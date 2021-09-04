«Переключить внимание общественности»: зачем Байден намерен рассекретить документы о терактах 11 сентября

Президент США Джо Байден подписал указ о проведении обзора ряда документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания. Как только анализ будет завершён, генеральный прокурор Соединённых Штатов должен представить его результаты президенту и комитетам конгресса по разведке. Эксперты, в свою очередь, считают планы Вашингтона попыткой сместить акцент с неудачной 20-летней операции в Афганистане, завершившейся «позорным бегством американцев» из республики и волной критики в отношении Байдена со стороны его оппонентов.

Президент США Джо Байден подписал указ о проведении обзора ряда документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания.

«Сегодня я подписал указ, которым предписываю Министерству юстиции и другим соответствующим ведомствам проконтролировать анализ документов, имеющих отношение к расследованиям ФБР по факту терактов 11 сентября, для их последующего рассекречивания. Данный указ обязывает генерального прокурора обнародовать рассекреченные документы в течение следующих шести месяцев», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Как отмечается в указе, после проведения такого обзора генеральный прокурор США должен будет довести его результаты до сведения президента и комитетов конгресса по разведке.

«И хотя неизбирательное обнародование засекреченной информации может поставить под угрозу национальную безопасность, в том числе усилия правительства США по защите от будущих терактов, информацию не следует оставлять засекреченной, когда важность её раскрытия с точки зрения интересов общественности превышает любой ущерб национальной безопасности, который может быть обоснованно ожидаем впоследствии», — говорится в документе.

Также уточняется, что данные могут остаться засекреченными только в том случае, если они всё ещё требуют защиты «в интересах национальной безопасности» и есть основания полагать, что нацбезопасность США пострадает в результате их раскрытия.

Теракт 11 сентября 2001 года в США

Reuters

© Sean Adair SV

Напомним, что 11 сентября 2001 года террористы угнали пассажирские самолёты и направили их на гражданские и военные объекты в Соединённых Штатах. Самой крупной по числу жертв была атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке — в результате неё погибли около 3 тыс. человек. Спецслужбы США возложили ответственность за теракты на группировку «Аль-Каида»* и её главаря Усаму бен Ладена, который в 2011 году был ликвидирован американскими военными.

Политический фон

Стоит отметить, что именно после терактов 11 сентября Соединённые Штаты ввели свои войска в Афганистан для проведения миссии по борьбе с терроризмом.

После почти 20-летнего пребывания американского контингента в исламской республике Вашингтон принял решение о его выводе. Поспешный уход США из Афганистана способствовал дестабилизации обстановки в стране. Обострилось противостояние радикального движения «Талибан»** и правительственных сил. В результате уже в августе талибы взяли под свой контроль практически всю территорию Афганистана, заняв в том числе Кабул.

Как заявил во время пленарной сессии Восточного экономического форума 3 сентября президент России Владимир Путин, «Талибан» контролирует «практически всю территорию Афганистана, за исключением Панджшера» и прилегающих к Таджикистану небольших территорий. При этом российский лидер призвал не забывать, что США вводили войска в Афганистан «после нападения на сами Соединённые Штаты, после жестоких террористических атак на торговый международный центр в Нью-Йорке».

«Я не случайно вспомнил о том, что США вводили войска после террористических атак на Нью-Йорк. И само движение «Талибан» неоднородно, хотя в основном оно состоит из пуштунских племён, — отметил Путин. — На территории Афганистана сегодня много представителей других организаций, в том числе крайних — ИГИЛ*** и так далее».

Президент России также отметил, что в исламской республике большое количество людей, «причём радикальных элементов», выпущены из тюрем.

«Там и «Исламское движение Узбекистана»****, и чего там только нет, на территории сегодняшнего Афганистана, — и всё это угрожает нашим союзникам и соседям. А если иметь в виду, что у нас нет визовых ограничений и свободное передвижение фактически через границы, это и для нас, для России, имеет очень серьёзное значение с точки зрения обеспечения своей безопасности», — пояснил он.

