Перекроет поток? Трамп намерен лишать финансирования за нелояльность

Американский лидер Дональд Трамп намерен изменить политику Вашингтона в отношении государств, которые получают финансовую поддержу от Штатов. В частности, теперь на такую помощь смогут рассчитывать только лояльные США государства. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на соответствующий проект.

Автор статьи полагает, что целью такой политики является желание Трампа получить новых союзников в свете растущей конкуренции за геополитическое влияние с Россией и Китаем. Но тогда негласный принцип оказания гуманитарной помощи будет нарушен, подчёркивается в статье.

Таким образом, финансовые потоки могут быть перекрыты странам Азии, Африки и Латинской Америки. Ориентироваться же при принятии таких решений США будут на результаты голосования в ООН и других международных организациях.

Politico не располагает данными, когда Белый дом обнародует инициативу и вообще станет ли претворять её в жизнь. В администрации США не стали комментировать статью.

Трамп заявил 20 августа, что изучает вопрос о возможном сокращении объёмов помощи другим государствам и в скором времени огласит своё решение на этот счёт.