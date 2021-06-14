«Перехватить повестку устойчивого развития»: смогут ли США потеснить китайский проект «Один пояс — один путь»

Государства «Большой семёрки» (G7) во главе с Соединёнными Штатами намерены запустить глобальную инфраструктурную программу для развивающихся стран от Латинской Америки до Азии. Проект под названием «Восстановить мир лучше прежнего» (Build Back Better World, B3W) призван «продемонстрировать конкурентоспособность США за рубежом». Ранее глава Белого дома Джо Байден анонсировал инициативу, аналогичную китайской программе «Один пояс — один путь». Эксперты полагают, что новый проект G7 как раз и направлен против усиления экономического влияния КНР в мире. Однако, по мнению аналитиков, Вашингтон вряд ли добьётся цели, ведь Пекин уже давно стал одной из ведущих экономик мира.

Лидеры стран — участниц «Большой семёрки» (G7) договорились запустить новую глобальную инфраструктурную инициативу для развивающихся стран. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Концепция под названием «Восстановить мир лучше прежнего» (Build Back Better World, B3W) является «позитивной инициативой», которая направлена на «удовлетворение колоссальных инфраструктурных потребностей стран с низкими и средними доходами».

«Президент Байден и его партнёры из стран G7 приняли решение о запуске смелой новой глобальной инфраструктурной инициативы «Восстановить мир лучше прежнего» (B3W) — транспарентного инфраструктурного партнёрства, основанного на ценностях и высоких стандартах, под руководством крупнейших демократий», — говорится в сообщении.

Джо Байден

Reuters

© Phil Noble

Инициатива призвана сократить инфраструктурные потребности развивающихся стран, усугубившиеся из-за пандемии COVID-19, которые оцениваются более чем в $40 трлн.

Уточняется, что через B3W страны «Большой семёрки» и другие партнёры будут координировать свои действия по мобилизации капитала в четырёх ключевых направлениях — климатической сфере, здравоохранении, области цифровых технологий и вопросах гендерного равенства.

Благие намерения

Отмечается также, что инициатива будет носить глобальный характер и охватит регионы от Латинской Америки и Карибского бассейна до Африки и Индо-Тихоокеанского региона. В целом речь идёт о странах с низким и средним уровнем дохода.

«Объявляя об этом партнёрстве, Соединённые Штаты и их партнёры по G7 выражают единое видение глобального инфраструктурного развития», — подчеркнули в Белом доме.

В качестве ведущего партнёра по инициативе B3W Соединённые Штаты будут стремиться мобилизовать весь потенциал своих инструментов по инвестициям в развитие, включая американскую корпорацию по финансированию международного развития (DFC), Агентство США по международному развитию (USAID), Экспортно-импортный банк США (EXIM), корпорацию «Вызовы тысячелетия» и Агентство США по торговле и развитию, а также такие сопутствующие организации, как Консультативный фонд по сделкам.

Белый дом

Gettyimages.ru

© drnadig

«Тем самым администрация президента Байдена ставит своей целью дополнить национальные инфраструктурные инвестиции в рамках Американского плана занятости и создать новые возможности, чтобы продемонстрировать конкурентоспособность США за рубежом и гарантировать в стране новые рабочие места», — подчёркивается в сообщении.

С точки зрения политологов, новый проект под эгидой США во многом направлен на соперничество с китайской инициативой «Один пояс — один путь». Ранее Джо Байден анонсировал создание аналога китайской программы.

При этом, по информации издания The Guardian, некоторые лидеры G7, включая итальянского премьер-министра Марио Драги, призвали главу Белого дома не доводить конкуренцию с Пекином до такого уровня, который стал бы мешать сотрудничеству по жизненно важным вопросам, таким как климатический кризис.

«Речь идёт не только о конфронтации или соперничестве с Китаем. Но и о том, что до настоящего момента мы не предлагали положительных альтернатив, которые отражают наши ценности, наши стандарты и то, как мы осуществляем деятельность», — цитирует The Guardian слова неназванного американского чиновника.

Напомним, впервые термин «Building Back Better» возник после цунами в Индийском океане в 2004 году — одного из самых разрушительных в истории. Концепция подразумевает, что период восстановления после стихийных бедствий оптимально использовать для внедрения позитивных изменений.

Впоследствии принцип «Восстановить лучше прежнего» лёг в основу Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015—2030 гг., которая была принята на Третьей всемирной конференции в Сендае (Япония) по поручению Генассамблеи ООН.

По мнению экспертов, американский президент неслучайно использовал похожее название для своей инициативы. Как отметил в комментарии RT профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Александр Бельчук, Белый дом пытается закамуфлировать таким образом истинные цели нового проекта.

«Во главе угла стоит не помощь в восстановлении экономик, а борьба с КНР. США пытаются заблокировать Китаю доступ к передовым технологиям и хотят затормозить программу «Один пояс — один путь», которая отчасти предопределяет развитие китайской экономики», — считает Бельчук.

Похожей точки зрения придерживается и заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Суть инициативы, конечно, не в том, чтобы «восстановить мир», а в том, чтобы не дать Китаю перехватить контроль над мировыми хозяйственными связями путём экономического и политического давления», — пояснил он в беседе с RT.

