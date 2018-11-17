«Перекроем Азовское море в любой момент» - сенатор Клинцевич

Россия может жестко ответить на задержание своих судов Киевом и в любой момент перекрыть Азовское море для украинских плавсредств. Об этом заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

Он охарактеризовал ситуацию с задержанием российских судов как настоящий беспредел. По словам Клинцевича, украинская сторона своим поведением провоцирует Россию на резкий ответ.

Сенатор добавил, что Украина буквально напрашивается на разрыв соглашения об Азовском море и делает для этого все возможное. Однако пострадает от этого только она сама.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали полтора десятка судов за заходы в крымские порты. Часть из них находятся под арестом.