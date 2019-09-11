Перехватчики CAMM-ER близ балтийских ворот России. Увесистый камень в огород дальнобойных РСЗО • 89 • Аналитика









Речь идёт о деталях реализации амбициозных программ «Narew» и «Wisla», предусматривающих переоснащение войск ПВО Польши на перспективные многоканальные зенитно-ракетные комплексы малой/средней дальности, обеспечивающие всеобъемлющую зонально-объектовую ПВО-ПРО стратегически важных объектов ВС Польши, а также ВС США, расположенных в непосредственной близости от калининградской зоны A2/AD, а также близ польско-белорусской границы (на наиболее ракетоопасном для сил НАТО восточном воздушном направлении).



«Тендерное хитросплетение» программ «Narew» и «Wisla». Чем обусловлен выбор в пользу ЗРК «LandCeptor» и противоракет семейства CAMM?

Отталкиваясь от последних данных, опубликованных на страницах польского военно-новостного издания zbiam.pl, а также западного портала armyrecognition.com, можно прийти к выводу о том, что, помимо заключения контракта на закупку первых двух батарей противоракетных комплексов «Patriot PAC-3 MSE» и пунктов боевого управления IBCS по линии «Foreign Military Sales» в рамках программы «Wisla», Министерство национальной обороны Польши и штаб-квартира польской группы по производству вооружений «PGZ SA» превратили программу «Narew» по закупке современных ЗРК малой дальности в самый настоящий «негласный тендер».



Его участниками стали: британо-итальянское подразделение военно-промышленного концерна MBDA, продвигающее на европейский рынок вооружений передовой многоканальный ЗРК «Land Ceptor», а также подразделение «Raytheon Land Warfare Systems», предоставившее специалистам оборонного ведомства Польши информацию по экспортной модификации ракеты-перехватчика «Stunner», получившей название «SkyCeptor» и разработанной совместно с израильской компанией «Рафаэль».



Несмотря на тот факт, что детище от «Raytheon» и «Rafael» обладает значительно большей маршевой скоростью (5М), а также более помехозащищённой трёхканальной ГСН на базе активного радиолокационного датчика и двухдиапазонного инфракрасного матричного фотоприемника, позволяющих более эффективно селекционировать цели на фоне организованных радиоэлектронных помех и отстрела дипольных отражателей, специалисты польской группы «PGS SA», по-видимому, решили отдать предпочтение британо-итальянскому ЗРК «LandCeptor». Причины данного выбора следующие.



Во-первых, руководство корпорации MBDA готово предоставить польской стороне не только основной «опциональный пакет» в соответствии с контрактными обязательствами (поставка мобильных вертикальных ПУ «iLauncher» и партии из нескольких десятков/сотен противоракет CAMM), но и трансфер обширного спектра критических технологий, воплощённых в ракетах перехватчиках CAMM и элементной базе пунктов боевого управления ЗРК «LandCeptor». Данные технологии уже в обозримом будущем позволят подразделениям «Polska Grupa Zbrojeniowa» наладить серийное производство многочисленных узлов данного комплекса.



Во-вторых, в отличие от противоракет «SkyCeptor/Stunner», обладающих меньшей маневренностью в связи с наличием лишь аэродинамических органов управления, ЗУР-перехватчики CAMM, по-видимому, оснащаются как газоструйной системой отклонения тяги интерцепторного типа, так и газодинамические рулями склонения ЗУР в сторону цели, представленными несколькими симметрично расположенными и противоположно направленными газораспределительными блоками. Такой вывод можно сделать на основании видеоматериала тестового пуска CAMM, проведенного в 2008 году. Данные газодинамические блоки позволяют перехватчикам не только перехватывать маневрирующие объекты противника с собственными располагаемыми перегрузками порядка 55—65G, но и значительно уменьшить «мёртвую зону» ЗРК «LandCeptor», c 1,5—2 км до 500—750 метров.



В случае массированного противорадиолокационного удара или артиллерийского удара с задействованием дальнобойных высокоточных реактивных систем залпового огня, данное качество ракет-перехватчиков CAMM может обеспечить исключительную боевую устойчивость батареи комплекса «LandCeptor». Тем более что наличие в системе наведения ракет CAMM филигранно точной активной радиолокационной ГСН сантиметрового (X/Ku) или миллиметрового (Ka) диапазонов позволит довести целевую канальность данного ЗРК до 8—12 и более одновременно перехватываемых объектов, ведь на терминальном участке траектории ЗУР будут самостоятельно «захватывать» цели, освобождая каналы радиокоррекции приданных зенитно-ракетной батарее «LandCeptor» радаров X-TAR 3D и «Giraffe-AMB».