Председатель КНР Си Цзиньпин

AFP

© Leo Ramirez

Стоит отметить, что Пекин не оставил без внимания антикитайские заявления лидеров стран «Большой семёрки».

«Мы придерживаемся мнения, что все страны — большие и маленькие, сильные и слабые, богатые и бедные — равны и что вопросы мирового масштаба должны решаться посредством консультаций между всеми странами. Времена, когда глобальные решения диктовались маленькой группой государств, давно прошли», — говорится в заявлении официального представителя посольства КНР в Великобритании.

В Китае считают, что в мире существует только «одна система и один порядок».

«Международная система с Организацией Объединённых Наций в центре и мировой порядок, основанный на международном праве, а не так называемые система и порядок, поддерживаемые горсткой стран», — пояснили в посольстве азиатской страны.

Антикитайский курс

О планах по созданию альтернативы китайскому проекту «Один пояс — один путь» глава Белого дома Джо Байден сообщил ещё в марте во время телефонного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном.

«Я предложил идею о том, что у нас должна быть, по сути, аналогичная (китайскому проекту. — RT) инициатива: привлекать ресурсы демократических государств, направлять помощь в те районы по всему миру, в которых она действительно нужна», — рассказал Байден журналистам по итогам переговоров.

Впрочем, соперничество между США и КНР начало усиливаться задолго до того, как Байден возглавил Белый дом. Его предшественник, республиканец Дональд Трамп, в своей внешнеполитической стратегии сделал акцент на критику Пекина. Политик обвинял страну в том, что она якобы использует нечестные методы в торговле. В 2018 году Вашингтон развязал торговую войну против КНР, подняв ввозные пошлины на китайские товары. Азиатская держава ответила аналогичными мерами.

Gettyimages.ru

© Michael Macdonald / EyeEm

Пандемия коронавируса только усугубила эти противоречия. Американские власти использовали тот факт, что официально первая вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае, для наращивания антикитайской риторики.

Байден продолжил эту линию, обвинив Пекин в «экономических злоупотреблениях». В феврале 46-й глава Белого дома призвал мировое сообщество «дать отпор» действиям Китая, которые якобы «подрывают основы международной экономической системы».

Американский лидер убеждён, что правила мировой торговли должны устанавливать не Китай или другие страны, а «рыночные демократии». Об этом Байден написал в статье для газеты The Washington Post.

Политический клин

Идея создания евроазиатского экономического пояса Шёлкового пути (ЭПШП) была впервые представлена широкой публике в 2013 году. Об инициативе тогда рассказал лидер КНР Си Цзиньпин во время поездки в Казахстан. Впоследствии было также предложено создать морской Шёлковый путь XXI века (МШП).

Обе транспортные ветки — сухопутная и морская — как раз и должны лечь в основу торгово-экономического проекта «Один пояс — один путь». Его прообразом стал Великий шёлковый путь — караванные маршруты, которые в древности и Средневековье связывали Восточную Азию со Средиземноморьем.

Проект включает не только создание транспортной инфраструктуры, но и углубление таможенного партнёрства, трансграничных финансовых операций, а также создание финансовых институтов при региональных организациях сотрудничества.

Морской маршрут пройдёт по Индийскому океану, Красному и Средиземному морям. Также обсуждается вероятность использования для этих целей Северного морского пути.

Церемония совместного фотографирования глав делегаций стран — участниц форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь»

РИА Новости

© Валерий Мельников

Европейские страны проявляли большой интерес к инициативе. К примеру, в 2019 году канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «Шёлковый путь» важным проектом, отметив, что ЕС хотел бы играть в нём активную роль. В свою очередь, глава итальянского правительства (тогда этот пост занимал Джузеппе Конте. — RT) и Си Цзиньпин подписали в 2019 году меморандум о взаимопонимании. В документе говорилось о поддержке Римом проекта «Один пояс — один путь».

Теперь же, как отмечают эксперты, новая инициатива Вашингтона, а также вся антикитайская риторика американских властей направлена в числе прочего на разрушение уже существующих экономических связей между КНР и западными странами.

«Байден с помощью этой программы пытается консолидировать международное сообщество, во главе которого собирается поставить США. Идея заключается в том, чтобы перехватить повестку устойчивого развития, предполагающую активное взаимодействие с развивающимися странами, и одновременно сформировать на этой почве союз «рыночных демократий» под эгидой Вашингтона», — пояснил Сидоров.

Также США могут использовать новую инициативу для борьбы с влиянием КНР в Африке и Азии, добавил эксперт. Однако программа Build Back Better World на практике вряд ли сможет вытеснить китайские проекты.

«Если инициатива будет опираться преимущественно на G7, то она вряд ли сможет составить реальную конкуренцию китайским программам. Сейчас стран, играющих значительную роль в мировой экономике, гораздо больше семи. Идея хороша только с пропагандистской точки зрения», — говорит Сидоров.

Александр Бельчук также полагает, что «с проектом B3W Вашингтон опоздал», поскольку в рамках программы «Один пояс — один путь» давно «подписано множество соглашений с разными странами, вложены большие средства».