«Перехватить инициативу»: почему Госдеп США заявил о готовности к провокациям во время болезни Трампа

США готовы к провокационным действиям внешних противников во время болезни Дональда Трампа. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, Вашингтон знает о «силах, действующих злонамеренно». Так глава внешнеполитического ведомства ответил на вопрос журналиста, может ли кто-либо воспользоваться ситуацией вокруг инфицирования Трампа коронавирусом, чтобы повредить интересам страны. По мнению экспертов, такими заявлениями Помпео хочет «перехватить инициативу» у демократов во внешней политике, чтобы они вновь не начали обвинять Трампа в «сговоре» с Москвой. При этом аналитики подчёркивают, что в реальности воспользуются болезнью американского лидера члены Демпартии, цель которых — дискредитировать президента.

Соединённые Штаты готовы к провокациям противников во время болезни президента Дональда Трампа. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в ответ на вопрос журналиста, может ли кто-либо воспользоваться ситуацией с заражением Трампа коронавирусной инфекцией, чтобы повредить интересам США.

«Наша команда готова (к подобному. — RT)... Мы знаем, что в мире есть силы, действующие злонамеренно и не признающие норм. США полностью к этому готовы — как Госдепартамент, так и наши дипломаты. Я встречался сегодня с (председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США. — RT) генералом Милли. Все к этому готовы», — отметил Помпео.

Ранее Трамп был госпитализирован с диагнозом «коронавирусная инфекция». Сам глава Белого дома рассказал об улучшении своего состояния после того, как его привезли в военно-медицинский госпиталь. Как заявил советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен, в Белом доме не рассматривают возможность передачи Трампом своих полномочий из-за заболевания.

Врач Брайан Гарибальди во время брифинга не исключил, что президента США могут выписать из больницы уже 5 октября. По его словам, состояние американского лидера продолжает улучшаться.

По мнению политолога Александра Асафова, заявление Помпео — «попытка перехватить инициативу в области внешней политики у демократов, поскольку сам Трамп сейчас не может этого сделать».

«Болезнь американского лидера несколько поменяла повестку и совершенно точно сузила её для самого главы Белого дома. Теперь он комментирует в основном своё состояние, борьбу с коронавирусом и предвыборную кампанию. Вопросы же, связанные с внешней политикой, остаются незатронутыми. Трамп их освещать сейчас не может, поскольку это будет выглядеть странно, учитывая, что он находится на изоляции. Однако это важная составляющая его предвыборной кампании, игнорировать которую в Белом доме не могут», — отметил эксперт в комментарии RT.

По этой причине госсекретарь США сейчас пытается активизироваться по одной из основных линий Трампа, «поскольку руки у него развязаны», полагает Асафов.

Белый дом

Reuters

© Ken Cedeno

«Трамп и Помпео прекрасно понимают, что если не их сторона будет указывать на внешнюю угрозу, то за эту тему с новым рвением могут взяться демократы. Поэтому госсекретарь и фиксирует эту тему за собой, чтобы не повторилась история 2016 года, когда проигрыш Хиллари Клинтон связывали со «сговором» Трампа и Москвы. Под враждебными внешними силами Помпео, вероятно, подразумевает в первую очередь Китай, о чём раньше говорил и сам глава Белого дома», — заявил аналитик.

Новые обвинения

При этом эксперты подчёркивают, что на самом деле скорее представители Демпартии могут воспользоваться сложившейся ситуацией вокруг болезни Трампа, чем внешние силы, о которых заявляет Помпео. Оппоненты американского президента уже начали обвинять его в нарушениях карантинного режима и якобы сокрытии результатов первого теста, который показал инфицирование COVID-19.

В частности, СМИ растиражировали заявления доктора Джеймса Филлипса из больницы, в которой проходит лечение Трамп. Этот человек — частый гость в эфире телеканала CNN, не скрывающего своего негативного отношения к американскому лидеру.

Врач раскритиковал поездку Трампа в машине ради встречи со своими сторонниками, назвав её «совершенно необязательной».

«Риск передачи COVID-19 внутри (автомобиля. — RT) так же высок, как и без соблюдения медицинских требований. Такая безответственность поражает», — заявил Филлипс.

Он также сообщил, что все работники Секретной службы США, находившиеся в машине с Трампом, «могут заболеть», а, возможно, даже и «умереть».

«Ради политической игры на публику. Трамп приказал им ради этого рискнуть жизнью. Это безумие», — подчеркнул врач.

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

Напомним, ранее Трамп в своём видеообращении анонсировал визит к сторонникам, назвав его «небольшим сюрпризом». После этого в СМИ появились кадры, на которых Трамп, находясь в автомобиле, приветствует своих сторонников. Глава государства и сопровождавшие его люди были в защитных масках.

Встреча президента США Дональда Трампа со сторонниками, 4 октября 2020 года

Reuters

© Cheriss May

В Белом доме заверили, что «в данной поездке были приняты надлежащие меры предосторожности для защиты президента и сопровождающего персонала, в том числе использовались» средства индивидуальной защиты.

