следствие исходило из того, что в планы погромщиков входил не только захват Капитолия, но и убийство конгрессменов. Однако позднее Минюст Соединённых Штатов отказался от подобных подозрений. В частности, в середине января исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин во время телефонной пресс-конференции заявил, что у правоохранителей «нет прямых доказательств наличия группировок для убийств или захвата (законодателей. — RT)».

С точки зрения экспертов, следствие по штурму Капитолия с первого дня пребывает под сильным давлением демократов, которые ранее выдвинули немало обвинений в адрес конгрессменов из Республиканской партии.

Так, спустя несколько дней после штурма три десятка законодателей от Демократической партии направили полиции Капитолия письмо, в котором заявили о возможной причастности некоторых своих коллег к захвату здания. Также они утверждали, что погромщики действовали по определённому плану.

«Демократам, по всей видимости, катастрофически не хватает доказательной базы, чтобы уличить Трампа и членов его команды в подстрекательстве людей, выставить их своеобразными «внутренними террористами», то есть разрушителями государственных устоев, заслуживающих самого строгого наказания», — заявил в комментарии RT доктор политических наук Андрей Манойло.

С точки зрения эксперта, обвинения в сговоре с бунтовщиками носят политически ангажированный характер и не способствуют преодолению раскола в американском обществе. По мнению Манойло, консервативно настроенные граждане США воспринимают дело о штурме Капитолия как посягательство на свои гражданские права.

«Мнения в американском обществе разные. Но, насколько я могу судить, большая часть граждан США исходит из того, что следствие по беспорядкам превратилось в сведение личных счётов с Трампом. Есть в США и сторонники правых взглядов, включая ультраправых консерваторов, которые не без основания воспринимают обвинение в сговоре как удар и по ним самим», — отметил Манойло.

В свою очередь, Дмитрий Дробницкий считает, что ключевая цель дела о штурме Капитолия — исключить Трампа из политической жизни и сократить влияние республиканцев. По словам эксперта, демократы рассчитывают, что резонанс вокруг темы «сговора» с бунтовщиками позволит им выиграть промежуточные выборы в конгресс в 2022 году.

«Демократы пытаются установить однопартийное правление путём завинчивания гаек, запугивания и посадок несогласных. Таким образом демократы стремятся перекроить под себя политическую систему и исключить вероятность каких-либо неожиданностей от Трампа», — заключил Дробницкий.