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«Перекроем Азовское море в любой момент» - сенатор Клинцевич
17 ноября 2018, 01:39 • 20 • Политика
Россия может жестко ответить на задержание своих судов Киевом и в любой момент перекрыть Азовское море для украинских плавсредств. Об этом заявил российский сенатор Франц Клинцевич.
Он охарактеризовал ситуацию с задержанием российских судов как настоящий беспредел. По словам Клинцевича, украинская сторона своим поведением провоцирует Россию на резкий ответ.
Сенатор добавил, что Украина буквально напрашивается на разрыв соглашения об Азовском море и делает для этого все возможное. Однако пострадает от этого только она сама.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали полтора десятка судов за заходы в крымские порты. Часть из них находятся под арестом.
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