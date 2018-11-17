Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме оценили заявление Украины об отсутствии средств на базу в Азовском мор...
Журналисту-грубияну из CNN, поссорившемуся с Трампом, временно разрешили ходить ...
Американцы в Сирии сделали из лагеря беженцев - лагерь смерти
Станкевич ОШАРАШИЛ всех: "СССР просчитался и поэтому проиграл!" Вечер ...
Главная / Политика

«Перекроем Азовское море в любой момент» - сенатор Клинцевич

17 ноября 2018, 01:39  •  20 • Политика
Россия может жестко ответить на задержание своих судов Киевом и в любой момент перекрыть Азовское море для украинских плавсредств. Об этом заявил российский сенатор Франц Клинцевич.
Он охарактеризовал ситуацию с задержанием российских судов как настоящий беспредел. По словам Клинцевича, украинская сторона своим поведением провоцирует Россию на резкий ответ.
Сенатор добавил, что Украина буквально напрашивается на разрыв соглашения об Азовском море и делает для этого все возможное. Однако пострадает от этого только она сама.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали полтора десятка судов за заходы в крымские порты. Часть из них находятся под арестом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

20
Источник
Похожие новости
16 ноября 2018, 09:24
1,5 млрд на социальные нужды: Приморью выделен правительственный транш
16 ноября 2018, 19:09
«Изменить конституцию и исправить ошибки 90х»: Соловьев назвал рецепт спасения России - видео
16 ноября 2018, 09:24
Китай ждет большей свободы на рынке с Россией, заявил премьер Госсовета КНР

16 ноября 2018, 22:24
ВДВ России получат новые возможности для победы над противником - замкомандующего
17 ноября 2018, 01:39
На Украине признались, что средств на создание военно-морской базы в Азове нет
16 ноября 2018, 15:54
Минобороны обвинило США в беспределе с беженцами в лагере Эр-Рукбан
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
11 ноября 2018, 02:39
В Донбассе уничтожены два диверсанта ВСУ
12 ноября 2018, 15:54
В Краснодаре задержали агента украинской разведки по кличке «Вова»
16 ноября 2018, 09:24
Курилы в обмен на военные базы США: Япония сделала России предложение
16 ноября 2018, 10:54
Версия украинских журналистов: Петр Порошенко готовится к побегу из Украины
12 ноября 2018, 20:54
Нетаньяху добился своего на встрече с Путиным
13 ноября 2018, 14:39
Поклонская рассказала, что ее мужа попросили уволиться
11 ноября 2018, 18:54
Вы всё врете: Порошенко вывел из себя вопрос о рукопожатии Трампа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.