Антенный пост многофункциональной РЛС «Giraffe-AMB» размещён на «локтевой» стреле, поднимаемой посредством гидравлического привода на высоту 13 м. Данная особенность позволит ЗРК «LandCeptor» более эффективно работать по сверхнизковысотным целям в условиях сложного рельефа местности, а также расширит радиогоризонт обнаружения низковысотного ВТО



Внушительная целевая канальность данных зенитно-ракетных комплексов (в 2-3 и более раз выше, чем у ЗРСК «Тор-М2У», на уровне новейших ЗРК С-350 «Витязь»), а также высокая маневренность ракет CAMM станут «увесистым камнем в огород» реактивных артиллерийских подразделений ракетных войск и артиллерии России, а также сухопутных войск Белоруссии, дислоцированных в приграничных с Польшей районах и располагающих высокоточными дальнобойными РСЗО «Полонез» и «Торнадо-С». Несмотря на тот факт, что 301- и 300-мм реактивные снаряды данных систем являются корректируемыми, их маломощные газодинамические рули коррекции не позволяют данным снарядам совершать энергичные противозенитные манёвры. Аналогичная ситуация складывается и с маломаневренными дозвуковыми крылатыми ракетами 9М728 (Р-500), входящими в боекомплекты ОТРК «Искандер-М».



Позднее арсеналы польских ЗРК «LandCeptor» могут быть дополнены более дальнобойными противоракетами CAMM-ER, разрабатываемыми итальянским подразделением MBDA, и обладающими большими массогабаритными показателями. Эффективная дальность этих изделий достигает 40 км, что обеспечивает возможность работы по целям, находящимся за пределами радиогоризонта (посредством целеуказания от сторонних средств радиолокационной и оптико-электронной разведки). Между тем, невзирая на все вышеуказанные достоинства комплексов «LandCeptor» и ракет-перехватчиков CAMM/-ER, «окно возможностей» для их подавления у ВКС, а также ракетных войск и артиллерии РФ имеется.