«Команда медиков согласовала данную поездку как безопасную», — сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.

В понедельник стало известно, что у пресс-секретаря президента США Кейли Макэнани был диагностирован COVID-19. Американские СМИ со ссылкой на свои источники также сообщили, что вирус выявили у двух помощниц Макэнани.

Однако это не единственное, в чём обвиняют главу Белого дома на фоне его болезни. Так, газета The Wall Street Journal со ссылкой на «осведомлённые источники» сообщила, что Дональд Трамп якобы не объявил о положительном результате своего первого экспресс-теста на коронавирус, ожидая результатов второго, более тщательного скрининга на COVID-19, который также оказался положительным.

Ранее лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер не преминул покритиковать действия администрации президента в борьбе с COVID-19 в том же заявлении, в котором он желал выздоровления главе Белого дома и его жене Меланье Трамп.

«Хотя раньше они так не делали, теперь администрация (Трампа. — RT) должна придерживаться научного подхода и следовать всем рекомендованным медицинским протоколам, чтобы не подвергать риску ещё больше людей. И они должны действовать полностью прозрачно», — заявил он.

«Будет набирать обороты»

Как отметил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, последние критические сообщения в средствах массовой информации о поведении Трампа во время своего карантина — это первые признаки того, что «развёрнутая против американского лидера кампания в СМИ будет только набирать обороты».

«Темпы, с которыми на главу Белого дома будут сыпаться обвинения со страниц американской прессы и экранов телевизоров, станут увеличиваться. Также стоит помнить, что СМИ в США не являются независимыми и выступают инструментом достижения политических целей, в том числе и демократов, по дискредитации Трампа», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Белый дом

© Leah Millis/Reuters

Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров спрогнозировал, что на фоне болезни Трампа «члены Демпартии могут усилить свою активность».

«Им это трудно будет сделать с таким инертным кандидатом, как Байден, однако другие демократы не дремлют. Это видно даже по тому, с каким злорадством они отреагировали на сообщение Трампа о том, что он заболел COVID-19. Наверняка они продолжат с новой силой обвинять президента в наплевательском отношении к борьбе с коронавирусом», — сказал он в разговоре с RT.

Несмотря на то что Байден постарается дистанцироваться от критики в адрес президента, «за него всю работу будут делать средства массовой информации и его «товарищи по партии», считает Блохин.

При этом другие демократы продолжат говорить о том, что сам Трамп пренебрегал собственной безопасностью, игнорировал коронавирус, относился к нему скептически, сообщил Блохин.

«Повсюду так и будут раздаваться голоса, что Трамп не только завёл США в коронакризис, но и сам угодил в эту ловушку», — сказал эксперт.

Белый дом же будет придерживаться своего прежнего курса по отражению нападок на действующего президента, считает Блохин.

«Стоит отметить, что шквал критики сейчас всё равно не достигнет того уровня, когда демократы добивались импичмента Трампа. Американский лидер тогда выстоял, сможет справиться с критикой в свой адрес и сейчас», — отметил аналитик.

«Ситуация не выглядит критичной»

Как отметил Константин Блохин, отсутствие возможности принимать активное участие в предвыборной гонке как минимум на протяжении двух недель «в определённой степени может снизить шансы Трампа на победу, однако ситуация в любом случае не выглядит критичной».

«Если бы Трамп лично мог поучаствовать в дебатах с Байденом, которые будут посвящены внешней политике, он покритиковал бы бывшего вице-президента, указал бы на промахи прошлой администрации», — сообщил аналитик.

В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк пояснил в комментарии RT, что та же апелляция Помпео к внешнеполитическим угрозам в связи с болезнью Дональда Трампа «выглядит как попытка списать промахи действующих властей на кого-то другого».

«В последнее время в Соединённых Штатах наблюдается тренд, когда многие проблемы страны пытаются объяснить происками внешних сил, вместо того чтобы решать их самостоятельно», — подчеркнул эксперт.

Возвращаясь к теме ограничений Трампа во время изоляции, Блохин отметил, что глава Белого дома также не сможет побороться за колеблющиеся штаты посредством личных встреч с избирателями.

Сторонники президента США, 4 октября 2020 года

Reuters

© Cheriss May

«Этим могут воспользоваться демократы, и наверняка они сделают это в ближайшей перспективе», — сказал он.

Однако «Трампа рано списывать со счетов», уверен Блохин.

«Это не катастрофа для избирательной кампании президента США. Полноценная борьба продолжится после того, как Трамп выйдет из карантина, а шансы на это крайне велики, поскольку вокруг него сосредоточены лучше доктора со всей Америки, которые уже сейчас строят достаточно позитивные прогнозы относительно выздоровления главы Белого дома», — отметил он.

При этом ядерный электорат Трампа «не бросит его в трудный для американского лидера момент», подчеркнул Блохин.

«Для его сторонников он — герой и последний шанс Америки стать великой. Этот круг избирателей от Трампа не отвернётся», — спрогнозировал аналитик.