При этом и в США признают, что после 20-летней операции в Афганистане американской стороне так и не удалось избавить республику от террористических группировок. Как заявил Джо Байден 31 августа, Вашингтон ещё не закончил разбираться с ИГ. Президент добавил, что угроза терроризма изменилась и распространилась по всему миру далеко за пределами Афганистана.

Вместе с тем, как информировал телеканал NBC со ссылкой на источники, из 30 тыс. человек, вывезенных из Афганистана в США, около 100 были заподозрены в связях с террористическими организациями. Впрочем, после дополнительных проверок только двое из них вызвали серьёзные опасения, однако и их связь с радикалами пока не подтвердилась окончательно.

Кабул

Reuters

© Stringer

Опасаются волны террора из-за ситуации в Афганистане и в Европе. Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Евросоюз намерен запустить региональную политическую платформу под эгидой Европейской службы внешних связей, направленную в том числе на «профилактику распространения терроризма». Инициатива касается также «управления потоком людей из Афганистана», борьбы с организованной преступностью, включая наркоторговлю и нелегальную перевозку людей.

«Почва для терактов»

Опрошенные RT эксперты считают, что возможное рассекречивание части документов, связанных с терактами 11 сентября 2001 года, — это попытка Вашингтона сместить акцент с неудачной 20-летней операции в Афганистане.

«В американском обществе и медиа нередко проводят параллели между событиями 11 сентября 2001 года и августовскими террористическими актами в Кабуле, когда погибли 13 американских военных и ещё 20 были ранены. В Вашингтоне осознают, что такого рода сравнения крайне плохо отражаются на репутации Байдена. И для того чтобы как-то сменить повестку, переключить внимание общественности, Вашингтон прибегает к старому проверенному способу — расшифровке якобы секретных документов, содержащих какие-то новые обстоятельства той трагедии, к которой вопросов у рядовых американцев очень много», — пояснил в комментарии RT политолог Александр Асафов.

По его словам, Белый дом рассчитывает, что рассекречивание неких документов о событиях 11 сентября «снизит тот негатив, который есть в американском обществе из-за поспешного и непродуманного вывода войск из Афганистана».

«Это фактически поражение американцев, провал этой операции, которая изначально позиционировалась как борьба с терроризмом. Но после 20 лет Вашингтону так и не удалось победить террористические группировки в Афганистане. Более того, они распространились по всему миру. Теперь же американские власти надеются на эффект сенсационности вокруг рассекреченных документов о терактах 11 сентября, однако это вряд ли как-то улучшит репутацию Байдена», — сказал Асафов.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов придерживается аналогичного мнения. Он уверен, что рассекретить документы о терактах 11 сентября администрация США не случайно решила именно тогда, когда на Байдена «обрушилась волна критики за позорное бегство американцев из Афганистана».

«Этот пункт его оппоненты из Республиканской партии используют в качестве тарана, чтобы разрушить авторитет Демпартии, в том числе призывая к импичменту Байдена. Глава Белого дома сейчас пытается снизить накал критики, сместить фокус внимания и сменить повестку», — сказал он в беседе с RT.

При этом аналитики сходятся во мнении, что ситуация, возникшая в Афганистане из-за поспешного вывода американских войск, ещё не раз может оказаться в центре внимания СМИ, в том числе из-за возможных новых терактов.

Белый дом

Reuters

© Cheriss May/File

Как пояснил Асафов, на фоне захвата власти талибами в исламской республике другие террористические организации в этой стране также «воспряли духом».

«Они теперь думают, что если получилось у «Талибана», то может выйти и у них», — отметил аналитик.

По мнению Шаповалова, в скором времени мир может столкнуться с новой волной террористических актов.

«Причём их могут организовать как в США, так и в Европе, поскольку тот хаос, который разразился по вине американцев в Афганистане, лишь поспособствовал тому, что в страны ЕС и Соединённые Штаты могли просочиться террористы. Ведь ни американцы, ни европейцы в условиях панического бегства не могли тщательно проверить всех беженцев на факт их возможных связей с террористическими организациями. И всё это, как и уже начавшийся миграционный кризис у границ ЕС, — подходящая почва для терактов», — заключил Шаповалов.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.