Оперативно-тактические баллистические ракеты 9М723-1 и аэробаллистические Х-47М2 «Кинжал», способные работать по стационарным наземным объектам и совершать противоракетные манёвры с перегрузками 30-35G, вполне смогут «перекрутить» перехватчики CAMM непосредственно на подлётном участке траектории, так как газоструйной системы ОВТ для поражения таких «вёртких» объектов, как правило, недостаточно. Определённую степень угрозы в данном случае могут представлять лишь ЗУР-перехватчики MIM-104F PAC-3MSE и «Aster-30», оснащённые газодинамическими блоками поперечного управления. Журналисты некоторых новостных и военно-аналитических изданий российского сегмента Интернета обратили внимание на весьма немаловажную информацию, поступившую с полей международной военно-технической выставки «MSPO 2019», проведенной в польском городе Кельце с 3 по 6 сентября 2019 года.Речь идёт о деталях реализации амбициозных программ «Narew» и «Wisla», предусматривающих переоснащение войск ПВО Польши на перспективные многоканальные зенитно-ракетные комплексы малой/средней дальности, обеспечивающие всеобъемлющую зонально-объектовую ПВО-ПРО стратегически важных объектов ВС Польши, а также ВС США, расположенных в непосредственной близости от калининградской зоны A2/AD, а также близ польско-белорусской границы (на наиболее ракетоопасном для сил НАТО восточном воздушном направлении).Отталкиваясь от последних данных, опубликованных на страницах польского военно-новостного издания zbiam.pl, а также западного портала armyrecognition.com, можно прийти к выводу о том, что, помимо заключения контракта на закупку первых двух батарей противоракетных комплексов «Patriot PAC-3 MSE» и пунктов боевого управления IBCS по линии «Foreign Military Sales» в рамках программы «Wisla», Министерство национальной обороны Польши и штаб-квартира польской группы по производству вооружений «PGZ SA» превратили программу «Narew» по закупке современных ЗРК малой дальности в самый настоящий «негласный тендер».Его участниками стали: британо-итальянское подразделение военно-промышленного концерна MBDA, продвигающее на европейский рынок вооружений передовой многоканальный ЗРК «Land Ceptor», а также подразделение «Raytheon Land Warfare Systems», предоставившее специалистам оборонного ведомства Польши информацию по экспортной модификации ракеты-перехватчика «Stunner», получившей название «SkyCeptor» и разработанной совместно с израильской компанией «Рафаэль».Несмотря на тот факт, что детище от «Raytheon» и «Rafael» обладает значительно большей маршевой скоростью (5М), а также более помехозащищённой трёхканальной ГСН на базе активного радиолокационного датчика и двухдиапазонного инфракрасного матричного фотоприемника, позволяющих более эффективно селекционировать цели на фоне организованных радиоэлектронных помех и отстрела дипольных отражателей, специалисты польской группы «PGS SA», по-видимому, решили отдать предпочтение британо-итальянскому ЗРК «LandCeptor». Причины данного выбора следующие.Во-первых, руководство корпорации MBDA готово предоставить польской стороне не только основной «опциональный пакет» в соответствии с контрактными обязательствами (поставка мобильных вертикальных ПУ «iLauncher» и партии из нескольких десятков/сотен противоракет CAMM), но и трансфер обширного спектра критических технологий, воплощённых в ракетах перехватчиках CAMM и элементной базе пунктов боевого управления ЗРК «LandCeptor». Данные технологии уже в обозримом будущем позволят подразделениям «Polska Grupa Zbrojeniowa» наладить серийное производство многочисленных узлов данного комплекса.Во-вторых, в отличие от противоракет «SkyCeptor/Stunner», обладающих меньшей маневренностью в связи с наличием лишь аэродинамических органов управления, ЗУР-перехватчики CAMM, по-видимому, оснащаются как газоструйной системой отклонения тяги интерцепторного типа, так и газодинамические рулями склонения ЗУР в сторону цели, представленными несколькими симметрично расположенными и противоположно направленными газораспределительными блоками. Такой вывод можно сделать на основании видеоматериала тестового пуска CAMM, проведенного в 2008 году. Данные газодинамические блоки позволяют перехватчикам не только перехватывать маневрирующие объекты противника с собственными располагаемыми перегрузками порядка 55—65G, но и значительно уменьшить «мёртвую зону» ЗРК «LandCeptor», c 1,5—2 км до 500—750 метров.В случае массированного противорадиолокационного удара или артиллерийского удара с задействованием дальнобойных высокоточных реактивных систем залпового огня, данное качество ракет-перехватчиков CAMM может обеспечить исключительную боевую устойчивость батареи комплекса «LandCeptor». Тем более что наличие в системе наведения ракет CAMM филигранно точной активной радиолокационной ГСН сантиметрового (X/Ku) или миллиметрового (Ka) диапазонов позволит довести целевую канальность данного ЗРК до 8—12 и более одновременно перехватываемых объектов, ведь на терминальном участке траектории ЗУР будут самостоятельно «захватывать» цели, освобождая каналы радиокоррекции приданных зенитно-ракетной батарее «LandCeptor» радаров X-TAR 3D и «Giraffe-AMB».Внушительная целевая канальность данных зенитно-ракетных комплексов (в 2-3 и более раз выше, чем у ЗРСК «Тор-М2У», на уровне новейших ЗРК С-350 «Витязь»), а также высокая маневренность ракет CAMM станут «увесистым камнем в огород» реактивных артиллерийских подразделений ракетных войск и артиллерии России, а также сухопутных войск Белоруссии, дислоцированных в приграничных с Польшей районах и располагающих высокоточными дальнобойными РСЗО «Полонез» и «Торнадо-С». Несмотря на тот факт, что 301- и 300-мм реактивные снаряды данных систем являются корректируемыми, их маломощные газодинамические рули коррекции не позволяют данным снарядам совершать энергичные противозенитные манёвры. Аналогичная ситуация складывается и с маломаневренными дозвуковыми крылатыми ракетами 9М728 (Р-500), входящими в боекомплекты ОТРК «Искандер-М».Позднее арсеналы польских ЗРК «LandCeptor» могут быть дополнены более дальнобойными противоракетами CAMM-ER, разрабатываемыми итальянским подразделением MBDA, и обладающими большими массогабаритными показателями. Эффективная дальность этих изделий достигает 40 км, что обеспечивает возможность работы по целям, находящимся за пределами радиогоризонта (посредством целеуказания от сторонних средств радиолокационной и оптико-электронной разведки). Между тем, невзирая на все вышеуказанные достоинства комплексов «LandCeptor» и ракет-перехватчиков CAMM/-ER, «окно возможностей» для их подавления у ВКС, а также ракетных войск и артиллерии РФ имеется.Оперативно-тактические баллистические ракеты 9М723-1 и аэробаллистические Х-47М2 «Кинжал», способные работать по стационарным наземным объектам и совершать противоракетные манёвры с перегрузками 30-35G, вполне смогут «перекрутить» перехватчики CAMM непосредственно на подлётном участке траектории, так как газоструйной системы ОВТ для поражения таких «вёртких» объектов, как правило, недостаточно. Определённую степень угрозы в данном случае могут представлять лишь ЗУР-перехватчики MIM-104F PAC-3MSE и «Aster-30», оснащённые газодинамическими блоками поперечного управления. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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